Cách Geely cùng Tasco Auto chinh phục thị trường Việt Nam

Từ một tập đoàn ôtô top 7 toàn cầu, đang tăng tốc ở mảng xe năng lượng mới, Geely tiến vào thị trường Việt Nam không chỉ bằng vài mẫu xe mới.

Hơn một năm qua, thương hiệu này cùng Tasco Auto đã mở rộng mạng lưới showroom, xưởng dịch vụ, trạm sạc và liên tiếp đưa thêm sản phẩm mới ra thị trường, cho thấy cách tiếp cận dài hạn hơn với người dùng Việt.

Phía sau Geely là tập đoàn toàn cầu, đang tăng tốc ở xe năng lượng mới

Geely Holding sở hữu hoặc nắm cổ phần tại nhiều thương hiệu lớn, từ Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr đến Volvo Cars, Lotus và Polestar. Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lớn của Geely Holding với doanh số đạt 4,12 triệu xe, tăng 26% so với cùng kỳ và vượt mục tiêu; riêng xe năng lượng mới đạt 2,29 triệu chiếc, tăng mạnh 58% so với 2024, nâng tỷ lệ thâm nhập thị trường xe NEV của tập đoàn lên 56%. Đây là mức tăng trưởng cho thấy điện khí hóa đã trở thành một trong những trụ cột chính trong chiến lược sản phẩm của Geely.

Sự kiện ra mắt Geely EX5 EM-i của Geely Việt Nam vào cuối tháng 3.

Về kết quả kinh doanh, Geely ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 345,2 tỷ nhân dân tệ, tăng 25% so với năm trước. Đây là những con số cho thấy tăng trưởng doanh số đang đi cùng cải thiện hiệu quả tài chính, trong bối cảnh thị trường ôtô Trung Quốc cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Đà tăng này tiếp tục được duy trì trong quý I/2026. Theo Gasgoo, Geely Auto ghi nhận doanh số 937.927 xe trong 3 tháng đầu năm, mức kỷ lục cho cùng kỳ. Trong đó, xe năng lượng mới đạt 491.006 xe, chiếm 52,4% tổng doanh số toàn tập đoàn.

Không chỉ tăng trưởng ở thị trường nội địa, Geely cũng đang tích cực mở rộng ra quốc tế. Reuters dẫn thông tin từ Geely Holding cho biết tập đoàn đặt mục tiêu đạt doanh số toàn cầu hơn 6,5 triệu xe mỗi năm vào năm 2030, với khoảng 1/3 đến từ thị trường ngoài Trung Quốc.

Geely Auto đang hiện thực hóa bước chuyển mình từ “gia nhập thị trường” sang “bản địa hóa sâu rộng”.

Những con số này lý giải vì sao Geely đang đẩy nhanh hiện diện tại các thị trường mới, trong đó có Việt Nam. Với quy mô sản xuất lớn, danh mục sản phẩm rộng và chiến lược “One Geely” - chia sẻ nền tảng công nghệ giữa các thương hiệu trong tập đoàn, Geely có khả năng đưa ra nhiều lựa chọn sản phẩm hơn, từ xe xăng, hybrid, plug-in hybrid đến xe điện thuần túy.

Tasco Auto và bài toán triển khai thương hiệu Geely tại Việt Nam

Nếu Geely mang đến nền tảng sản phẩm và công nghệ, Tasco Auto đóng vai trò là đối tác triển khai với lợi thế sẵn có về phân phối và dịch vụ ôtô tại Việt Nam. Hiện doanh nghiệp vận hành mạng lưới showroom trên toàn quốc, phân phối 16 thương hiệu ôtô và là đơn vị phân phối độc quyền các thương hiệu Geely, Lynk & Co, Volvo, Zeekr và Lotus tại thị trường Việt Nam.

Geely Biên Hòa - showroom thứ 52 của Geely tại Việt Nam - vừa chính thức khai trương ngày 9/5 và một số showroom khác sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Từ nền tảng đó, Geely Việt Nam được phát triển với tốc độ nhanh trong hơn một năm qua. Hệ thống hiện có hơn 55 showroom phủ rộng từ Bắc vào Nam, được xây dựng theo tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu toàn cầu của Geely. Việc mở rộng điểm bán đi kèm mục tiêu phát triển dịch vụ sau bán hàng. Trong đó, kế hoạch năm 2026 là hoàn thành 80 xưởng dịch vụ, tiếp tục củng cố năng lực hậu mãi song song với bán hàng.

Geely Việt Nam cũng nhanh chóng mở rộng danh mục sản phẩm, từ các mẫu xe xăng như Coolray, Monjaro đến nhóm thuần điện gồm Geely EX5, Geely EX2 và mẫu PHEV Geely EX5 EM-i. Đáng chú ý, Geely EX5 EM-i và Geely EX2 đều ghi nhận tình trạng cháy hàng chỉ sau 5 ngày mở bán, cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường.

Một trạm sạc DC của Tasco Auto tại Long Biên.

Hạ tầng sạc là một phần quan trọng trong chiến lược của Tasco Auto. Sau thỏa thuận với Esky vào tháng 11/2025, Tasco Auto dự kiến hoàn thành 44 trạm sạc nhanh DC tại các showroom trên toàn quốc trong quý II/2026. Đến tháng 4/2026, doanh nghiệp tiếp tục hợp tác Ford Việt Nam để chia sẻ hạ tầng sạc, hướng tới mạng lưới cộng hưởng hơn 89 điểm sạc vào cuối năm 2026. Người dùng có thể tìm kiếm trạm sạc, kiểm tra tình trạng trụ và thanh toán qua ứng dụng VETC.

Mô hình “One-stop Mobility Solution” của Tasco Auto tạo ra một chuỗi trải nghiệm rõ ràng hơn: Mua xe tại showroom, bảo dưỡng tại xưởng dịch vụ, sử dụng trạm sạc trong hệ thống, thanh toán qua nền tảng số và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ trong cùng một hệ sinh thái.

Sự kết hợp giữa Geely và Tasco Auto không chỉ dừng ở phân phối xe, mà bổ trợ giữa quy mô, công nghệ, danh mục sản phẩm điện hóa của Geely và mạng lưới phân phối, dịch vụ, hạ tầng tại Việt Nam của Tasco Auto. Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm sử dụng dài hạn, cách triển khai này giúp Geely có thêm nền tảng để xây dựng niềm tin tại thị trường Việt Nam.