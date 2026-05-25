Trời nóng đỉnh điểm, lên ôtô đừng vội bật ngay điều hòa

Việc ngay lập tức khởi động hệ thống điều hòa trên ôtô khi trời nóng đỉnh điểm có thể không giúp làm mát hiệu quả khoang lái như kỳ vọng.

Ôtô đỗ lâu dưới trời nắng cần có giải pháp phù hợp để làm mát khoang lái. Ảnh: Phong Vân.

Nhiều nơi trên cả nước đang trải qua giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm. Khi này, ôtô trở thành phương tiện di chuyển được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên sau khi đã đỗ ôtô dưới nắng quá lâu, việc vội vàng bật điều hòa để làm mát khoang lái ngay khi vừa mở cửa xe có thể không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Dưới tác động của nền nhiệt cao, vật liệu nội thất ôtô bao gồm nhựa, keo dán, da nhân tạo có thể giải phóng các hợp chất hữu cơ như benzen - vốn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe nếu hít phải quá nhiều.

Việc ngay lập tức khởi động xe và hệ thống điều hòa có thể khiến lượng độc tố này không thoát khỏi xe mà liên tục tuần hoàn bên trong khoang lái. Do vậy, một trong những mẹo được nhiều người khuyên dùng là mở cửa sổ bên phụ, sau đó liên tục đóng mở cửa lái nhiều lần để đẩy luồng không khí nóng, chứa nhiều khí có hại này ra khỏi cabin.

Cách làm này đã được chứng thực là có thể nhanh chóng hạ nhiệt độ khoang lái. Cụ thể, thực nghiệm do Liên đoàn ôtô Nhật Bản (JAF) thực hiện cho thấy việc bật điều hòa ở chế độ Max AC cần đến 10 phút để giảm nhiệt khoang lái, nhưng nếu đóng mở cửa lái 5 lần kèm hạ kính đối diện, nhiệt độ khoang cabin có thể giảm ngay khoảng 7 độ C.

Sau khoảng 30 giây thực hiện thao tác đóng mở nói trên, tài xế có thể khởi động xe và hệ thống điều hòa, tuy nhiên vẫn cần cài mức lạnh không quá thấp bởi có thể gây ra tình trạng sốc nhiệt cho bản thân và hành khách đi cùng khi ra vào xe.

Sử dụng điều hòa đúng cách để làm mát nhanh, hiệu quả và an toàn cho người dùng. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Kết quả một thực nghiệm do Câu lạc bộ ôtô Đức (ADAC) thực hiện cho thấy khoảng chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường bên ngoài với khoang lái không nên quá 6 độ C. Việc để nhiệt độ trong xe thấp với mức chênh lệch hơn 6 độ C so với môi trường không những tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người dùng mà còn dẫn đến tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

Tuy nhiên khi nhiệt độ môi trường đang là khoảng 40 độ C, mức nhiệt độ tối ưu được khuyến cáo sử dụng trong cabin ôtô là khoảng 25 độ C. Cụ thể, Autocentrum dẫn khuyến cáo từ ADAC cho thấy dải nhiệt độ 22-25 độ C trong khoang cabin là tối ưu, ngay cả khi ngoài trời nắng nóng đỉnh điểm.

Tài xế và hành khách đi cùng cũng được khuyến cáo không điều chỉnh cửa gió điều hòa hướng thẳng vào khu vực đầu và mặt. Việc hướng luồng gió lạnh lên trần xe được cho là giúp tối ưu quy trình làm mát khoang lái, từ đó giúp trải nghiệm trên xe trở nên dễ chịu hơn.