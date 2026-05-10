Ca sĩ Lân Nhã: 'An tâm sau nửa năm đồng hành cùng Geely Monjaro'

Từ cảm giác lái đầm chắc đến không gian nội thất tinh tế, mọi tiện nghi trên xe dường như đều được “đo ni đóng giày” giúp Lân Nhã tái tạo năng lượng và duy trì cảm hứng sáng tạo.

Giữa thị trường ôtô Việt Nam với loạt cái tên quen thuộc đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc, việc Lân Nhã lựa chọn một thương hiệu mới như Geely từng khiến không ít người tò mò. Tuy nhiên, với nam ca sĩ, mọi lựa chọn đều đến từ chữ “duyên” và sự phù hợp thực tế.

Quyết định từ một sự tình cờ

Nhớ lại cơ duyên này, Lân Nhã chia sẻ: “Thật ra lúc đầu, tôi cũng có nhiều lựa chọn quen thuộc. Thế nhưng, trong một lần đi diễn ở Hải Phòng, tình cờ tôi có dịp trải nghiệm Monjaro và thấy chiếc xe này khá ổn, từ thiết kế đến cảm giác ngồi bên trong”. Anh quan niệm đơn giản rằng bản thân cần một chiếc xe thoải mái và ổn định cho lịch trình đi diễn dày đặc. Monjaro đã đáp ứng đúng kỳ vọng đó.

Hệ thống cách âm và dàn loa giải trí trên xe là điểm khiến Lân Nhã tâm đắc nhất.

Với một nghệ sĩ, chiếc xe không dừng lại ở phương tiện, mà còn là không gian để tái tạo năng lượng. Trong suốt nửa năm qua, cung đường TP.HCM - Vũng Tàu của Lân Nhã đã trở nên quen thuộc hơn với sự đồng hành của Monjaro.

“Những chuyến đi liên tục như vậy dễ mệt, nhưng với chiếc xe này, tôi thấy đỡ hơn vì ghế ngồi có thể ngả thành giường nằm. Nhờ đó, tôi nghỉ ngơi trọn vẹn để khi tới nơi vẫn còn năng lượng biểu diễn ‘xung’”.

Thường xuyên ngồi ở hàng ghế sau để giữ sức, nhưng mỗi khi có thời gian dành cho gia đình, nam ca sĩ vẫn ưu tiên việc trực tiếp cầm lái. Anh đánh giá cao sự vững chãi của khung gầm. “Khi lái thì xe vẫn chắc, không bị bồng bềnh nên rất yên tâm”, anh cho biết.

Sự tinh tế trong từng điểm chạm

Dưới góc nhìn của một người làm nghệ thuật, Lân Nhã đặc biệt chú trọng nhiều đến cảm xúc mà không gian nội thất mang lại. Anh nhận xét nội thất của Monjaro được tối giản hóa, ít nút bấm vật lý, mang đến cảm giác sang trọng thực thụ.

Anh cho biết: “Có những chi tiết nhỏ như ánh sáng trong xe hay cảm nhận khi chạm vào các nút bấm làm tôi thấy chiếc xe được chăm chút kỹ lưỡng”. Sự dễ chịu này đến từ không gian rộng rãi với trục cơ sở dài 2.845 mm, kết hợp các vật liệu cao cấp và hệ thống 3 màn hình 12,3 inch trải dài trên bảng táp-lô.

Nội thất mang đến cảm giác sang trọng.

Trước những quan tâm về một thương hiệu mới, Lân Nhã khẳng định sự tự tin của mình sau nửa năm trải nghiệm. Anh nói: “Từ lúc lái thử trên cung đường Hà Nội đi Hải Phòng, tôi đã có cảm giác tin tưởng chiếc xe này rồi. Điều khiến tôi tự tin nhất chính là cảm giác an toàn và thoải mái”.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi cũng là yếu tố giúp nam ca sĩ hoàn toàn hài lòng. Anh cho biết đội ngũ kỹ thuật viên và chăm sóc khách hàng của hãng hỗ trợ rất nhanh chóng, tận tâm và không rườm rà về thủ tục.

Khép lại hành trình 6 tháng đầu tiên, Geely Monjaro không chỉ chứng minh được năng lực vận hành, mà còn cho thấy sự phù hợp lối sống hiện đại, năng động nhưng cũng đầy tinh tế của những người dùng như ca sĩ Lân Nhã.

Lân Nhã có nửa năm đồng hành Geely Monjaro.

Tại thị trường Việt Nam, Geely Monjaro đang có 2 tùy chọn động cơ xăng 2.0L tăng áp (234 mã lực) và hệ truyền động Hybrid (tổng công suất 241 mã lực) với mức giá ưu đãi tháng 5 từ 999 triệu đồng.

Với sự kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ và mức giá hợp lý, mẫu xe Geely đang dần khẳng định vị thế là một “làn gió mới” đầy tiềm năng, sẵn sàng chinh phục những khách hàng kiếm tìm sự khác biệt trong phân khúc.