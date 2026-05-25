Geely EX5 định hình trải nghiệm xe năng lượng mới tại Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường xe điện tại Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ, Geely EX5 trở thành cái tên thu hút sự chú ý trong phân khúc SUV năng lượng mới.

Không chỉ sở hữu nền tảng công nghệ hiện đại thuộc dòng Galaxy cao cấp của Geely, mẫu SUV này còn tạo lợi thế cạnh tranh nhờ không gian rộng rãi, trải nghiệm vận hành hiện đại cùng hệ sinh thái sử dụng ngày càng hoàn thiện tại Việt Nam.

SUV điện thuộc dòng Galaxy cao cấp của Geely

Tại thị trường quốc tế, Geely EX5 thuộc dòng Galaxy - dải sản phẩm năng lượng mới cao cấp của Tập đoàn Geely, được phát triển nhằm cạnh tranh trực tiếp thương hiệu xe điện thế hệ mới toàn cầu. Dòng xe này tập trung mạnh vào công nghệ thông minh, trải nghiệm số hóa và khả năng tối ưu vận hành - yếu tố đang trở thành xu hướng chủ đạo của ngành ôtô hiện đại. Tính đến tháng 2, doanh số cộng dồn của EX5 đã đạt hơn 250.000 xe.

Geely EX5 là cái tên thu hút sự chú ý của phân khúc SUV năng lượng mới năm 2026.

Việc Geely đưa EX5 về Việt Nam cho thấy tham vọng nâng tầm trải nghiệm xe năng lượng mới tại thị trường trong nước. Nếu nhiều đối thủ trong cùng phân khúc tập trung cạnh tranh bằng mức giá dễ tiếp cận, Geely EX5 lại hướng đến nhóm khách hàng cao cấp đề cao sự cân bằng giữa công nghệ, tiện nghi, trải nghiệm sử dụng và chi phí vận hành lâu dài.

Thiết kế thể thao, dễ tiếp cận người dùng trẻ

Không chỉ tạo điểm nhấn ở ngoại hình, Geely EX5 còn cho thấy lợi thế không gian nhờ được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện chuyên dụng. Cách bố trí pin và hệ truyền động được tối ưu giúp khoang cabin mang lại khoảng để chân rộng rãi, không gian sử dụng thực tế ấn tượng, yếu tố ngày càng được nhiều khách hàng trẻ và gia đình hiện đại quan tâm khi lựa chọn SUV điện.

Geely EX5 có diện mạo hiện đại với phong cách tối giản pha chất tương lai đặc trưng của dòng xe điện thế hệ mới.

Khoang lái của xe được xây dựng theo xu hướng “smart cockpit” với màn hình trung tâm kích thước lớn, giao diện hiển thị hiện đại, khả năng kết nối thông minh. Chi tiết nội thất mang phong cách tối giản và phối màu trẻ trung, hướng đến trải nghiệm thư giãn và công nghệ hóa trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh không gian và công nghệ, khả năng vận hành cũng là yếu tố giúp Geely EX5 gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe năng lượng mới. Mô-tơ điện cho phản hồi nhanh, khả năng tăng tốc mượt cùng độ êm ái đặc trưng của xe điện giúp mẫu SUV này mang lại trải nghiệm khác biệt khi di chuyển trong đô thị. Tại Việt Nam, Geely EX5 có thể di chuyển quãng đường đến 495 km cho một lần sạc đầy.

Chi phí sử dụng và hạ tầng sạc là lợi thế cạnh tranh

Thông qua chiến lược hợp tác giữa Tasco Auto, ESKY và Ford Việt Nam, người dùng Geely EX5 sẽ được tiếp cận mạng lưới trạm sạc công cộng đang phát triển trên toàn quốc. Hệ thống này giúp gia tăng sự thuận tiện trong quá trình sử dụng và giải quyết yếu tố từng được xem là rào cản lớn của xe điện tại Việt Nam.

Một trong những yếu tố được người dùng xe điện quan tâm nhất hiện nay chính là hạ tầng sạc.

Đáng chú ý, người dùng Geely EX5 còn được hưởng ưu đãi chi phí sạc đến 35% trong giai đoạn đầu, giúp tối ưu chi phí sử dụng hàng tháng. So với SUV chạy xăng truyền thống, xe điện cũng cho thấy lợi thế chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn

Song song mở rộng hệ sinh thái sạc, Geely EX5 đang được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận xe điện hơn.

Trong tháng 5, với phiên bản Pro, khách hàng mua xe sẽ được hỗ trợ 45 triệu đồng và tặng kèm 2 bộ sạc, bao gồm 1 bộ sạc cầm tay 2.2 kW hoặc 3.5 kW và 1 bộ sạc 7 kW tại nhà, không bao gồm công lắp đặt. Trong trường hợp khách hàng không nhận bộ sạc 7 kW sẽ giảm thêm 5 triệu đồng.

Trong khi đó, với phiên bản Max, khách hàng mua xe sẽ được hỗ trợ tiền mặt 30 triệu đồng và tặng kèm 2 bộ sạc, bao gồm 1 bộ sạc cầm tay 2.2 kW hoặc 3.5 kW và 1 bộ sạc 7 kW tại nhà, không bao gồm công lắp đặt. Trong trường hợp khách hàng không nhận bộ sạc 7 kW sẽ giảm thêm 5 triệu đồng.

Trong bối cảnh thị trường xe năng lượng mới tại Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, thương hiệu sở hữu đồng thời sản phẩm chất lượng, công nghệ hiện đại và hệ sinh thái vận hành hoàn chỉnh sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn.