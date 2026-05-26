BYD không còn là ông trùm pin xe điện

Cục diện cuộc đua sản xuất pin xe điện tại Trung Quốc nay đã khác, khi BYD không còn là thương hiệu dẫn đầu thị phần.

Dữ liệu mới nhất do Kerui công bố về thị trường pin năng lượng tháng 4 cho thấy một cục diện cạnh tranh gay gắt khi CATL tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu tuyệt đối với 47,0% thị phần toàn quốc trong khi FinDreams của BYD bị bỏ lại phía sau ở vị trí thứ hai với khoảng cách rất lớn.

Hãng xe điện BYD và công ty pin FinDreams không còn duy trì được ngôi vương trong cuộc đua năng lượng khi chỉ đạt sản lượng lắp đặt 11.133 MWh trong tháng 4, chiếm 18,3% thị phần và ghi nhận mức sụt giảm nhẹ 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo CarnewsChina, FinDreams vẫn phụ thuộc nặng nề vào hệ sinh thái nội bộ, lên đến 58% sản lượng pin chỉ tập trung cung cấp cho chính thương hiệu mẹ BYD.

Phần sản lượng còn lại được chia nhỏ cho một số thương hiệu khác bao gồm Xiaomi với 7,5%, Fang Cheng Bao với 7,0%, Xpeng với 5,3% và Denza với 5,1%.

Trái ngược với sự chững lại của BYD, tập đoàn CATL chứng minh vị thế thống trị thị trường với sản lượng lắp đặt đạt 28.694 MWh trong tháng 4, tăng trưởng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách hàng của gã khổng lồ này có sự đa dạng vượt trội khi bao phủ hầu hết hãng ôtô lớn tại đất nước tỷ dân, bao gồm Geely (9,5%), Changan chiếm 8,9%, Xiaomi chiếm 8,5%, Li Auto chiếm 8,3% và Nio chiếm 6,6% tổng sản lượng lắp đặt của hãng.

CATL hiện là nhà sản xuất pin lớn nhất Trung Quốc, vượt qua BYD. Ảnh: CATL.

Các vị trí tiếp theo trong nhóm 5 nhà sản xuất hàng đầu lần lượt thuộc về CALB với 5.198 MWh, Gotion High-tech với 3.705 MWh và EVE Energy với 2.550 MWh.

Những công ty pin này đang thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ với tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái đạt lần lượt là 50,1%, 25,2% và 27,2%.

Dữ liệu phân tích về thị trường cho thấy hãng xe Xiaomi đang là khách hàng mua pin lớn nhất của FinDreams ngoài hệ thống nội bộ BYD. Trong khi đó hãng xe Leapmotor đang trở thành đối tác tiêu thụ lớn nhất của cả ba nhà sản xuất pin gồm Gotion, Zenergy và Svolt.

Mặc dù dòng xe cao cấp D19 và mẫu xe sắp ra mắt D99 của Leapmotor có sử dụng pin do CATL cung cấp nhưng thương hiệu này vẫn chưa được xếp vào nhóm khách hàng lớn của CATL.

Cục diện phân phối cũng ghi nhận một điểm bất ngờ khi tập đoàn Great Wall Motor thực tế lại không phải là khách hàng tiêu thụ lớn nhất của Svolt dù đây chính là công ty pin con do họ thành lập.