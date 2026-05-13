Ôtô Trung Quốc chạy đua khuyến mại cả trăm triệu đồng

Các thương hiệu ôtô Trung Quốc tại Việt Nam đẩy mạnh khuyến mại để phục vụ đợt mua sắm hè, với giá trị ưu đãi cao nhất cả trăm triệu đồng.

Ôtô Trung Quốc sau giai đoạn đổ bộ ồ ạt đã bắt đầu có những dấu ấn nhất định tại thị trường Việt Nam. Khách hàng trong nước hiện có thể tiếp cận nhiều thương hiệu lớn của ngành công nghiệp ôtô quốc gia tỷ dân, với danh mục sản phẩm đa dạng từ xe xăng, hybrid cho đến ôtô thuần điện.

Trong tháng 5, các hãng xe Trung Quốc cũng tung ra nhiều khuyến mại hấp dẫn để hỗ trợ khách Việt trong giai đoạn mua sắm phục vụ mùa du lịch hè.

Omoda & Jaecoo tặng tiền xăng

Khi ra mắt Omoda C5 SHS-H, thương hiệu Omoda của tập đoàn Chery từng thu hút sự chú ý với chương trình tặng 8 năm sử dụng xăng miễn phí.

Bước sang tháng 5, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại dưới hình thức này, mở rộng ra cho nhiều dòng xe và phiên bản khác nhau.

Chẳng hạn, Omoda C5 biến thể thuần xăng hiện có giá khởi điểm 469,1 triệu đồng. Khách hàng mua xe đang được hỗ trợ 3-5 năm tiền xăng tùy phiên bản, cùng ưu đãi 0% lãi suất trong 12 tháng đầu tiên.

Với biến thể SHS-H, Omoda C5 hiện có giá 619 triệu đồng ở bản Premium và 669 triệu đồng cho bản Flagship. Khách hàng mua mẫu xe hybrid này được hỗ trợ 5-8 năm tiền xăng tùy phiên bản.

Omoda C5 SHS-H tiếp tục được ưu đãi theo hình thức tặng tiền xăng. Ảnh: O&J Việt Nam.

Jaecoo J7 đang là dòng xe duy nhất của thương hiệu tại Việt Nam. Phiên bản J7 thuần xăng trong tháng 5 hiện có giá khởi điểm 699 triệu đồng, tuy nhiên chỉ áp dụng giới hạn số lượng.

Trong khi đó, biến thể SHS-P của mẫu SUV cỡ C đang được hỗ trợ đến 7 năm tiền xăng. Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng tặng kèm nhiều quà công nghệ cho khách hàng khi mua Jaecoo J7 SHS-P trong tháng 5.

BYD tặng tiền mặt, giảm phí trước bạ

Ra mắt chính thức vào tháng 7/2024, BYD hiện là một trong những hãng xe Trung Quốc sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng bậc nhất thị trường. Hãng này cũng là bên hiếm hoi đang cung cấp các dòng sedan thuần điện, bên cạnh nhiều mẫu xe hybrid cắm sạc (PHEV).

Trong tháng 5, BYD đang triển khai ưu đãi cho gần như toàn bộ sản phẩm, hình thức khuyến mại đa dạng bao gồm tặng tiền mặt, hỗ trợ phí trước bạ, tặng kèm ứng dụng BYD App hay tặng bộ sạc treo tường, sạc cầm tay và bộ chuyển đổi V2L.

Giá trị khuyến mại cao nhất thuộc về các xe BYD Sealion 6 Premium màu trắng với tổng ưu đãi quy đổi gần 89,5 triệu đồng. Các ưu đãi bao gồm giảm thẳng 20 triệu đồng, hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng gói bảo hiểm vật chất một năm, thảm sàn chính hãng cùng với bộ sạc cầm tay, thiết bị chuyển đổi V2L.

BYD Sealion 6 Premium màu trắng có tổng giá trị ưu đãi lớn nhất đợt khuyến mại hè mà BYD đang thực hiện. Ảnh: Phong Vân.

Ở phiên bản Dynamic của mẫu SUV cỡ C trang bị hệ truyền động PHEV, khách hàng sẽ nhận tổng ưu đãi hơn 86 triệu đồng nếu chọn bộ sạc treo tường, hoặc 81 triệu đồng nếu chọn nhận ứng dụng BYD App.

