Các quốc gia đua nhau dùng xăng sinh học, từ xăng E20 đến E100

Nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil hay Thái Lan đã sớm phổ cập các loại xăng trộn cồn sinh học với tỷ lệ lên đến 85%, thậm chí 100%.

Các loại xăng trộn cồn sinh học (ethanol) đang được nhiều quốc gia đẩy mạnh như một giải pháp nhằm hạ giá nhiên liệu, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và bảo vệ môi trường. Tại Việt Nam, xăng E10 sẽ chính thức được bán đại trà trên toàn quốc từ 1/6 tới, thay thế cho xăng khoáng truyền thống.

Vậy trên thế giới, liệu có quốc gia nào đang áp dụng các loại xăng phối trộn này ở mức cao hay không?

Mỹ đã có xăng E85

Từ năm 2011, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) chính thức cấp phép cho phép sử dụng xăng E15 đối với các dòng xe dân dụng (xe con, xe tải nhẹ) có năm sản xuất từ 2001 trở về sau.

Năm 2012, trạm xăng tại bang Kansas đã chính thức mở bán xăng E15 đại trà. Đến nay, xăng E15 đã trở thành loại xăng phổ biến ở khắp các bang dọc nước Mỹ.

Trạm xăng có các tùy chọn từ loại không trộn cồn sinh học đến xăng E15. Ảnh: Reuters.

Thậm chí năm 2005, Đạo luật Chính sách Năng lượng ở Mỹ ra đời, bắt buộc các nhà lọc dầu phải pha một lượng lớn cồn sinh học vào tổng lượng xăng dầu tại quốc gia này.

Từ đó, xăng E85 trở thành một lựa chọn đặc biệt, được phân phối cho các mẫu xe FFV (Flex-Fuel Vehicle). Đây là những mẫu xe đặc biệt được trang bị cảm biến, cho phép tự động tự nhận diện tỷ lệ cồn trong bình xăng, điều chỉnh lượng phun nhiên liệu và thời điểm đánh lửa cho phù hợp.

Brazil có xăng E100

Theo AgenciaBrasil, từ năm 2024, Tổng thống Brazil đã ký ban hành Đạo luật mang tên "Nhiên liệu cho Tương lai" (Fuel for the Future Law).

Theo đạo luật, quy định tỷ lệ ethanol trong xăng sẽ dao động từ mức tối thiểu mới là 27% và có thể nâng tối đa lên tới 35% (E35) tùy thuộc vào điều kiện thị trường và quyết định điều chỉnh của Bộ Khí tượng và Năng lượng (Ministry of Mines and Energy).

Thực tế trước đó, Brazil đã luôn là quốc gia đi đầu trong việc sử dụng xăng trộn cồn sinh học. Từ năm 2015, các phương tiện tại Brazil đã sử dụng xăng trộn cồn sinh học, với tỷ lệ lên đến 27%, tức xăng E27. Từ tháng 8/2025, Chính phủ quốc gia này đã cập nhật các thủ tục kỹ thuật để nâng tỷ lệ trộn ethanol lên mốc 30%.

Xăng trộn cồn sinh học tại Brazil được phổ biến từ nhiều năm trước. Ảnh: Reuters.

Đặc biệt, đây cũng là quốc gia hiếm hoi có tùy chọn xăng E100 từ rất sớm. Xăng E100 tại Brazil không phải là loại xăng trộn cồn như E10, E20 hay E27.

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Dầu khí, Khí thiên nhiên và Nhiên liệu sinh học Quốc gia Brazil (ANP), loại nhiên liệu này là ethanol ngậm nước, chứa khoảng 95-96% cồn nguyên chất và 4-5% nước.

Trang Advanced Biofuel USA từng đưa tin, từ năm 1975, chính phủ quốc gia này đã đưa xăng E100 thành một tùy chọn nhiên liệu, tận dụng nguồn lực sẵn có cồn sinh học làm từ cây mía đường. Giá của loại nhiên liệu này thấp hơn khoảng 70% so với giá xăng thông thường.

Tuy nhiên hiện nay, tùy chọn này không quá phổ biến do chỉ có thể sử dụng với các loại xe FFV chuyên biệt, lại ghi nhận mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn đến 30% so với xăng khoáng.

Argentina hướng tới mốc E12

Tại khu vực Nam Mỹ, học hỏi mô hình của "người hàng xóm" Brazil, Argentina cũng liên tục đẩy mạnh việc gia tăng tỷ lệ cồn sinh học vào nhiên liệu khoáng nhằm tiêu thụ lượng nông sản dư thừa trong nước.

Hiện nay, quốc gia này đang áp dụng quy định bắt buộc trộn cồn sinh học ở mức 12%, tức xăng E12, cho toàn bộ thị trường nội địa.

Chính phủ Argentina cùng các cơ quan quản lý năng lượng vẫn đang tích cực thảo luận để nâng tỷ lệ này lên các mức cao hơn trong tương lai, nhằm giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu đầy biến động.

Thái Lan đa dạng với E20 và E85

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia đi đầu trong việc định hướng sử dụng xăng cồn nồng độ cao nhờ tận dụng tốt nguồn sắn và mía đường nội địa.

Tại các trạm nhiên liệu ở Thái Lan, dòng xăng E20 (pha 20% ethanol với xăng RON 95) được phân phối phổ biến và dán nhãn rõ ràng tại các vòi bơm.

Xăng E85 bắt đầu được phổ biến tại Thái Lan. Ảnh: Bangchak.

Để khuyến khích người dân sử dụng, Chính phủ Thái Lan áp dụng chính sách trợ giá thuế sâu, giúp xăng E20 luôn có giá thành rẻ hơn đáng kể so với xăng E10 và xăng khoáng truyền thống.

Bên cạnh đó, dòng xăng nồng độ cao E85 cũng được phân phối để phục vụ riêng cho các phân khúc xe được thiết kế đặc chủng.

Ấn Độ tăng tốc với xăng E20

Nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ chuyển đổi năng lượng nhanh trên thế giới, Ấn Độ đang tăng tốc trong cuộc đua áp dụng xăng nhiên liệu sinh học. Quốc gia này đã đẩy mạnh lộ trình và chính thức phổ cập dòng xăng E20 trên quy mô toàn quốc để cắt giảm chi phí nhập khẩu dầu thô.

Theo truyền thông Ấn Độ, chính phủ quốc gia này đã đặt mục tiêu biến xăng phối trộn 20% ethanol, hay gọi là xăng E20 thành tiêu chuẩn nhiên liệu bắt buộc trong thời gian tới. Nhằm đồng bộ hóa lộ trình này, phần lớn các dòng ôtô và xe máy đời mới xuất xưởng tại thị trường Ấn Độ hiện nay đều được các hãng sản xuất thiết kế để tương thích hoàn toàn với mức phối trộn E20.

Xăng E20 là tiêu chuẩn cho mọi phương tiện tại Ấn Độ. Ảnh: Asia Insurance Post.

Có thể thấy xu hướng đẩy mạnh tỷ lệ phối trộn cồn sinh học vào xăng khoáng tại các quốc gia từ Mỹ, Nam Mỹ đến khu vực Đông Nam Á là minh chứng rõ nét cho một kỷ nguyên chuyển đổi năng lượng tất yếu.

Việc ứng dụng các dòng xăng nồng độ cao như E20, E85 hay E100 không chỉ giúp các nước tối ưu hóa nguồn nông sản nội địa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn là chiếc phao cứu sinh giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường dầu mỏ thế giới đầy biến động trong thời điểm hiện tại.