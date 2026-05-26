Chiến lược 'giảm trang bị, hạ giá sàn' của Mazda tại Việt Nam

Thay vì giảm giá trực tiếp, Mazda Việt Nam chọn cách bổ sung các phiên bản tiêu chuẩn đưa giá sàn của CX-5, CX-8 và Mazda3 xuống mức thấp kỷ lục.

Nhìn lại danh sách dải sản phẩm được cập nhật mới nhất của Mazda tại Việt Nam, người dùng dễ dàng nhận ra nhiều thay đổi về số lượng phiên bản lẫn giá bán của nhiều sản phẩm. Vậy, hãng xe Nhật Bản đang làm gì?

Cắt trang bị, bổ sung bản giá rẻ

Gần nhất, chiếc Mazda CX-8 đã được bổ sung tùy chọn mới có giá 899 triệu đồng, chính thức trở thành mẫu SUV cỡ D thuộc nhóm có giá bán cạnh tranh bậc nhất thị trường Việt.

Phiên bản thấp nhất mang tên New Luxury, rẻ hơn mẫu xe trước đó (nay có tên Luxury Tùy chọn) khoảng 50 triệu đồng.

Xe vẫn giữ nguyên kích thước 4.900 x 1.840 x 1.730 mm (dài x rộng x cao) tương tự các phiên bản còn lại, nhưng được cắt giảm một số trang bị ở ngoại thất nhằm hạ giá thành, ví dụ hệ thống cảm biến áp suất lốp hay phim cách nhiệt sẵn có.

Mazda3 cũng nằm trong đợt tinh chỉnh mới tương tự CX-8. Hãng xe Nhật bổ sung bản Deluxe cho mẫu sedan với giá 569 triệu đồng. Bản cũ có giá 599 triệu đồng được giữ nguyên, thêm hậu tố "tùy chọn" để phân biệt.

Mazda3 nay có giá khởi điểm 569 triệu đồng. Ảnh: Mazda.

Vào giữa tháng 4, Mazda Việt Nam cũng đã thực hiện tinh chỉnh số lượng phiên bản với mẫu SUV cỡ C ăn khách nhất của hãng - CX-5. Trước đó, mẫu xe này có giá khởi điểm thấp nhất từ 749 triệu đồng.

Thay vì giảm giá bản hiện có, Mazda chọn mở bán thêm tùy chọn 2.0L Deluxe, giá 699 triệu đồng, thấp nhất trong toàn bộ phiên bản sẵn có của CX-5. Phiên bản giá 749 triệu được đổi tên thành "2.0L Deluxe Tùy chọn"

So với bản Tùy chọn, CX-5 Deluxe mới được lược bỏ loạt trang bị như phim cách nhiệt, áp suất lốp, baga mui, túi cứu hộ và chi tiết ốp trang trí ống xả trên cản sau.

Chiến lược giá đầy toan tính

Có thể nhận ra chiến lược cạnh tranh giá rõ rệt trong cách sắp xếp các phiên bản trong dải sản phẩm của Mazda.

Thay vì liên tục tung các đợt giảm giá, hãng chọn cách bổ sung tùy chọn mới, cắt bớt các chi tiết trang trí hay trang bị mà người mua có thể dễ dàng nâng cấp sau này, đưa mẫu xe về mức giá tiết kiệm hơn.

Trong phân khúc SUV 7 chỗ, sau điều chỉnh, CX-8 đang cho thấy giá bán cạnh tranh nhất (từ 899 triệu) so với các đối thủ như Hyundai Santa Fe (1,069-1,365 tỷ), Skoda Kodiaq (1,45-1,48 tỷ) hay Ford Everest (từ 1,099 tỷ đồng ).

Sau điều chỉnh, CX-8 đang là một trong những mẫu SUV cỡ D rẻ nhất Việt Nam. Ảnh: Mazda.

Còn ở nhóm SUV cỡ C, CX-5 trở thành tùy chọn có giá bán thấp nhất nếu đặt cạnh 2 đối thủ quen thuộc là Hyundai Tucson (từ 769 triệu) hay Ford Territory (từ 739 triệu đồng).

Ở nhóm sedan cỡ C, Mazda3 sau điều chỉnh đã rút ngắn mức chênh lệch giá với đối thủ cùng nhà là Kia K3 (giá khởi điểm 549 triệu). Song, Mazda3 vẫn ghi nhận giá bán cạnh tranh hẳn so với các cái tên như Honda Civic (từ 789 triệu) hay BYD Seal 5 (từ 696 triệu đồng).

Cách định vị sản phẩm này giúp thương hiệu ôtô Nhật Bản duy trì được sức nóng và lợi thế cạnh tranh cốt lõi mà không cần bước vào cuộc chiến giá quá cực đoan. Đối với nhóm khách hàng phổ thông, đây sẽ là cơ hội để tiếp cận những mẫu xe Nhật Bản với chi phí tiết kiệm hơn.