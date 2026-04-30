Honda City facelift sắp xuất hiện, có cơ hội về Việt Nam?

Honda City nâng cấp chuẩn bị ra mắt tại Ấn Độ, và liệu sau thị trường này, mẫu sedan có đến Việt Nam?

Sau nhiều đồn đoán, Honda Cars India đã chính thức ấn định ngày 22/05/2026 để ra mắt bản nâng cấp (facelift) lần thứ 2 của dòng sedan biểu tượng Honda City thế hệ thứ 5.

Trong bối cảnh phân khúc sedan hạng B và C đang chịu sức ép lớn từ SUV, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp "lão tướng" nhà Honda lấy lại vị thế trước các đối thủ nặng ký như Hyundai Verna, Volkswagen Virtus và Skoda Slavia.

Dựa trên các thông tin rò rỉ và hình ảnh chạy thử, Honda City facelift 2026 sẽ tập trung vào việc làm mới diện mạo và bổ sung các tiện nghi cao cấp vốn đang là lợi thế của các đối thủ.

Thay đổi chủ yếu nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt mới, cản trước/sau được tinh chỉnh hầm hố hơn và thiết kế mâm xe hợp kim mới. Hệ thống đèn LED đặc trưng cũng sẽ có đồ họa chiếu sáng hiện đại hơn.

Không gian cabin là nơi Honda thực hiện những nâng cấp "đáng tiền" nhất để chiều lòng khách hàng. Xe dự kiến trang bị ghế trước thông gió, ghế lái chỉnh điện, hệ thống camera 360 độ và màn hình giải trí cảm ứng lớn hơn với giao diện hiện đại.

Gói an toàn Honda Sensing (ADAS Level 2) tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn trên các bản cao cấp, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và phanh giảm thiểu va chạm.

Honda City facelift dự kiến không có sự thay đổi lớn về sức mạnh. Xe tiếp tục được trang bị động cơ 1.5L i-VTEC hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT.

Honda City facelift được bắt gặp lái thử tại Ấn Độ trước thời gian ra mắt không lâu. Ảnh: Autossegredos.

Ngoài ra, Honda cung cấp thêm tùy chọn động cơ hybrid, là sự kết hợp giữa động cơ Atkinson 1.5L và hệ thống mô-tơ điện cho tổng công suất 126 mã lực.

Mặc dù vẫn duy trì được tệp khách hàng trung thành, doanh số của Honda City tại các thị trường lớn như Ấn Độ đã có dấu hiệu sụt giảm trong đầu năm 2026, với trung bình khoảng 500–800 xe/tháng.

Việc ra mắt bản facelift vào tháng 5 với mức giá dự kiến tăng nhẹ (dao động từ 12,5 đến 20,5 lakh Rs) sẽ là phép thử quan trọng cho sức hút của mẫu sedan này trước khi thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới xuất hiện vào năm 2028.

Trong khi đó tại Việt Nam, Honda City hiện tại cũng thuộc thế hệ thứ 5, đã phân phối từ năm 2023. Đây cũng có thể xem là thời điểm vàng để hãng ôtô Nhật giới thiệu phiên bản nâng cấp đến người dùng Việt, tăng thêm sức cạnh tranh cho mẫu sedan B.