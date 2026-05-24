Mazda CX-5 hybrid ra mắt, có đến Việt Nam?

Mazda vừa chính thức ra mắt CX-5 phiên bản hybrid công suất cao tại thị trường quê nhà Nhật Bản.

Mazda CX-5 vừa được ra mắt tại quê nhà Nhật Bản với phiên bản hybrid. Đây có thể xem là phiên bản gây bất ngờ, được cộng đồng yêu thích CX-5 tại nhiều thị trường quan tâm, đặc biệt là ở Việt Nam. Thực tế, CX-5 hybrid đã được giới thiệu toàn cầu từ giữa năm ngoái và mở bán tại một số quốc gia phương Tây từ đầu năm 2026.

Tùy nhu cầu thị trường, Mazda sẽ phân phối các tùy chọn hệ truyền động khác nhau. Tại châu Âu, xe cũng được bán tùy chọn hybrid nhưng chỉ là mild-hybrid công suất thấp.

Về thiết kế, Mazda CX-5 hybrid Nhật vẫn giữ nguyên ngôn ngữ KODO quen thuộc, tương tự bản thế hệ mới từng được trưng bày và dự kiến ra mắt ở Việt Nam vào cuối năm nay.

Tại quê nhà Nhật Bản, Mazda "hào phóng" hơn khi phân phối bản mild-hybrid công suất mạnh mẽ. Xe được trang bị động cơ hybrid kết hợp giữa máy xăng 2.5L và motor điện, cho tổng công suất 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 237 Nm. Đi cùng khối động cơ là hệ dẫn động 4 bánh AWD và hộp số tự động 6 cấp.

So với bản hybrid tại châu Âu (139 mã lực, 187 Nm mô men xoắn), động cơ hybrid này mạnh hơn khoảng 37 mã lực.

Hiện mẫu xe chưa được ra mắt tại Việt Nam. Tuy nhiên ở lần khai trương showroom mới nhất tại TP.HCM, đại diện thương hiệu từng hứa hẹn sẽ mang bản e-Skyactiv G 2.5L M-hybrid đến thị trường Việt trong tương lai.

Hiện, xe vẫn đang được bán với 7 phiên bản, lắp ráp trong nước, giá dao động 749-979 triệu đồng. Mẫu xe này đang dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C, doanh số lũy kế trội hơn các đối thủ như Ford Territory, Hyundai Tucson...