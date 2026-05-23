Xe chạy dịch vụ của VinFast đổi logo

  • Thứ bảy, 23/5/2026 18:06 (GMT+7)
VinFast vừa chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới dành riêng cho nhóm xe dịch vụ vận tải Green, phân tách rõ ràng 3 dải sản phẩm tại Việt Nam.

VinFast vừa công bố nhận diện thương hiệu mới cho các dòng xe Green - nhóm xe dành cho dịch vụ vận tải gồm Herio, Minio, Nerio, Limo Green và EC Van.

Theo thương hiệu, logo mới được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh hai bàn tay nâng niu Trái Đất, biểu trưng cho cam kết của thương hiệu trong việc gìn giữ môi trường.

Những chiếc xe thuộc dòng Green đầu tiên sẽ được xuất xưởng từ tháng 6, bắt đầu từ chiếc MPV Limo Green. Đây là cái tên bán chạy nhất thị trường với tổng gần 19.000 chiếc được giao đến tay khách hàng trong 4 tháng đầu năm.

Logo mới trên các mẫu xe dòng Green của VinFast. Ảnh: VinFast.

Như vậy tính đến hiện tại, VinFast đang phân phối 3 dải sản phẩm với logo khác biệt gồm logo VinFast tiêu chuẩn dành cho các mẫu xe cá nhân, logo mới cho nhóm xe Green chạy dịch vụ và logo Lạc Hồng - được trang bị trên các mẫu xe hạng sang như 900 LX, 800S và 900S.

Sự thay đổi nhận diện lần này cho thấy VinFast đang chuyển mình theo xu hướng của các tập đoàn ôtô lớn trên thế giới, nơi mỗi dòng xe chiến lược đều sở hữu một ngôn ngữ thiết kế và biểu tượng độc lập.

Với 3 dải sản phẩm mang 3 biểu tượng riêng biệt, thương hiệu Việt đã sẵn sàng cho những mục tiêu dài hạn, phân tách rõ ràng giữa các mẫu xe dịch vụ và các sản phẩm cá nhân.

Đan Thanh

VinFast VinFast Limo Green Herio Green Minio

