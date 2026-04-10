Thời tiết nắng nóng, dùng xe máy thế nào vừa tiện vừa bền?

Khi người dùng hiểu rõ đặc điểm của từng loại phương tiện và chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng, cả xe xăng lẫn xe điện đều có thể phát huy giá trị theo đúng nhu cầu.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 4, nắng nóng sẽ gia tăng khắp cả nước, cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Từ khoảng tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng cho đến tháng 8. Trong khi đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) nhận định nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino trong năm nay đang tăng lên, kéo theo tình trạng nắng nóng và khô hơn.

Điều này đồng nghĩa nhu cầu làm mát, sử dụng điện trong hộ gia đình và cơ sở kinh doanh sẽ tăng mạnh. Thực tế vào ngày 31/3, hệ thống điện quốc gia ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc lần đầu vượt mốc 1 tỷ kWh/ngày ngay từ thời điểm đầu năm. Từ đầu tháng 4, nhiều khu vực tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt, kéo mức tiêu thụ điện lên cao hơn nữa.

Trong bối cảnh chi phí sử dụng điện tăng ở giai đoạn cao điểm nắng nóng, việc quản lý và sử dụng phương tiện cá nhân hợp lý là một trong nhiều giải pháp giúp tối ưu tài chính.

Xe xăng vẫn phù hợp đa dạng nhu cầu

Thời điểm hiện tại, xe xăng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của đa số người dân, bởi sự linh hoạt, khả năng tiếp nhiên liệu nhanh, không phụ thuộc hạ tầng sạc. Với những người thường xuyên di chuyển xa, đi liên tỉnh, đây vẫn là lựa chọn thực tế.

Trên thế giới, quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông cũng cần giai đoạn chuyển tiếp. Tại châu Âu, xe điện tăng trưởng nhanh nhưng các dòng hybrid, xe xăng và diesel vẫn cùng tồn tại. Quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra tùy vào hạ tầng, chi phí và nhu cầu sử dụng thực tế của từng nơi.

Tại Việt Nam, chính sách kiểm soát khí thải đang được tính toán phù hợp theo lộ trình và từng khu vực, đồng nghĩa phương tiện dùng nhiên liệu truyền thống không mất đi vai trò ngay lập tức. Điều người dùng cần chú ý là sử dụng phương tiện hiệu quả, nhất là trong mùa hè, để tối ưu hiệu suất và tránh gặp sự cố.

Xe xăng vẫn là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Hoài Bảo.

Trước hết, mọi người không nên để xe phơi nắng quá lâu vì nhiệt độ mặt đường và không khí tăng cao có thể tác động đến lốp, ắc quy… Nếu bắt buộc phải đỗ ngoài trời, người dùng nên ưu tiên nơi có bóng râm, dùng bạt che phù hợp hoặc tìm cách giảm thời gian xe nằm dưới nắng trực tiếp.

Bên cạnh đó, mọi người nên hạn chế di chuyển vào khung giờ nắng gắt, đặc biệt vào trưa và chiều, nếu không thật sự cần thiết. Đây không chỉ là cách giúp xe bớt chịu áp lực nhiệt lớn, mà còn giúp người lái hạn chế mệt mỏi, mất nước và giảm rủi ro khi tham gia giao thông trong điều kiện oi bức.

Một lưu ý khác là trong thời tiết nắng nóng, người dùng không nên đổ xăng quá đầy bình. Thay vào đó, mọi người cần chừa khoảng trống cho nhiên liệu giãn nở nhằm hạn chế tình trạng tràn xăng có thể khiến phát sinh rủi ro.

Xe điện phát huy hiệu quả khi người dùng có thói quen chủ động

Xe điện cho thấy ưu điểm nằm ở khả năng vận hành êm ái, chi phí năng lượng tối ưu hơn trong bối cảnh giá xăng dầu nhiều biến động. Tuy nhiên, để sử dụng xe điện hiệu quả, người dùng cần xây dựng thói quen từ đầu.

Trước hết, mọi người nên sạc xe vào khung giờ thấp điểm như buổi tối muộn hoặc ban đêm. Việc này giúp chủ động hơn về thời gian, đồng thời góp phần giảm áp lực lên hệ thống trong lúc nhu cầu điện sinh hoạt tăng mạnh vào các khung giờ cao điểm như trưa hoặc chiều tối.

Xu hướng sử dụng xe điện ngày càng nhiều trong đời sống hiện đại nhờ nguồn năng lượng xanh.

Ngoài ra, người dùng không nên để pin cạn kiệt hoàn toàn rồi mới sạc, nhất là trong thời tiết nắng nóng kéo dài. Cách dùng chủ động này không chỉ giúp người lái an tâm hơn khi cần di chuyển đột xuất, mà còn góp phần giữ hiệu suất pin ổn định theo thời gian.

Ngoài ra, xe điện cần đỗ ở nơi thoáng mát, tránh để phương tiện chịu nhiệt độ cao trong thời gian dài. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng pin, vì vậy một nơi đỗ có mái che, thoáng mát hoặc ít hấp nhiệt luôn là lựa chọn trong giai đoạn nắng nóng, đặc biệt vào mùa hè.

Tóm lại, với người thường xuyên đi xa, lịch trình linh hoạt, chưa thuận tiện tiếp cận hạ tầng sạc, xe xăng vẫn là giải pháp tối ưu. Với người chủ yếu di chuyển trong đô thị, có nơi sạc ổn định, xe điện mở ra hướng đi tiết kiệm, hiện đại và xanh hơn. Người tiêu dùng thông thái cần biết cách lựa chọn phương tiện phù hợp nhu cầu, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết và chi phí năng lượng gặp nhiều biến động.