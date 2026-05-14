Cận cảnh Honda CB350C vừa đến Việt Nam, giá từ 185 triệu đồng

Rebel Motor, đơn vị chuyên phân phối các mẫu mô tô phân khối lớn, xe chơi vừa giới thiệu mẫu xe mô tô mới - Honda CB350C tại Việt Nam. Đây là mẫu xe tầm trung dáng retro classic, được nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ.

Xe được thiết kế theo dáng retro vì vậy những chi tiết đặc trưng như bình xăng hình giọt nước dáng ngang đặt ở trước yên xe vẫn xuất hiện, kết hợp với bộ màu sơn xám của phiên bản Pro.

Đồng hồ tốc độ dạng cơ, đi cùng là màn hình hiển thị thông tin đặt lồng bên dưới. Màn hình được tích hợp công nghệ Honda RoadSync cho phép kết nối điện thoại thông minh để hỗ trợ gọi điện rảnh tay và điều chỉnh âm nhạc trong quá trình di chuyển.

Xe sử dụng hệ thống Honda Selectable Torque Control (HSTC), hỗ trợ kiểm soát độ bám đường và hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường trơn trượt. Xe sử dụng Assist & Slipper Clutch giúp giảm hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số gấp.

Xe được trang bị động cơ xy lanh đơn dung tích hơn 348 cc, sử dụng công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,5 kW tại 5.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 29,5 Nm tại 3.000 vòng/phút.

Xe được bán với 2 phiên bản, bản trên ảnh là CB350C Pro có giá 185 triệu đồng. Phiên bản đặc biệt là Special Edition với bộ tem đỏ có giá 188 triệu đồng.

