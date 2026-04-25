Chốt 4 hãng xe được Stellantis ưu tiên, Dodge và Maserati 'ra rìa'

Chiến lược mới của Stellantis được cho là sẽ dồn lực cho 4 thương hiệu chủ chốt, đẩy nhiều cái tên quen thuộc như Dodge hay Maserati xuống vai trò thứ yếu.

Có 4 hãng xe được Stellantis ưu tiên, Dodge và Maserati "ra rìa"

Theo các báo cáo liên quan đến kế hoạch của CEO Antonio Filosa, phần lớn nguồn lực trong thời gian tới sẽ được dồn vào Jeep, Ram, Peugeot và Fiat. Đây đều là những thương hiệu đang mang lại lợi nhuận ổn định và có vị thế vững chắc tại các thị trường trọng điểm.

Jeep và Ram tiếp tục là "cỗ máy in tiền" tại Bắc Mỹ, Peugeot giữ vai trò quan trọng tại châu Âu, trong khi Fiat giúp Stellantis duy trì độ phủ ở các phân khúc xe phổ thông với giá phải chăng tại nhiều thị trường.

Điều đáng chú ý nằm ở số phận của các thương hiệu còn lại. Stellantis hiện sở hữu một danh mục rất lớn, bao gồm Alfa Romeo, Citroen, Opel, DS, Lancia, Maserati… nhưng theo chiến lược mới, các thương hiệu này sẽ không còn nhiều tiếng nói trong các quyết định lớn.

Các hãng xe khác, mặc dù có tập khách hàng trung thành và lịch sử thương hiệu mạnh như Dodge hay Maserati, đều phải ngồi "chiếu dưới", không còn được phát triển độc lập với ngân sách lớn như trước.

Thay vì bị khai tử hoàn toàn, kế hoạch được cho là sẽ sử dụng các thương hiệu "hạng hai" một cách chọn lọc, tập trung vào những thị trường hoặc phân khúc mà họ vẫn còn sức hút. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng này sẽ không còn được phát triển độc lập với ngân sách lớn như trước.

Thay vào đó, họ có thể chia sẻ nền tảng, hệ truyền động và công nghệ từ 4 thương hiệu chủ lực. Xu hướng "badge engineering", hay có nghĩa là dùng chung nền tảng và công nghệ nhưng thay đổi nhận diện thương hiệu, nhiều khả năng sẽ trở nên phổ biến hơn, dù điều này có thể khiến những người yêu xe không hài lòng.

Các mẫu xe trong cùng tập đoàn Stellantis sẽ chia sẻ chung nền tảng và công nghệ với nhau, tương tự cách tập đoàn Volkswagen đang áp dụng cho các thương hiệu con, nhằm tiết kiệm chi phí nghiên cứu và phát triển.

Dù vậy, điểm tích cực là Stellantis dường như chưa có ý định khai tử bất kỳ thương hiệu nào. Theo Reuters, ông Filosa không muốn mạnh tay cắt bỏ các thương hiệu, bởi việc đóng cửa có thể giúp tiết kiệm chi phí trước mắt, nhưng việc hồi sinh sau đó là cực kỳ khó khăn, tốn kém và đôi khi bất khả thi.

Stellantis đối mặt với áp lực lớn từ các hãng xe Trung Quốc

Stellantis đã mất dần thị phần tại cả Mỹ và châu Âu, trong khi các hãng xe Trung Quốc không ngừng mở rộng. Hãng cũng chịu ảnh hưởng tài chính đáng kể từ việc điều chỉnh chiến lược xe điện, cho thấy thị trường đã thay đổi nhanh chóng so với các dự báo trước đây.

Trong bối cảnh đó, các nền tảng đa năng lượng (multi-energy), vốn có thể hỗ trợ động cơ xăng, hybrid và thuần điện, đang trở thành yếu tố sống còn, giúp các hãng xe linh hoạt hơn trước những biến động về nhu cầu và chính sách.

Chiến lược mới của Stellantis đặt ra câu hỏi lớn: liệu việc phân tầng thương hiệu có giúp tập đoàn này lấy lại đà tăng trưởng, hay sẽ làm lu mờ những cái tên từng rất được ưa chuộng? Những cái tên giàu di sản như Maserati, Lancia, Alfa Romeo hay Dodge vẫn mang giá trị lịch sử, dù không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả tài chính tức thì.