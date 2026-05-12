Hạ viện Mỹ trình dự luật mới nhằm siết chặt lệnh cấm xe Trung Quốc

Hạ viện Mỹ chuẩn bị siết chặt hơn nữa lệnh cấm xe Trung Quốc, trong bối cảnh lo ngại an ninh gia tăng và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.

Theo Reuters, 2 dân biểu Hạ viện đã giới thiệu một dự luật mới nhằm tăng cường lệnh cấm các hãng ôtô Trung Quốc gia nhập thị trường Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump chuẩn bị có chuyến công du tới Trung Quốc để tham gia các cuộc đàm phán cấp cao.

Quốc hội Mỹ đẩy mạnh quá trình "chặn" xe Trung Quốc

Dự luật do dân biểu John Moolenaar (Đảng Cộng hòa) và Debbie Dingell (Đảng Dân chủ) đồng bảo trợ, nhằm luật hóa một quy định được ban hành dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Quy định này trên thực tế đã ngăn chặn các hãng xe Trung Quốc kinh doanh tại Mỹ, đồng thời bổ sung thêm các biện pháp để hạn chế Trung Quốc tham gia vào thị trường ôtô của nước này.

Động thái tại Hạ viện được đưa ra sau khi một phiên bản tương tự của dự luật đã được giới thiệu tại Thượng viện vào tháng trước bởi các nghị sĩ Bernie Moreno (Cộng hòa) và Elissa Slotkin (Dân chủ).

Theo nội dung đề xuất, các phương tiện được thiết kế tại Trung Quốc sẽ bị cấm nếu tích hợp các công nghệ kết nối tiên tiến hoặc phần mềm điều khiển xe. Các nhà lập pháp lo ngại rằng những công nghệ này có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dân Mỹ.

Căng thẳng ngành công nghiệp ôtô Mỹ trước nguy cơ xe Trung Quốc

Vào tháng 1/2025, chính quyền cựu Tổng thống Biden đã ban hành các quy định diện rộng với lý do an ninh quốc gia, nhấn mạnh nguy cơ các phương tiện có khả năng thu thập và truyền tải dữ liệu cá nhân. Quy định này đã chặn đường các hãng xe Trung Quốc tiếp cận thị trường Mỹ.

Trước đó dưới thời cựu Tổng thống Biden, ôtô Trung Quốc đã được ngăn chặn bởi mức thuế lên đến 100% kể từ tháng 5/2024, gấp 4 lần mức thuế trước đó.

Đến tháng 3/2025, các hiệp hội thương mại ngành công nghiệp ôtô - đại diện cho các hãng xe lớn như Volkswagen, Hyundai và Toyota, cùng với các nhà sản xuất linh kiện và đại lý - đã kêu gọi chính phủ Mỹ tiếp tục duy trì các rào cản đối với ôtô Trung Quốc. Họ cảnh báo về "những lo ngại nghiêm trọng" liên quan đến tham vọng của Trung Quốc trong việc thống trị ngành sản xuất ôtô toàn cầu và tiếp cận thị trường Mỹ.

Các nhóm này cũng cho rằng Trung Quốc là "mối đe dọa trực tiếp" đối với năng lực cạnh tranh toàn cầu, an ninh quốc gia và nền công nghiệp ôtô của Mỹ. Mặc dù ôtô Trung Quốc đang phải chịu mức thuế nhập khẩu cao, các khảo sát gần đây cho thấy người tiêu dùng Mỹ ngày càng quan tâm hơn đến các sản phẩm này, đặc biệt nhờ mức giá cạnh tranh và công nghệ tiên tiến. Đặc biệt hơn, lo ngại này đến cùng với lúc Canada "thả cửa" cho xe điện Trung Quốc tràn vào thị trường này với mức thuế chỉ 6,1%.

Lo ngại ôtô Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường, vốn đang diễn ra ở châu Á, châu Âu..., các nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ liên tục đưa ra những rào cản dành cho các sản phẩm đến từ nền công nghiệp ôtô lớn nhất thế giới.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã kêu gọi Mỹ "ngừng mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia, chấm dứt các biện pháp phân biệt đối xử và loại trừ, đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử".