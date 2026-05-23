Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Không nhận ra Honda City ở bản nâng cấp

  • Thứ bảy, 23/5/2026 13:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Honda City vừa chính thức ra mắt bản nâng cấp dành cho thị trường Ấn Độ, sở hữu ngoại hình lột xác hoàn toàn so với bản tiền nhiệm.

Honda City anh 1

Honda City vừa chính thức ra mắt bản facelift tại thị trường Ấn Độ. Hệ truyền động được giữ nguyên, nhưng cả ngoại hình và trang bị của mẫu sedan cỡ B đều có những thay đổi đáng kể.
Honda City anh 2Honda City anh 3

Khu vực đầu xe chứng kiến sự thay đổi lớn khi Honda City giờ đây sở hữu nhiều đường nét tương tự các dòng sedan lớn hơn như Accord hay Civic, bao gồm cụm đèn pha mảnh và sắc nét, kết nối bởi dải LED định vị ban ngày đặt ngay trên lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong. Thanh mạ crom bị loại bỏ, logo Honda cũng đặt ở vị trí thấp hơn.
Honda City anh 4Honda City anh 5

Cụm đèn hậu ở đuôi xe Honda City bản facelift có họa tiết mới. Cản sau kết hợp khuếch tán gió.
Honda City anh 6

Mâm xe kích thước 16 inch, dạng 5 chấu với thiết kế mới.
Honda City anh 7

Khoang lái của xe có màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,1 inch. Dù kích thước lớn hơn, việc không gian xung quanh không có sự thay đổi khiến màn hình này có phần lạc lõng so với tổng thể.
Honda City anh 8

Bộ ghế ngồi bọc da. Hàng ghế trước có chức năng làm mát.
Honda City anh 9Honda City anh 10

Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động một vùng, cửa sổ trời, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh 8 loa cùng đế sạc không dây.
Honda City anh 11

Tại Ấn Độ, Honda City có 2 tùy chọn động cơ, trong đó bản xăng trang bị động cơ hút khí tự nhiên 1.5L cho công suất 119 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động CVT. Bản hybrid dùng động cơ e:HEV cho công suất đầu ra 125 mã lực, chỉ đi kèm duy nhất hộp số e-CVT. Honda City vẫn có gói trợ lái nâng cao ADAS.

Honda City anh 12

Giá bán của Honda City bản facelift tại Ấn Độ được giữ nguyên, khởi điểm gần 1,2 triệu INR (tương đương 12.500 USD) và cao nhất 2,1 triệu INR, tương đương khoảng 22.000 USD. Các đối thủ của Honda City tại Ấn Độ bao gồm Hyundai Verna, Skoda Slavia và Volkswagen Virtus.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Honda dừng sản xuất loạt xe tại Trung Quốc

Nhiều mẫu xe của Honda tại thị trường Trung Quốc đang bước vào giai đoạn "dọn kho". Nhà máy thu hẹp sản xuất, đại lý cũng không nhập thêm xe mới về.

07:00 13/5/2026

Sedan 'cứu nguy' cho doanh số Honda tại Mỹ

Doanh số tháng 4 của Honda tại Mỹ tăng nhẹ nhờ đà bứt phá của Accord và Prelude, trong khi thành tích của SUV lại gây thất vọng.

08:58 4/5/2026

Phúc Hậu

Honda City Honda facelift nâng cấp sedan Ấn Độ e:HEV

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý