Thị trường ôtô Trung Quốc trong tháng 4 như thế nào?

Doanh số ôtô nội địa Trung Quốc tiếp tục lao dốc trong khi xuất khẩu tăng mạnh, phản ánh sự dịch chuyển chiến lược của các hãng xe trước áp lực cạnh tranh trong nước.

Nhu cầu ôtô tại Trung Quốc tiếp tục suy giảm trong tháng 4/2026, đánh dấu tháng giảm thứ 7 liên tiếp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, xuất khẩu lại duy trì đà tăng trưởng mạnh khi các hãng xe đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế.

Doanh số nội địa Trung Quốc giảm mạnh 21,6% trong tháng 4/2026

Theo dữ liệu của Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), doanh số bán xe tại nước này đã giảm mạnh 21,6% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1,4 triệu xe trong tháng 4/2026.

Tổng thư ký CPCA Cui Dongshu cho biết doanh số xe động cơ đốt trong thấp hơn kỳ vọng do giá nhiên liệu cao, trong khi nhu cầu đối với xe plug-in hybrid (PHEV) cũng không mấy khả quan khi không còn nhiều trợ cấp. Tổng doanh số BEV và PHEV, vốn chiếm 60,6% tổng lượng bán ra, đã giảm 6,8%, kéo dài chuỗi suy giảm sang tháng thứ 4 liên tiếp.

Trái ngược với thị trường nội địa, xuất khẩu BEV và PHEV của Trung Quốc tăng vọt 111,8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng 80,2% của tổng lượng xe xuất khẩu. Đà tăng này được thúc đẩy bởi giá nhiên liệu toàn cầu leo thang, một phần do tác động từ Trung Đông, khiến nhu cầu xe điện tại các thị trường nước ngoài gia tăng.

Sự chênh lệch ngày càng rõ giữa thị trường nội địa suy yếu và xuất khẩu tăng trưởng mạnh thể hiện rõ tại BYD, hãng xe điện lớn nhất thế giới. Doanh số toàn cầu của hãng tiếp tục giảm tháng thứ 8 liên tiếp trong tháng 4/2026, dù lượng xe xuất khẩu vẫn duy trì ổn định.

Thị trường nội địa căng thẳng, các hãng xe Trung Quốc tăng cường xuất khẩu

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley giữ nguyên dự báo tổng doanh số ôtô nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm 2% trong năm nay, nhưng đã nâng dự báo tăng trưởng xuất khẩu từ 15% lên 33%. Đồng thời, tổ chức này cũng dự báo mức suy giảm doanh số nội địa sẽ sâu hơn, ở mức 11% thay vì 6% như dự báo trước đó.

Tổng doanh số BEV và PHEV, vốn chiếm 60,6% tổng lượng bán ra, đã giảm 6,8%, kéo dài chuỗi suy giảm sang tháng thứ 4 liên tiếp, mặc dù trước đó đã có 181 sản phẩm mới ra mắt tại Triển lãm Ôtô Trung Quốc 2026.

Trước xu hướng thay đổi của thị trường, các hãng xe Trung Quốc đang dần chuyển dịch khỏi phân khúc xe giá rẻ dưới 150.000 NDT (khoảng 22.000 USD ), sang các dòng xe lớn hơn và nhiều tính năng hơn. Tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026, hàng loạt mẫu SUV cao cấp đã được giới thiệu, cho thấy xu hướng nâng cấp sản phẩm. Điều này mang lại lợi thế cho các thương hiệu như Nio và dòng xe Zeekr của Geely.

Dù phân khúc BEV và PHEV cao cấp tăng trưởng mạnh và ngày càng do các thương hiệu nội địa chi phối, nhưng điều này vẫn chưa đủ để bù đắp sự suy giảm chung của thị trường. Nhu cầu yếu đối với xe giá rẻ, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số, tiếp tục là lực cản lớn đối với toàn ngành công nghiệp ôtô.

Nhằm "tháo chạy" khỏi thị trường nội địa ngày càng ảm đạm, các thương hiệu Trung Quốc đã đẩy mạnh việc xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như châu Á, châu Âu... và mới đây nhất là Canada.

Ông Cui Dongshu nhận định rằng sự trì trệ của phân khúc xe giá rẻ đã trở thành nút thắt chính, kìm hãm quá trình phục hồi của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc. Ông đề xuất chính phủ nên xây dựng tiêu chuẩn cho phương tiện cỡ nhỏ tương tự dòng Kei car của Nhật Bản nhằm tạo ra một phân khúc chi phí thấp, phục vụ người cao tuổi và khu vực nông thôn, từ đó thúc đẩy doanh số phân khúc phổ thông.