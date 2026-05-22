Ford Everest và dàn SUV cỡ D chuẩn bị gì trước làn sóng xe điện

Sự xuất hiện của VinFast VF 8 thế hệ mới đang làm nóng phân khúc SUV cỡ D. Trước sức ép từ mẫu xe điện mới, các đại diện xe động cơ đốt trong đã sẵn sàng để giữ vị thế?

Giữa tháng 5, VinFast chính thức ra mắt phiên bản thế hệ mới cho chiếc SUV cỡ D VF 8. Đây là cái tên được chờ đón trong thời gian dài, dự kiến thổi lại ngọn lửa cạnh tranh ở phân khúc xe cỡ lớn tầm giá một tỷ đồng.

Nếu xét riêng nhóm xe điện, có thể chắc chắn VF 8 mới là ông vua trong phân khúc SUV cỡ D. Với những nâng cấp cũng như tinh chỉnh thực dụng từ VinFast, mẫu SUV này được nhắc tới như là đối thủ của nhóm xe động cơ đốt trong cùng tầm giá.

Vậy các mẫu SUV chạy xăng, dầu cỡ D đang thế nào và đã chuẩn bị gì trước sự đổ bộ của đại diện chạy điện?

Ford Everest sẵn sàng đón tiếp

Có thể nói, Ford Everest chính là mẫu xe gánh vác doanh số cho cả phân khúc SUV cỡ D ở thời điểm hiện tại, cũng là cái tên đủ sức để so kè với mọi tân binh đã và sắp xuất hiện trong nhóm. Trong tháng 4, Ford bán được 641 chiếc Everest, nâng tổng lượng xe bán ra trong 4 tháng đầu năm lên 4.221 chiếc.

Ford Everest đang là 'ông vua' có phong độ ổn định nhất nhóm xe tầm giá một tỷ. Và điều này là thành quả của nhiều ưu điểm được cộng hưởng cùng lúc.

Chiếc SUV Mỹ thừa hưởng đường nét thiết kế vừa mạnh mẽ, cơ bắp của dòng bán tải cùng nhà, vừa được tinh chỉnh để phù hợp với gia đình. Đặc biệt, đây cũng là chiếc SUV cỡ D hiếm hoi trong phân khúc sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi vẫn đang bán tốt.

Tính đa dạng chính là yếu tố chính mang đến thành công cho mẫu SUV này.

Everest là cái tên mới nhất trong phân khúc D vừa được giới thiệu thêm phiên bản, hoàn thiện dải tùy chọn động cơ tại thị trường Việt. Phiên bản chạy xăng của Everest máy 2.3L Ecoboost 2 cầu được xem là quân bài chiến lược của hãng xe Mỹ ở phân khúc SUV trong năm nay.

Ford Everest có thể xem là vị vua duy nhất của nhóm SUV cỡ D hiện tại. Ảnh: Phong Vân.

Điểm đặc biệt của Everest Platinum 2.3L Ecoboost chính là cỗ máy bên dưới nắp ca pô. Sức mạnh của mẫu SUV đến từ động cơ xăng tăng áp 2.3L Ecoboost, cho công suất 300 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 446 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Với mức giá 1,629 tỷ đồng , Ford Everest 2.3L Ecoboost được xem là cái tên giúp Ford giữ được ngôi vương trong phân khúc vốn đang xuất hiện liên tục các nhân tố mới.

Và ngay cả khi chưa có tùy chọn chạy xăng, Everest luôn nằm trong top bán chạy với loạt phiên bản diesel của mình. Hãng có tổng cộng 4 phiên bản hệ truyền động, với 8 tùy chọn giá và màu sắc khác nhau, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi nhóm khách hàng.

Toàn bộ các phiên bản được trang bị động cơ turbo diesel 2.0L i4 TDCi, nay đã được nâng cấp lên hộp số tự động 10 cấp. Tùy vào mỗi phiên bản, xe sẽ đi cùng hệ dẫn động một hoặc 2 cầu chủ động.

Vì vậy, nếu để chọn một cái tên có thể sẵn sàng đua với bất kỳ tân binh mạnh nào trong tầm giá, khó có thể chọn mẫu xe nào khác ngoài Ford Everest.

Những cựu binh cần thêm hậu thuẫn

Trước đây, phân khúc SUV cỡ D thực tế không thiếu những mẫu xe hot ngoài Everest. Trong đó phải kể đến 2 cựu binh là Hyundai Santa Fe và Toyota Fortuner.

Tuy nhiên cả 2 cái tên đều đang nằm ở điểm rơi phong độ. Hyundai đã và đang gặp khó với thiết kế của Santa Fe mới.

Từ một cái đến đua vị trí dẫn đầu với Everest giai đoạn 2022-2023, doanh số có thể dao động hơn 1.000 chiếc/tháng, lượng xe Santa Fe bán ra thị trường lập tức lao dốc ở mẫu xe nâng cấp năm 2024. Người dùng dù yêu thích công nghệ hay cảm giác lái của đại diện Hàn Quốc đến đâu, cũng không thể lờ đi thiết kế đuôi xe gây tranh cãi của nó.

Dù TC Group đã mang thêm biến thể hybrid của chiếc SUV D đến, như một nỗ lực cải thiện doanh số, nhưng từng đó tinh chỉnh về hệ truyền động là không đủ.

