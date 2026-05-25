Lần đầu mua ôtô, chủ xe tiết lộ lý do chọn VinFast Minio Green

Với giá lăn bánh chỉ hơn 240 triệu đồng, chi phí sử dụng tối ưu và khả năng vận hành ổn, VinFast Minio Green đang thu hút cả khách hàng mua xe lần đầu và tài xế dịch vụ.

Trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, nhóm hatchback hạng A số sàn từng là phương án quen thuộc của người mua ôtô lần đầu và tài xế dịch vụ nhờ mức giá dễ chấp nhận nhất thị trường kèm tính thực dụng cao. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của VinFast Minio Green, người dùng có thêm một mẫu xe đô thị vừa túi tiền hơn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại mỗi ngày.

Mua ôtô chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Dù có giá niêm yết 269 triệu đồng, chi phí thực tế để sở hữu Minio Green thấp hơn đáng kể so với con số ban đầu nhờ loạt chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh từ VinFast. Chị Ngọc Mai (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) vừa chốt xe đầu tháng 5 cho biết bản thân nhận được đồng thời ưu đãi 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, 3% cho khách hàng chuyển đổi từ xăng lên điện cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, VinFast còn hỗ trợ mua trả góp với lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu, giúp áp lực tài chính trở nên dễ chịu hơn.

“Sau khi trừ các ưu đãi, giá lăn bánh của Minio Green tại Hà Nội chỉ từ 244 triệu đồng. Tầm tiền này mà có một chiếc ôtô để đi làm, đưa đón con hay cuối tuần chở cả nhà về quê thì quá hợp lý”, chị Mai nói.

Theo chị, với ngân sách hơn 240 triệu đồng, rất khó tìm được một mẫu xe xăng mới có chi phí ra biển tương đương. Nhiều mẫu hatchback hạng A số sàn sau khi cộng thuế, phí tại Hà Nội có thể vượt 400 triệu đồng. Khoảng chênh lệch cả trăm triệu đồng khiến chị quyết định chọn Minio Green.

Không chỉ có giá lăn bánh “dễ thở”, chi phí sử dụng được xem là “át chủ bài” giúp Minio Green chinh phục nhiều khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải. Anh Trần Văn Hoàn (tài xế xe máy vừa nâng cấp lên ôtô) cho biết Minio Green giúp anh an tâm vận doanh vì không còn gánh nặng tiền xăng dầu. Cụ thể, chủ xe sẽ được miễn phí 20 lần sạc/tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết 10/2/2029. Riêng các tài xế hợp tác vận doanh trên nền tảng GSM như anh Hoàn sẽ được hưởng đặc quyền miễn phí sạc không giới hạn số lần.

“Tính ra, trong gần 3 năm tới, tôi không mất tiền đổ xăng, làm ra bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Nếu chịu khó, tôi hoàn toàn có thể đạt thu nhập hơn 1 triệu đồng/ngày và hòa vốn sau chưa đầy một năm”, anh Hoàn phân tích.

“Xe nhỏ nhưng đổ đèo hay ôm cua vẫn tự tin”

Dù sở hữu mức giá “mềm”, Minio Green vẫn gây bất ngờ với khả năng vận hành linh hoạt cùng loạt tiện nghi vượt ngoài kỳ vọng của một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ. Với mô-men xoắn 65 Nm, dẫn động cầu sau, xe cho thấy sự linh hoạt khi chạy trong phố, đồng thời vẫn có thể vượt dốc cao khi chở đủ tải.

“Tôi đã mang chiếc xe này đi thử nghiệm ở nhiều địa hình từ đô thị, đường trường đến đường cao tốc. Nền tảng khung gầm và hệ thống treo của xe được thiết kế ưu tiên cho đô thị, nhưng khi đưa tới giới hạn như đổ đèo hay ôm cua, xe vẫn cho cảm giác ổn định tốt”, anh Trần Trí (chủ xe Minio Green tại Hà Nội) chia sẻ.

Về trang bị, VinFast Minio Green được đánh giá cao nhờ loạt tiện ích thực dụng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thường xuyên. Mẫu xe được trang bị đèn pha LED, màn hình thông tin 7 inch và hệ thống treo độc lập 4 bánh McPherson. Đây là cấu hình được đánh giá tốt trong tầm giá khi nhiều mẫu hatchback hạng A chạy xăng vẫn dùng hệ thống treo sau dạng dầm xoắn. Theo anh Trí, hệ thống treo này giúp chiếc xe duy trì sự ổn định tốt hơn khi đi qua gờ giảm tốc hoặc các đoạn đường gồ ghề, đồng thời mang lại cảm giác êm ái rõ rệt cho hành khách phía sau.

“Với gia đình nhỏ gồm 2 người lớn và 1 trẻ em có nhu cầu đi lại trong đô thị, hoặc những người mua xe để kinh doanh dịch vụ, Minio Green hoàn toàn là lựa chọn phù hợp”, anh Trí kết luận.

Với mức giá dễ xuống tiền, chi phí nuôi xe thấp và vận hành linh hoạt, Minio Green đang mở ra cơ hội sở hữu ôtô thực tế hơn cho nhiều gia đình trẻ, đồng thời trở thành lựa chọn kinh tế với những người muốn chuyển từ xe máy lên ôtô để kinh doanh dịch vụ.