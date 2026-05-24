VinFast VF 8 đời mới sẽ đến Ấn Độ?

Sau khi ra mắt Việt Nam, VinFast VF 8 có thể sẽ được ra mắt tại thị trường Ấn Độ.

Mẫu xe SUV điện VinFast VF 8 thế hệ mới vừa chính thức lộ diện bản vẽ đăng ký bản quyền thương hiệu tại thị trường Ấn Độ.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hãng xe Việt Nam giới thiệu thế hệ mới của VF 8 trên quy mô toàn cầu, đồng thời khẳng định kế hoạch sớm đưa mẫu SUV này gia nhập thị trường Nam Á để định vị phía trên dòng VF 7.

Thế hệ mới đánh dấu bước lột xác toàn diện nhất của dòng xe này kể từ lần đầu ra mắt vào cuối năm 2022. Những thay đổi sâu sắc từ ngôn ngữ thiết kế, cấu trúc phần mềm cho thấy đây là một phiên bản thế hệ mới thay vì một bản nâng cấp giữa vòng đời thông thường.

Theo kế hoạch công bố thì hãng sẽ chính thức nhận đặt hàng cho mẫu xe mới tại thị trường Việt Nam từ ngày 27/5 và bắt đầu bàn giao những chiếc đầu tiên từ tháng 7 năm nay.

Hình ảnh đăng ký được cho là của VinFast VF 8 tại Ấn Độ. Ảnh: Cartoq.

Về mặt thông số kỹ thuật thì VF 8 mới sở hữu chiều dài 4.701 mm, chiều rộng 1.872 mm, chiều cao 1.670 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 170 mm.

Ngoại thất của phương tiện được tái thiết kế hoàn toàn dựa trên triết lý mang tên Dòng chảy Công nghệ (Tech Fluid) nhằm kết hợp hài hòa các yếu tố kỹ thuật số vào hình khối vật lý.

Diện mạo mới mang phong cách sắc sảo và mạnh mẽ hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm nhưng vẫn giữ lại dải đèn định vị LED tạo hình cánh chim đặc trưng tại đầu xe.

Không gian cabin cũng trải qua một cuộc cải tổ lớn với bảng táp-lô tích hợp màn hình cảm ứng trung tâm cỡ 12,9 inch đóng vai trò điều khiển hầu hết chức năng trên xe.

Cần chuyển số được dời lên trục vô-lăng tương tự xu hướng thiết kế hiện đại. Các tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập tích hợp lọc không khí, ghế trước chỉnh điện nhớ vị trí, hệ thống camera 360 độ và gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Cải tiến mang tính nền tảng trên VF 8 thế hệ mới là việc chuyển đổi sang kiến trúc xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV) do VinFast tự phát triển dựa trên máy tính trung tâm điều khiển tích hợp. Hệ thống này giúp tăng tốc độ phản hồi và tối ưu hóa khả năng kiểm soát vận hành của phương tiện.

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa được ra mắt Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Sức mạnh của xe đến từ motor điện đặt ở cầu trước sản sinh công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm. Xe được trang bị thỏi pin có dung lượng 60,13 kWh cho tầm vận hành tối đa đạt 500 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC, đi kèm khả năng sạc nhanh từ 10% lên 70% trong thời gian dưới 30 phút.

Để nâng cao độ bền và tính thích ứng tại các thị trường có khí hậu nắng nóng gay gắt như Ấn Độ thì hãng đã bổ sung hệ thống quản lý nhiệt tích hợp đồng thời cho cả pin, motor và khoang cabin.

Ngoài ra hệ thống giảm chấn thích ứng theo tần suất xuất hiện trên thế hệ mới cũng được kỳ vọng sẽ mang lại cải thiện lớn về chất lượng êm ái và khả năng kiểm soát thân xe khi di chuyển qua nhiều địa hình khác nhau.