Dodge Viper sẽ tái xuất với tên gọi mới?

Thay thế Viper, Dodge Copperhead sẽ được định vị đứng đầu dải sản phẩm hiệu năng cao SRT, và có thể ra mắt vào cuối thập kỷ này.

Stellantis vừa hé lộ kế hoạch sản phẩm Fastlane 2030 dành cho 4 thương hiệu Dodge, Ram, Jeep và Chrysler. Đáng chú ý, Dodge sẽ bổ sung một mẫu xe thể thao 2 cửa hoàn toàn mới, vốn sẽ kế nhiệm vị trí mà Dodge Viper từng đảm nhiệm. Theo một số nguồn tin, thiết kế được mong đợi này sẽ mang tên Dodge Copperhead và giữ vai trò đầu bảng trong dải sản phẩm hiệu năng cao SRT.

Dodge Copperhead - mẫu xe thể thao thay thế cho Viper?

Thông tin được tiết lộ trong khuôn khổ sự kiện Investor Day 2026 của Stellantis, nơi hãng đã trình diễn hàng loạt mẫu xe sắp ra mắt thuộc các thương hiệu Chrysler, Dodge, Jeep và Ram dưới dạng hình ảnh hoặc mô hình kích thước thật. Trong số đó, Dodge Copperhead được xem là cái tên gây chú ý nhất.

Dodge Copperhead là mẫu xe concept được ra mắt vào năm 1997, vốn được xem là phiên bản "giá rẻ" của Dodge Viper. Tương tự người "đàn anh", mẫu xe ý tưởng này được đặt tên theo loài rắn lục được tìm thấy tại Mỹ.

Dodge hiện chưa công bố hình ảnh chính thức của Copperhead mới, song những mô tả ban đầu cho thấy đây sẽ là một mẫu xe thể thao mang thiết kế cực đoan hơn đáng kể so với Charger hiện tại. Tên gọi Copperhead từng xuất hiện lần đầu trên mẫu concept ra mắt năm 1997, nhưng phiên bản mới gần như là một mẫu xe hoàn toàn khác.

Mẫu xe này được định vị ở vị trí cao nhất trong dải sản phẩm hiệu năng cao SRT, từng thuộc về Dodge Viper trước khi mẫu xe thể thao này ngừng sản xuất vào năm 2017. Trong giai đoạn đó, đối thủ lớn nhất của Viper là Chevrolet Corvette, mẫu xe hiện vẫn được phân phối trên thị trường. Việc khai tử Dodge Viper cùng các dòng SRT sử dụng động cơ V8 từng khiến không ít tín đồ tốc độ phản ứng dữ dội.

Theo những gì được tiết lộ, Dodge Copperhead sở hữu thân xe dài, thấp và kiểu dáng coupe 2 cửa mang phong cách khí động học mạnh mẽ. Phần đầu xe xuất hiện dày đặc các khe gió và hốc hút gió cỡ lớn, kết hợp cụm đèn LED thanh mảnh đặt sâu bên trong. Trên nắp capo là khe dẫn gió S-duct cỡ lớn, đưa luồng khí đi xuyên phần đầu xe rồi thoát lên phía trên khoang cabin nhằm tăng hiệu quả khí động học.

Ngay phía sau S-duct là khe tản nhiệt dành cho động cơ, đi kèm phần gồ trung tâm lớn trên nắp capo. Hai bên thân xe tiếp tục xuất hiện các chi tiết thiên về hiệu năng, bao gồm khe hút gió lớn phía sau bánh trước để làm mát hệ thống phanh.

Phía sau xe nổi bật với cánh gió cỡ lớn, được cho là gợi nhớ tới thiết kế trên mẫu Dodge Viper ACR huyền thoại. Dodge cũng xác nhận Copperhead vẫn sử dụng động cơ đốt trong khi xe có cụm ống xả thật phía sau. Đặc biệt, hãng còn sử dụng logo hình rắn mới, gợi liên tưởng mạnh tới biểu tượng từng gắn liền với dòng Viper.

Dải sản phẩm ấn tượng của Dodge trong tương lai

Dù chưa công bố cấu hình vận hành, Dodge được cho là sẽ đưa động cơ V8 trở lại trên các mẫu hiệu năng cao mới. Tại sự kiện, hãng cũng giới thiệu bản nâng cấp của Charger SRT với phần đầu xe mới, cánh gió sau lấy cảm hứng từ Dodge Charger Daytona cùng nhiều khe hút gió hiệu năng cao.

Tại sự kiện Investor Day 2026, các khách mời cũng được chiêm ngưỡng nhiều mẫu xe độc đáo, bao gồm phiên bản nâng cấp của chiếc Charger SRT với cánh gió cỡ lớn lấy cảm hứng từ mẫu Dodge Charger Daytona thế hệ đầu tiên.

Đại diện Dodge không trực tiếp xác nhận việc sử dụng động cơ Hemi V8, nhưng úp mở bằng cách nhắc tới việc thương hiệu Ram đã đưa Hemi V8 trở lại trên mẫu Ram 1500 mới.

Giới quan sát nhận định Dodge Copperhead nhiều khả năng sẽ sử dụng động cơ V8, thậm chí có thể kết hợp hệ truyền động hybrid để gia tăng sức mạnh. Tuy nhiên, mọi thông tin hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán khi hãng chưa xác nhận bất kỳ thông số kỹ thuật nào.

Do Dodge mới chỉ trình diễn mô hình thiết kế thay vì xe hoàn chỉnh, nhiều khả năng Copperhead sẽ chưa xuất hiện trước năm 2029. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược hồi sinh hình ảnh xe cơ bắp và xe hiệu năng cao của Dodge trong giai đoạn điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn ngành công nghiệp ôtô.