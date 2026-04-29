Xe Hongqi có thể được sản xuất ở châu Âu

Hongqi được cho là đang có những cuộc thảo luận với Stellantis để sản xuất xe tại châu Âu, qua đó cải thiện tính cạnh tranh trên thị trường lục địa già.

Theo Carscoops, thương hiệu ôtô hạng siêu sang Hongqi của Trung Quốc được cho là đang đàm phán với Stellantis để sản xuất xe tại Tây Ban Nha.

Các cuộc thảo luận được thực hiện thông qua thương hiệu Leapmotor, bởi Stellantis sở hữu 20% cổ phần Leapmotor, trong khi tập đoàn FAW vừa là công ty mẹ của Hongqi, vừa nắm 5% quyền sở hữu Leapmotor.

Hãng tin Reuters cho biết các cuộc thảo luận này có thể đẩy nhanh quá trình Hongqi mở rộng sang châu Âu, cũng như kế hoạch trình làng hơn chục mẫu xe điện và hybrid thương hiệu này tại lục địa già vào năm 2028.

Động thái của Hongqi cũng có thể giúp thương hiệu xe sang Trung Quốc tránh được việc phải chi hàng trăm triệu USD để xây mới hoàn toàn một cơ sở sản xuất tại châu Âu. Việc sản xuất xe tại châu Âu cũng giúp hãng tránh được các khoản thuế nhập khẩu tương đối lớn đánh vào ôtô Trung Quốc.

Hiện, cả Hongqi, Stellantis lẫn Leapmotor đều không chia sẻ quá nhiều. Một người phát ngôn của Stellantis chỉ tiết lộ tập đoàn đã và đang thực hiện các cuộc thảo luận với nhiều đối tác trong ngành trên khắp thế giới về nhiều chủ đề khác nhau, tuy nhiên chia sẻ chung mục tiêu cuối cùng là cung cấp cho khách hàng những lựa chọn di chuyển tốt nhất.

Về cơ bản, tuyên bố trên đồng nghĩa xác nhận Stellantis cũng đang có những cuộc thảo luận với một số nhà sản xuất ôtô Trung Quốc về khả năng cho những dây chuyền lắp ráp, sản xuất xe Trung Quốc tại châu Âu.

Hồi đầu tháng, một nguồn tin tiết lộ Stellantis đang cân nhắc hợp tác với Dongfeng, cho phép nhà sản xuất ôtô Trung Quốc này tiếp cận các nhà máy Stellantis tại châu Âu chưa thể khai thác tối đa công suất. Ngược lại, ôtô của Stellantis có thể được sản xuất tại Trung Quốc thông qua nhà máy của Dongfeng.

Nguồn tin xác nhận các quan chức của Dongfeng đã đến thăm nhà máy ở Italy và Đức, một phần trong các cuộc thảo luận giữa 2 bên.

Xpeng và Xiaomi cũng là những đối tác Trung Quốc trong tầm ngắm của Stellantis. Thông tin về khả năng của nhiều cuộc thảo luận cho thấy Stellantis đang thu thập nhiều nhất có thể các đề nghị hợp tác, từ đó cân nhắc và chọn ra thỏa thuận nào có thể mang lại kết quả tốt nhất.

Hongqi ra mắt tại Trung Quốc vào năm 1958, trở thành những chiếc xe đầu tiên được sản xuất độc lập tại Trung Quốc.

Thương hiệu này nhanh chóng được giới lãnh đạo và yếu nhân tại Trung Quốc đón nhận. Cố Chủ tịch Mao Trạch Đông từng xem Hongqi là niềm tự hào dân tộc, khi thời điểm thương hiệu này ra mắt Trung Quốc vẫn còn phụ thuộc nhiều vào những dòng xe limousine do Liên Xô cung cấp.

Gần đây, Hongqi bắt đầu quan tâm tới thị trường châu Âu, đã thiết lập sự hiện diện tại một số quốc gia. Thương hiệu hạng sang thuộc sở hữu FAW đặt mục tiêu mở hơn 200 đại lý trên khắp lục địa già vào năm 2028.