Tại Việt Nam, BYD M6 được xem là mẫu xe bán chạy hàng đầu của hãng. Trong tháng 5, phiên bản Standard của mẫu MPV thuần điện được tặng gói bảo hiểm vật chất một năm cùng bộ quà tặng gồm thiết bị sạc cầm tay, thiết bị chuyển đổi V2L với tổng giá trị khuyến mại quy đổi 20,6 triệu đồng.

Nếu chọn mua BYD M6 Standard số VIN 2025, khách hàng được tặng thêm bộ sạc treo tường 7 kW, nâng tổng giá trị ưu đãi lên thành 40,6 triệu đồng.

BYD Seal 5 được khuyến mại tương đương 100% lệ phí trước bạ, cùng gói thiết bị bao gồm thiết bị sạc cầm tay, bộ chuyển đổi V2L. Tổng ưu đãi quy đổi dành cho mẫu sedan cỡ C là hơn 81 triệu đồng.

BYD Seal 5 được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Phúc Hậu.

Dòng xe đắt đỏ nhất của BYD hiện tại là BYD M9 cũng nhận chương trình khuyến mại cho cả 2 phiên bản. Tổng giá trị khuyến mại quy đổi khoảng 21,8 triệu đồng, bao gồm ứng dụng BYD App, bộ thảm sàn chính hãng cùng gói quà tặng 5 triệu đồng.

Các mẫu xe còn lại của BYD như Atto 2, Sealion 8 và Han EV cũng nhận các chương trình khuyến mại tương tự, giá trị ưu đãi dao động 35-88,7 triệu đồng tùy dòng xe, đời xe hoặc phiên bản.

Đáng chú ý, BYD Dolphin bản nâng cấp có giá 569 triệu đồng đang được ưu đãi còn 499 triệu đồng, áp dụng cho 1.000 khách hàng đầu tiên. Mức giá này đưa hatchback điện cỡ B của BYD về ngang giá loạt xe gầm cao cỡ A tại thị trường Việt Nam.

Geely tặng tiền mặt, hỗ trợ phí trước bạ

Thương hiệu Geely tại Việt Nam cũng đang sở hữu danh mục sản phẩm khá đa dạng, từ thuần xăng cho đến hybrid và cả ôtô thuần điện.

Mẫu SUV cỡ B Geely Coolray là sản phẩm "chào sân" của thương hiệu này tại Việt Nam. Trước khi ra mắt bản nâng cấp, Geely Coolray 2 phiên bản Standard và Premium đang được hãng khuyến mại 3% giá trị xe, tương đương 16,1-17,3 triệu đồng.

Riêng phiên bản Flagship nhận ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, tương đương 31,4 triệu đồng. Hãng cũng tặng thêm 15 triệu đồng khi khách hàng chọn mua các xe Coolray Flagship màu xanh hoặc đỏ.

Geely Coolray chuẩn bị có bản nâng cấp tại Việt Nam. Ảnh: Geely.

"Tân binh" Geely EX2 cùng với đàn anh Geely EX5 biến thể PHEV được hãng triển khai chương trình khuyến mại gồm miễn phí bảo dưỡng 5 năm, miễn phí cứu hộ VETC 5 năm cùng với đặc quyền ưu tiên VETC Loyalty. Khách hàng mua 2 mẫu xe thuần điện này được tặng thêm một sạc cầm tay.

Biến thể thuần điện của mẫu SUV cỡ C Geely EX5 được ưu đãi 30-45 triệu đồng tùy phiên bản. Khách hàng cũng được tặng kèm sạc cầm tay và bộ sạc treo tường 7 kW. Nếu không lấy sạc treo tường, khách hàng có thể quy đổi sang ưu đãi 5 triệu đồng.

Geely EX5 là ôtô thuần điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Hiện, Geely Monjaro là mẫu xe đầu bảng của thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Xe được bán với giá 1,099- 1,199 tỷ đồng cho 2 phiên bản Premium và Flagship.

Trong tháng 5, khách Việt mua Geely Monjaro bản Flagship nhận ưu đãi 4% giá trị xe, tương đương gần 48 triệu đồng.

Với phiên bản Premium, chương trình ưu đãi bao gồm 100% lệ phí trước bạ cộng thêm 1% giá trị xe, tổng giá trị khuyến mại quy đổi gần 121 triệu đồng.