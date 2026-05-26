Giao diện mới của Android Auto trông thế nào?

Android Auto mới không chỉ được thay đổi thiết kế giao diện, mà còn nâng cấp Google Maps, tích hợp trí tuệ thông minh AI.

Tại hội nghị dành cho các nhà phát triển Google I/O 2026 vừa qua, Google đã chính thức công bố gói nâng cấp mang tính bước ngoặt dành cho hệ điều hành Android trong không gian ôtô nhằm cải tiến giao diện hiển thị cho cả nền tảng Android Auto và hệ thống tích hợp sâu Google built-in.

Thiết kế mới, tương thích mọi màn hình

Thay đổi trực quan nhất trên phiên bản Android Auto thế hệ mới là khả năng tự động tối ưu hóa tỷ lệ hiển thị theo mọi biên dạng màn hình vật lý trên các dòng xe hiện đại.

Dù xe sở hữu màn hình dạng chữ nhật siêu dài, màn hình tròn hay các khối hình học đặc thù như trên các dòng xe Neue Klasse thế hệ mới của BMW, giao diện Android Auto đều có thể tự điền đầy các góc chết để tạo nên một không gian hiển thị liền mạch.

Google cũng chính thức mang ngôn ngữ thiết kế Material 3 Expressive lên không gian khoang lái để mang lại hệ thống phông chữ giàu tính biểu cảm, hiệu ứng chuyển động mượt mà cùng kho hình nền động phong phú.

Thiết kế mới cho phép Android Auto tương thích

Một cải tiến lớn khác là sự xuất hiện của các widget tiện ích thu nhỏ có thể tùy biến cấu hình, giúp người dùng chủ động sắp đặt các lối tắt như danh bạ yêu thích, công cụ mở cửa gara tự động hay bảng cập nhật thời tiết ngay trong tầm tay để thao tác nhanh ngay cả khi bản đồ dẫn đường đang hoạt động toàn màn hình.

Bản đồ mới, thêm tính năng dẫn đường dạng 3D

Ứng dụng Google Maps nhận được bản cập nhật lớn với tính năng Dẫn đường Nhập vai (Immersive Navigation). Tính năng này tái hiện cung đường di chuyển dưới dạng không gian 3D sống động, mô phỏng chi tiết các tòa nhà, cầu vượt và địa hình nhấp nhô của môi trường xung quanh.

Các thông tin hỗ trợ lái xe an toàn như sơ đồ làn đường, hệ thống đèn tín hiệu và biển báo dừng cũng được làm nổi bật trực quan để hỗ trợ tài xế xử lý chính xác tại các giao lộ phức tạp.

Đối với nhu cầu giải trí, Android Auto bổ sung khả năng truyền phát video độ phân giải Full HD với tốc độ khung hình 60 fps (khung hình trên giây) thông qua các ứng dụng phổ biến như YouTube.

Giao diện Google Maps trên Android Auto mới. Ảnh: Google.

Tính năng này sẽ được triển khai vào cuối năm nay trên các dòng xe tương thích từ hàng loạt thương hiệu lớn như BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Skoda, Tata và Volvo.

Để bảo đảm an toàn giao thông, tính năng xem video chỉ kích hoạt khi xe đã về số đỗ (P). Khi tài xế chuyển sang chế độ lái, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi video thành luồng âm thanh chạy nền trên các ứng dụng có hỗ trợ, giúp người dùng tiếp tục lắng nghe nội dung mà không bị gián đoạn.

Trải nghiệm thính giác cũng được nâng cấp đáng kể với công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos tích hợp sâu vào các ứng dụng nhạc như YouTube Music và Spotify.

AI được áp dụng

Tận dụng làn sóng trí tuệ nhân tạo, nền tảng ôtô của Google hiện đã được tích hợp sâu mô hình AI thông minh Gemini nhằm thay thế hệ thống câu lệnh cứng nhắc trước đây bằng khả năng hiểu ngữ cảnh tự nhiên.

Nếu người dùng nhận được tin nhắn hỏi địa chỉ từ bạn bè, Gemini có thể tự thấu hiểu ngữ cảnh câu hỏi, truy xuất thông tin từ lịch sử tương tác trước đó để tìm ra địa chỉ chính xác và gợi ý câu trả lời chỉ bằng một cú chạm.

Người dùng cũng có thể thực hiện các câu lệnh liên tục theo dạng hội thoại tự nhiên để tìm kiếm quán ăn phù hợp dọc lộ trình, kiểm tra không gian quán hay ra lệnh đặt đồ ăn mang về ngay trên đường lái xe về nhà.

Các Widget có thể cá nhân hóa theo nhu cầu người dùng. Ảnh: Google.

Đối với những mẫu xe sử dụng hệ thống Google built-in, người dùng sẽ được tiếp cận kho ứng dụng tải về phong phú hơn bao gồm cả ứng dụng họp trực tuyến Zoom. Do được can thiệp sâu vào hệ thống phần cứng của xe, tài xế có thể trực tiếp hỏi Google built-in về các tính năng vận hành trên xe hoặc yêu cầu tính toán xem một thùng hàng cụ thể có vừa vặn với kích thước cốp sau hay không.

Đặc biệt, tính năng dẫn đường 3D trên hệ thống Google tích hợp sẵn sẽ đạt độ chính xác tối ưu nhờ vào công nghệ hướng dẫn làn đường trực tiếp sử dụng camera hành trình phía trước của ôtô để xác định chính xác làn đường xe đang di chuyển theo thời gian thực.