Cái khó của Hyundai Santa Fe đến từ thiết kế. Ảnh: TC Group.

Nếu nhìn một cách cưỡng cầu hơn, Hyundai Palisade có thể là cái tên đứng sau, giúp Hyundai giữ được chút cơ hội của mình ở nhóm SUV cỡ lớn. Đây là mẫu xe vẫn giữ được thiết kế đủ nịnh mắt, kích thước lớn và được trang bị đầy đủ các công nghệ dành cho nhóm khách hàng gia đình.

Với giá bán cho các phiên bản dao động 1,299- 1,429 tỷ đồng , cơ hội bứt phá doanh số của Palisade là không quá lớn.

Toyota Fortuner có thể sáng cửa hơn đôi chút bởi đây vẫn là cái tên thu hút một nhóm khách hàng khá riêng biệt.

Đối tượng chọn mua xe Nhật cỡ lớn vẫn còn đó, được duy trì bằng sức mạnh thương hiệu và cá tính chọn xe và lượng khách riêng. Chính những cá tính này sẽ giúp Fortuner giữ được vị trí với người yêu nó, nhưng cũng sẽ khó để mẫu SUV tiếp cận tệp khách hàng mới hơn.

Cơ hội nào cho các tân binh?

Phân khúc xe cỡ D ngày nay đã không còn là sân chơi riêng của các đại diện Nhật, Mỹ hay Hàn mà còn là "miền đất hứa" với các tân binh từ Trung Quốc.

Khi nhóm SUV đô thị cỡ B, C dần trở nên quá chật chội, các hãng xe từ đất nước tỷ dân chọn cách khẳng định mình bằng việc ra mắt thêm dải sản phẩm ở tầm giá cao, sẵn sàng đánh đổi doanh số bán cho cơ hội giới thiệu công nghệ, quảng bá về chất lượng.

Ta có thể nhìn thấy Geely giới thiệu Monjaro ngay sau khi chào sân bằng Coolray, nỗ lực hoàn thiện dải xe tại thị trường Việt với giá dao động 1,099- 1,199 tỷ đồng . Sắp tới theo thông tin được rò rỉ trên mạng xã hội, Geely Okavango cũng sẽ góp mặt, sẵn sàng tranh đua vị trí trong phân khúc SUV tầm giá dưới một tỷ đồng.

Monjaro là cái tên đáng nhắc đến trong nhóm xe mới của phân khúc. Ảnh: Phong Vân.

Lynk & Co cũng đã ra mắt chiếc SUV 08, với thiết kế trẻ trung hiện đại và áp dụng hàng loạt công nghệ cao cấp, giá khởi điểm từ 1,299 tỷ đồng . BYD cũng đã sớm trình làng Sealion 8 với hệ truyền động thuần điện. Tuy nhiên mỗi mẫu xe vẫn đang có cái khó riêng, dù đã bỏ qua câu chuyện về xuất xứ hay niềm tin.

Vấn đề của Monjaro nằm ở sự mới lạ. Còn ở Lynk & Co 08, trở ngại có lẽ đến từ thiết kế có phần quá trẻ trung và hiện đại, khó để nhóm khách hàng gia đình, yêu thích sự trung tính "mạnh dạn" xuống tiền.

Còn với Sealion 8, câu chuyện lại ở tên gọi. Mẫu xe có lẽ sẽ là sự nuối tiếc của BYD tại Việt Nam, khi ngay từ lúc bắt đầu đã vướng loạt tranh cãi xoanh quay cái tên cũ - "Tang".

Tuy nhiên khi nhìn vào mặt tích cực, ta vẫn sẽ có thể thấy cơ hội dành cho nhóm xe này.

Đây sẽ nơi để các hãng xe đủ tự tin phô diễn sức mạnh công nghệ, sẵn sàng chờ đợi tệp khách mới. Với nhóm khách hàng trẻ, không e ngại sự mới lạ, các mẫu xe như Okavango, Monjaro hay Sealion 8 đều có cơ hội thuyết phục một cú "chốt đơn". Vì vậy, không thể nói các tân binh không có cửa sáng, mà chỉ là cơ hội có lẽ sẽ ít hơn đôi chút so với những con tướng mạnh phía trên.

Lynk & Co 08 với thiết kế trẻ trung và nhiều công nghệ. Ảnh: Phúc Hậu.

Tóm lại, phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Trong khi Ford Everest vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu nhờ dải sản phẩm đa dạng và cấu hình 7 chỗ thực dụng, các cựu binh như Hyundai Santa Fe hay Toyota Fortuner lại phải nỗ lực tìm lại ánh hào quang trước sức ép giảm sút phong độ.

Sự xuất hiện của VinFast VF 8 thế hệ mới không chỉ khẳng định vị thế độc tôn của xe điện ở tầm giá một tỷ đồng, mà còn cùng các tân binh công nghệ từ Trung Quốc như Geely hay BYD mở ra một chương mới cho thị trường.

Cuộc đua giành thị phần sắp tới sẽ không còn là sân chơi riêng của các thương hiệu truyền thống, mà thuộc về những cái tên biết dung hòa giữa giá trị thực dụng, công nghệ tương lai và khả năng tiếp cận tệp khách hàng trẻ.