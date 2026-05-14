Sắm xe Geely, vi vu đón hè với loạt ưu đãi lớn trong tháng 5

Geely Việt Nam triển khai ưu đãi hấp dẫn dành cho nhiều dòng xe, từ SUV đô thị Coolray, SUV cao cấp Monjaro đến mẫu xe năng lượng mới Geely EX5 EV, Geely EX2 và Geely EX5 EM-i.

Với chính sách hỗ trợ như tặng lệ phí trước bạ, tiền mặt, quà tặng sạc và gói dịch vụ dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để khách hàng lên đời xế mới, sẵn sàng cho chuyến đi mùa hè.

Một chiếc xe rộng rãi, nhiều tiện nghi, vận hành linh hoạt và tiết kiệm chi phí sử dụng sẽ giúp mỗi hành trình trở nên chủ động và thoải mái hơn. Trong tháng 5, Geely Việt Nam mang đến chương trình ưu đãi dành cho dải sản phẩm đang phân phối tại thị trường Việt Nam, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn mẫu xe phù hợp nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như chuyến du lịch xa.

Geely Coolray sở hữu động cơ 1.5L tăng áp, công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 255 Nm, kết hợp hộp số 7DCT.

Với khách hàng trẻ hoặc gia đình nhỏ tìm kiếm mẫu SUV đô thị cá tính, Geely Coolray là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong tháng 5, hai phiên bản Standard và Premium được hỗ trợ 3% giá trị xe. Với mức giá công bố từ 538 triệu đồng, sau ưu đãi, khách hàng có thể tiết kiệm khoảng 16-17 triệu đồng, tùy phiên bản. Riêng bản Flagship được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ; với xe màu xanh/đỏ, khách hàng còn được hỗ trợ thêm 15 triệu đồng tiền mặt.

Nếu cần mẫu SUV rộng rãi cho gia đình, chuyến đi dài hoặc nhu cầu sử dụng cao cấp hơn, Geely Monjaro đang có chính sách ưu đãi trong tháng 5. Phiên bản Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và thêm 1% giá trị xe, tương đương mức tiết kiệm tối đa gần 150 triệu đồng, tùy địa phương đăng ký. Trong khi đó, phiên bản Flagship được hỗ trợ 4% giá trị xe, tương đương gần 48 triệu đồng. Nhờ đó, khách hàng có thể tối ưu đáng kể chi phí lăn bánh ban đầu.

Ở nhóm xe năng lượng mới, Geely EX5 EV mang đến lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn trải nghiệm xe điện trong đô thị và cả hành trình cuối tuần. Phiên bản Pro được hỗ trợ 45 triệu đồng tiền mặt và tặng kèm 2 bộ sạc, gồm 1 sạc cầm tay 2.2kW hoặc 3.5kW và 1 sạc 7kW tại nhà, không bao gồm công lắp đặt. Phiên bản Max được hỗ trợ 30 triệu đồng tiền mặt cùng bộ quà tặng sạc tương tự. Trường hợp khách hàng không nhận sạc 7kW, giá trị quy đổi là 5 triệu đồng.

Geely EX5 EM-i xác lập 3 kỷ lục Việt Nam với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 3,02 lít/100 km, quãng đường thuần điện 228,3 km và tổng hành trình đến 1.823,7 km sau một lần nạp đầy xăng và điện.

Đáng chú ý, với Geely EX2 và Geely EX5 EM-i, khách hàng mua xe trong tháng 5 sẽ nhận được gói quyền lợi sử dụng dài hạn, gồm 1 sạc cầm tay 2.2kW hoặc 3.5kW, bảo dưỡng miễn phí trong 5 năm, cứu hộ miễn phí VETC trong 5 năm và đặc quyền ưu tiên trong hệ thống VETC Loyalty. Với Geely EX5 EM-i, mẫu SUV plug-in hybrid có giá từ 789 triệu đồng, gói ưu đãi này giúp khách hàng an tâm hơn trong quá trình sử dụng, từ chi phí bảo dưỡng, hỗ trợ cứu hộ đến nhu cầu sạc hàng ngày.

Không dừng ở ưu đãi giá, chương trình bán hàng tháng 5 của Geely còn hướng đến việc đồng hành khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe. Từ hỗ trợ lệ phí trước bạ, hỗ trợ tiền mặt, tặng thiết bị sạc đến bảo dưỡng và cứu hộ miễn phí, các chính sách được thiết kế để giảm chi phí sở hữu ban đầu, đồng thời gia tăng sự thuận tiện khi vận hành xe trong thực tế.

Bên cạnh chính sách ưu đãi, Geely cũng đang mở rộng nền tảng bán hàng và dịch vụ tại Việt Nam thông qua nhà phân phối là Tasco Auto. Thương hiệu phát triển hệ thống 56 đại lý trên toàn quốc, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận xe, lái thử, bảo dưỡng và sử dụng dịch vụ hậu mãi tại nhiều tỉnh thành. Song song, với nhóm xe năng lượng mới, Tasco Auto cùng hệ thống đối tác từng bước hoàn thiện hạ tầng sạc tại các showroom và điểm dịch vụ. Theo kế hoạch, Tasco Auto sẽ hoàn thành 44 trạm sạc nhanh DC, liên kết cùng ESKY trong quý II và hợp tác Ford Việt Nam, chia sẻ hạ tầng sạc, hướng mạng lưới cộng hưởng hơn 89 điểm sạc vào cuối năm 2026. Người dùng có thể tìm kiếm trạm sạc và thanh toán qua ứng dụng VETC.

Một trụ sạc nhanh của Geely Việt Nam tại Tasco Mall (Long Biên, Hà Nội).

Với dải sản phẩm đa dạng, Geely mang đến nhiều lựa chọn cho từng phong cách sống: Coolray năng động cho phố thị, Monjaro rộng rãi cho gia đình, EX5 EV dành cho khách hàng muốn trải nghiệm xe điện, trong khi EX2 và EX5 EM-i phù hợp người dùng tìm kiếm giải pháp di chuyển mới, tiết kiệm và tiện lợi hơn.

Chương trình ưu đãi tháng 5 được áp dụng tại hệ thống đại lý Geely trên toàn quốc. Khách hàng quan tâm có thể đến showroom gần nhất để lái thử, nhận tư vấn chi tiết và chọn mẫu xe phù hợp cho chuyến vi vu mùa hè sắp tới.