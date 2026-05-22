Chốt tương lai thương hiệu Maserati

Sau nhiều đồn đoán, tương lai thương hiệu Maserati đã được tập đoàn mẹ Stellantis làm rõ.

Theo Motor1, tương lai thương hiệu ôtô hạng sang Maserati đã được làm rõ. Hãng xe thuộc tập đoàn Stellantis đã vừa chia sẻ lộ trình mới, bao gồm các khoản đầu tư đáng kể vào sản phẩm và công nghệ mới, bên cạnh 2 mẫu xe mới dự kiến sớm ra mắt.

Tập đoàn Stellantis cho biết đã lên kế hoạch củng cố tương lai cho hãng xe sang Italy, với định vị được mô tả là “thuần sang trọng”.

Hai mẫu xe mới của Maserati sẽ nằm trong phân khúc E, tuy nhiên thông tin chi tiết hơn vẫn chưa được tiết lộ. Tập đoàn mẹ Stellantis sẽ chia sẻ kế hoạch chi tiết hơn dành cho Maserati vào tháng 12 tới đây.

Thương hiệu Maserati từng gặp nhiều khó khăn dưới thời cựu CEO Stellantis Carlos Tavares, khi doanh số sụt giảm nghiêm trọng tới 57% vào năm 2024, đạt 11.300 xe. Bước sang năm 2025, lượng tiêu thụ Maserati tiếp tục giảm về mức 11.127 xe.

Thương hiệu đinh ba hiện chỉ bán 3 dòng xe gồm Grecale, GranTurismo và McPura, nghĩa là còn chỗ cho 2 mẫu xe nữa.

Maserati Grecale là dòng xe khởi điểm, giá bán từ 85.000 USD , trong khi GranTurismo là mẫu xe tầm trung có giá 145.000 USD . GranCabrio đắt hơn 8.000 USD , trong khi dòng McPura có giá khởi điểm ước tính 250.000 USD .

Về 2 mẫu xe mới, báo cáo gần đây cho thấy Stellantis đang hợp tác với các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc để mở rộng danh mục sản phẩm Maserati.

Theo đó, Maserati đang đàm phán với Huawei và JAC để đồng phát triển các dòng xe Maserati mới. JAC sẽ phụ tránh công tác R&D, cũng như sản xuất các mẫu xe dựa trên nền tảng công nghệ Huawei, còn Maserati phụ trách giám sát phần thiết kế và nhận diện thương hiệu.

Dự án liên doanh này sẽ tạo ra một dòng xe được sản xuất với các phiên bản khác nhau cho từng thị trường. Đáng chú ý, những chiếc bán cho khách hàng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đeo logo Maextro thương hiệu hạng sang hiện sở hữu một mẫu sedan với giá khởi điểm quy đổi xấp xỉ 100.000 USD .

Maserati có vẻ như đang hướng đến một chương mới với nhiều đột phá và các khoản đầu tư lớn. Hai mẫu xe mới chuẩn bị gia nhập danh mục sản phẩm Maserati có thể không phải là những mẫu xe sang mang dòng máu Italy thuần túy. Dù sao tia sáng vẫn còn với thương hiệu cây đinh ba, trong bối cảnh nhiều thương hiệu xe sang từ lâu đời tới tân binh đều gặp khó.