Xem trước Peugeot 3008 thế hệ mới sắp ra mắt Việt Nam

Thaco Auto sắp mang nhiều mẫu xe mới đến thị trường Việt vào cuối tháng 5. Trong số này, Peugeot 3008 mới có thể xem là mẫu xe có thể có giá bán dễ tiếp cận nhất dải sản phẩm.
Xe được thay đổi kiểu dáng với sự kết hợp giữa dáng hộp của SUV với đường nét Coupe giúp tổng thể thời trang hơn.
Một số chi tiết mới ở 3008 có thể nhận ra ở đầu xe là logo "Peugeot" hay tên xe "3008" với màu sơn xám Basalt.
Lưới tản nhiệt, cặp đèn chiếu sáng chính và cản trước đều được thay đổi gần như hoàn toàn thiết kế. So với bản tiền nhiệm, mặt ca lăng mới thời trang và "nịnh mắt" hơn. Logo khiên sư tử được đặt ở trung tâm lưới tản nhiệt.
Đuôi của Peugeot 3008 cũng được tinh chỉnh kiểu dáng. Khu vực đèn nhô cao hơn, với kiểu dáng đèn giữ nguyên. Logo sư tử được thay thế bằng tên thương hiệu. Cản sau gia tăng kích thước với ống xả đặt ẩn, không còn viền chrome.
Khoang lái của Peugeot 3008 có nhiều thay đổi về kiểu dáng. Vô lăng D-cut thế hệ mới với cần chuyển số điện tử, phía sau là màn hình cong 21 inch.
Ở yên ngựa hình chữ "L" là hệ thống phím cảm ứng i-Toggles có khả năng cá nhân hóa tùy sở thích chủ xe. Xe được trang bị cửa sổ trời panorama.
Vì là SUV dáng Coupe, Peugeot 3008 có hàng 2 không quá rộng rãi. Khu vực hàng ghế phía sau vẫn được trang bị cổng điều hòa có thể điều chỉnh. Hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp chức năng sưởi, thông gió, massage và nhớ vị trí tùy phiên bản.
Xe được trang bị bộ mâm đa chấu 19 inch với ốp mâm họa tiết mới.
Peugeot 3008 dự kiến được xây dựng trên nền tảng STLA Medium từ Stellantis, giảm trọng lượng, tăng độ cứng và khả năng cách âm. Xe đi cùng khối động cơ 1.6L Turbo được nâng cấp, cho công suất 180 mã lực, mô men xoắn cực đại 300 Nm. So với bản hiện hành, Peugeot 3008 dự kiến mạnh hơn khoảng 15 mã lực về thông số.
Giá bán của mẫu xe mới nhiều khả năng sẽ được tiết lộ vào ngày 30/5 tới. Hiện, mẫu xe bản hiện hành đang được bán với 3 phiên bản, giá dao động từ 929 triệu đến 1,109 tỷ đồng. Peugeot 3008 luôn được định vị như một mẫu SUV cỡ B cận sang, vì vậy, giá bán của mẫu xe thường nhỉnh hơn các đại diện cùng kích cỡ như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Omoda C5.
