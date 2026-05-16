Lý do Geely EX5 EM-i và Geely EX2 được nhiều sao Việt lựa chọn

Chỉ vài tuần sau khi ra mắt, bộ đôi xe năng lượng mới Geely EX5 EM-i và Geely EX2 liên tục được loạt nghệ sĩ, KOL lựa chọn.

Mới đây nhất, MC Vĩnh Phú chính thức trở thành chủ nhân của chiếc Geely EX5 EM-i bản Max, màu xám, có giá niêm yết khoảng 970 triệu đồng.

Sức hút của Geely EX5 EM-i và Geely EX2 với sao Việt

Lựa chọn của Vĩnh Phú là minh chứng cho thấy sức hút của Geely EX5 EM-i trong nhóm xe năng lượng mới vừa ra mắt tại Việt Nam. Mẫu SUV plug-in hybrid này sử dụng động cơ hybrid chuyên dụng 1.5 L kết hợp hệ truyền động điện thông minh 11in1, cho tổng công suất 217 PS và mô-men xoắn 262 Nm. Xe có khả năng vận hành thuần điện trong đô thị, đồng thời vẫn duy trì sự chủ động của động cơ xăng trên hành trình dài.

MC Vĩnh Phú nhận xe ngày 13/5.

MC Vĩnh Phú cho biết sẽ sử dụng Geely EX5 EM-i làm phương tiện đồng hành trong đời sống hàng ngày. Anh yêu thích thiết kế hiện đại, khoang nội thất tiện nghi cùng lợi thế tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe. Đây cũng là yếu tố giúp mẫu SUV này phù hợp người thường xuyên di chuyển, cần chiếc xe vừa lịch lãm, vừa thực dụng.

MC Vĩnh Phú ấn tượng với thiết kế hiện đại, khoang nội thất tiện nghi cùng lợi thế tiết kiệm nhiên liệu của Geely EX5 EM-i.

Trước đó hồi cuối tháng 4, Hoa hậu Trần Trân Mỹ Linh, Miss Celebrity International 2025, cũng trở thành chủ nhân của chiếc Geely EX5 EM-i.Không chỉ là chiếc xe, với Mỹ Linh, đây còn là bạn đồng hành mới trên hành trình trải nghiệm phong cách sống hiện đại - nơi mỗi chuyến đi đều trở nên thoải mái, an toàn và tràn đầy cảm hứng.

Hoa hậu Mỹ Linh bên Geely EX5 EM-i.

“Sau thời gian đắn đo, cuối cùng tôi chọn Geely làm bạn đồng hành mỗi ngày vì quá yêu từ màu nội thất đến công nghệ ấn tượng”, nàng hậu bộc bạch.

Giữa tháng 4, Mạnh Linh - KOL quen thuộc trong lĩnh vực ôtô - lựa chọn Geely EX2 như món quà đặc biệt dành tặng người thân yêu. Khoảnh khắc cả gia đình hạnh phúc nhận bàn giao xe tại showroom kèm lời chúc sinh nhật ngọt ngào dành cho vợ và con gái được anh đăng tải trên trang cá nhân lập tức thu hút sự chú ý.

Lý do sao Việt tin tưởng bộ đôi xe Geely

Geely EX2 là mẫu xe điện đô thị nhận được sự quan tâm nhờ thiết kế trẻ trung, kích thước linh hoạt và mức giá dễ tiếp cận trong nhóm xe điện cá nhân. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.135 x 1.805 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm, phạm vi hoạt động khoảng 395 km sau mỗi lần sạc và bán kính quay vòng chỉ 4,95 m.

Bức ảnh gia đình khi nhận xe được Mạnh Linh đăng tải trên trang cá nhân kèm lời chúc sinh nhật vợ và con gái.

Là KOL ngành xe, Mạnh Linh đánh giá mẫu xe nhỏ gọn nhưng có nhiều điểm khác biệt trong tầm giá: Dẫn động cầu sau, hệ treo đa liên kết phía sau, không gian đủ rộng cho nhu cầu gia đình nhỏ và khả năng xoay trở linh hoạt trong đô thị. Anh không ngần ngại lựa chọn Geely EX2 để tặng vợ làm phương tiện di chuyển hàng ngày cùng cô con gái nhỏ.

Việc nghệ sĩ, KOL lựa chọn Geely EX5 EM-i, Geely EX2 cho thấy sức hút của mẫu xe không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật, mà là hình ảnh thương hiệu mới đang bắt nhịp với thị hiếu của nhóm khách hàng đô thị, trẻ và cởi mở với xu hướng xe xanh.

Trong bộ đôi sản phẩm mới, Geely EX5 EM-i hướng đến nhóm khách hàng đang cân nhắc xe điện hóa nhưng vẫn muốn duy trì sự chủ động khi di chuyển đường dài. Geely EX2 lại tiếp cận một nhu cầu khác của người dùng Việt, đó là di chuyển đô thị hàng ngày.

Từ lựa chọn của KOL Mạnh Linh Mê Xe, Hoa hậu Trần Trân Mỹ Linh đến MC Vĩnh Phú, bộ đôi Geely EX5 EM-i và EX2 ngày càng gần hơn với đời sống, phong cách và nhu cầu di chuyển của người dùng hiện đại.

Đằng sau sức hút của sản phẩm là nền tảng phân phối và dịch vụ từ Tasco Auto, một trong những hệ thống phân phối ôtô lớn nhất tại Việt Nam. Với hơn 150 showroom trên toàn quốc, phân phối nhiều thương hiệu ôtô quốc tế và hệ sinh thái dịch vụ ngày càng mở rộng, Tasco Auto đang tạo thêm sự an tâm cho khách hàng khi tiếp cận thương hiệu mới như Geely.

Bên cạnh việc xây dựng hệ thống showroom, xưởng dịch vụ, hậu mãi, thông qua hợp tác với ESKY, Tasco Auto dự kiến phát triển hơn 50 trạm sạc nhanh DC tại hệ thống showroom trên toàn quốc. Tính đến hết quý I/2026, hệ thống đưa vào vận hành 39 điểm sạc và dự kiến hoàn thành 44 trạm sạc trong quý II/2026. Bên cạnh đó, Tasco Auto và Ford Việt Nam cũng ký kết hợp tác chiến lược nhằm chia sẻ hạ tầng sạc xe điện, hướng mở rộng độ phủ điểm sạc cho người dùng trong thời gian tới.

Geely đang cho thấy tiếp cận khá rõ ràng: Đưa xe năng lượng mới đến gần hơn với đời sống hàng ngày, từ nhu cầu gia đình, di chuyển cá nhân đến phong cách sống đô thị. Sự tin tưởng từ người dùng cho thấy thương hiệu đang dần trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong xu hướng di chuyển xanh.