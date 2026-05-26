Lời giải cho bài toán xe điện đô thị từ trải nghiệm chủ xe Geely EX2

Từ trải nghiệm thực tế của người dùng sau hàng chục nghìn km vận hành, Geely EX2 đang cho thấy sức hút ở nhóm xe đô thị nhờ chi phí sử dụng thấp và khả năng di chuyển linh hoạt.

“Trung bình mỗi tháng, chi phí sạc xe là khoảng 500.000 đồng”, Việt An - chủ nhân Geely EX2 tại Hà Nội - chia sẻ. Những đánh giá thực tế mang tính người thật việc thật mở ra góc nhìn mới về giải pháp di chuyển xanh, thông minh tại các đô thị lớn hiện nay.

Cái duyên từ "nền tảng xe sang" Volvo

Việt An là người sở hữu nhiều dòng xe của Việt Nam, Nhật Bản và châu Âu, Anh chia sẻ mình dành sự quan tâm đặc biệt cho Geely ngay khi thương hiệu này công bố kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam. Bảo chứng lớn nhất thúc đẩy niềm tin của anh chính là việc Geely đang sở hữu thương hiệu xe sang Thụy Điển - Volvo.

Sự tín nhiệm đó thúc đẩy anh chọn chiếc SUV Geely EX5 thay thế cho chiếc xe sang cũ đang sử dụng ngay khi chiếc xe này được nhà phân phối Tasco đưa về Việt Nam. Sau 10.000 km vận hành mượt mà, không xuất hiện bất kỳ lỗi nhỏ nào, Việt An hoàn toàn bị chinh phục. Trải nghiệm thực tế này là bước đệm khiến anh nhanh chóng đặt cọc chiếc xe thứ hai - Geely EX2 bản Pro, ngay khi mẫu xe này vừa được giới thiệu.

"Do đã tìm hiểu kỹ từ trước và tin tưởng vào chất lượng phần cứng lẫn công nghệ của Tập đoàn Geely sau thời gian chạy EX5, tôi không ngần ngại xuống tiền cho chiếc EX2”, Việt An chia sẻ.

Geely EX2 được nhiều người dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị.

Bước phát triển trên nền tảng kiến trúc tiên tiến GEA giúp mẫu xe này sở hữu kích thước thực tế tương đương các dòng sedan hạng B. Xe mang ngôn ngữ tạo hình trẻ trung, tinh giản. Bước vào cabin, điểm thuyết phục một khách hàng kỹ tính như anh An chính là độ hoàn thiện của các chi tiết nội thất.

Trong tầm giá 500 triệu đồng, vật liệu da và nhựa trên EX2 được xử lý tinh tế, vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Không gian nội thất 5 chỗ được tối ưu với khoảng để chân hàng ghế sau lên tới 890 mm, đi kèm hệ thống 34 hộc chứa đồ linh hoạt.

“Đặc biệt, thiết kế cốp trước 70 L tiện lợi cho nhu cầu đi phố, giúp chứa các vật dụng, thực phẩm nhưng không ảnh hưởng đến cabin. Cơ chế mở cốp cũng rất nhẹ nhàng, phù hợp cho cả tài xế nữ”, An nhận xét.

Mẫu xe điện đô thị của Geely ghi điểm nhờ chi phí sử dụng thấp và khả năng di chuyển linh hoạt trong phố đông.

Không chỉ ghi điểm ở phần nhìn, qua quá trình sử dụng thực tế, Việt An đánh giá chiếc xe di chuyển rất linh hoạt trong điều kiện giao thông nội đô đông đúc. Khi vận hành trên cao tốc ở dải vận tốc cao, EX2 vẫn duy trì sự đầm chắc, ổn định và mượt mà.

Chi phí nuôi xe từ 500.000 đồng/tháng

Một trong những ưu điểm cốt lõi biến Geely EX2 thành “chuẩn mực mới” cho xe đô thị chính là chi phí vận hành siêu tiết kiệm. Xe được trang bị viên pin 40 kWh, cung cấp tầm hoạt động lên tới 395 km cho một lần sạc đầy. Với tần suất di chuyển nội đô thông thường, anh An cho biết phải hơn một tuần anh mới cần sạc pin một lần.

Về chi phí sạc, nhờ chính sách đồng hành từ nhà phân phối, khách hàng được hưởng mức ưu đãi 35% khi sạc tại hệ thống trụ sạc chính hãng hoặc đối tác chiến lược Esky. Với điều kiện không để pin quá cạn kiệt, EX2 chỉ tiêu tốn từ 150.000 đồng/lần sạc và “nhỉnh” hơn 500.000 đồng cho cả tháng.

Chi phí sạc khoảng 500.000 đồng mỗi tháng là một trong những điểm khiến Geely EX2 thu hút nhóm khách hàng trẻ.

“Xét trong tầm dưới 500 triệu đồng, chiếc xe gần như không có điểm chê, rất vừa vặn cho nhu cầu đi phố”, An tâm đắc.

Việt An cũng kỳ vọng về việc hạ tầng trạm sạc sẽ phổ biến hơn tại các tuyến tỉnh và cao tốc để phục vụ cho các chặng đường xa thuận tiện hơn nữa.

Bảo chứng từ hệ sinh thái toàn diện của Tasco Auto

Kỳ vọng mang tính thực tế của Việt An cũng chính là lộ trình chiến lược mà nhà phân phối Tasco Auto đang quyết liệt triển khai nhằm xây dựng một hệ sinh thái di chuyển xanh bền vững tại Việt Nam.

Hiện tại, Geely Việt Nam nhanh chóng mở rộng mạng lưới lên tới 56 đại lý trên toàn quốc, đảm bảo năng lực sửa chữa và cung cấp dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Song song với đó, đối tác chiến lược Esky đang tăng tốc hoàn thiện hạ tầng với mục tiêu phủ sóng 55 trạm sạc tại hầu hết showroom của Tasco Auto và các công trình thuộc hệ sinh thái ngay trong năm 2026, mang lại đặc quyền tối ưu chi phí cho chủ xe.

Đặc biệt, sự kết hợp chặt chẽ giữa năng lực dịch vụ của Tasco Auto và Carpla - nền tảng xe đã qua sử dụng lớn hàng đầu Việt Nam - tạo nên một chu trình khép kín trọn vẹn. Nhờ đó, khách hàng không chỉ được chăm sóc tối ưu trong suốt quá trình sử dụng mà còn được đảm bảo tính thanh khoản cao, dễ dàng ký gửi hoặc lên đời xe khi có nhu cầu trong tương lai.