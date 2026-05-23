Không nhận ra Honda City ở bản nâng cấp

Honda City vừa chính thức ra mắt bản facelift tại thị trường Ấn Độ. Hệ truyền động được giữ nguyên, nhưng cả ngoại hình và trang bị của mẫu sedan cỡ B đều có những thay đổi đáng kể.
Khu vực đầu xe chứng kiến sự thay đổi lớn khi Honda City giờ đây sở hữu nhiều đường nét tương tự các dòng sedan lớn hơn như Accord hay Civic, bao gồm cụm đèn pha mảnh và sắc nét, kết nối bởi dải LED định vị ban ngày đặt ngay trên lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong. Thanh mạ crom bị loại bỏ, logo Honda cũng đặt ở vị trí thấp hơn.
Cụm đèn hậu ở đuôi xe Honda City bản facelift có họa tiết mới. Cản sau kết hợp khuếch tán gió.
Mâm xe kích thước 16 inch, dạng 5 chấu với thiết kế mới.
Khoang lái của xe có màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,1 inch. Dù kích thước lớn hơn, việc không gian xung quanh không có sự thay đổi khiến màn hình này có phần lạc lõng so với tổng thể.
Bộ ghế ngồi bọc da. Hàng ghế trước có chức năng làm mát.
Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động một vùng, cửa sổ trời, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh 8 loa cùng đế sạc không dây.
Tại Ấn Độ, Honda City có 2 tùy chọn động cơ, trong đó bản xăng trang bị động cơ hút khí tự nhiên 1.5L cho công suất 119 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động CVT. Bản hybrid dùng động cơ e:HEV cho công suất đầu ra 125 mã lực, chỉ đi kèm duy nhất hộp số e-CVT. Honda City vẫn có gói trợ lái nâng cao ADAS.
Giá bán của Honda City bản facelift tại Ấn Độ được giữ nguyên, khởi điểm gần 1,2 triệu INR (tương đương 12.500 USD) và cao nhất 2,1 triệu INR, tương đương khoảng 22.000 USD. Các đối thủ của Honda City tại Ấn Độ bao gồm Hyundai Verna, Skoda Slavia và Volkswagen Virtus.
