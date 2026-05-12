Hàng năm trời 'chặn' xe Trung Quốc, giờ châu Âu 'dâng' luôn nhà máy

Các thương hiệu châu Âu đang âm thầm bán hoặc chuyển giao nhà máy cho hãng xe Trung Quốc, mở ra nguy cơ nghiêm trọng đối với ngành công nghiệp ôtô của "lục địa già".

Trong nhiều năm, các quốc gia châu Âu đã tìm cách hạn chế sự thâm nhập của các hãng xe Trung Quốc nhằm bảo vệ ngành công nghiệp ôtô nội địa. Tuy nhiên, một xu hướng mới đang dần hình thành khi chính các nhà sản xuất lâu đời tại khu vực này lại cân nhắc bán hoặc chuyển giao nhà máy cho các đối tác đến từ châu Á, qua đó vô tình tạo điều kiện để các thương hiệu này tiến sâu hơn vào thị trường.

Các hãng xe châu Âu bán nhà máy cho Trung Quốc

Stellantis hiện là một trong những ví dụ tiêu biểu cho sự chuyển dịch này. Tập đoàn này đang xem xét khả năng bán một số nhà máy tại châu Âu cho các công ty Trung Quốc. Đồng thời, Stellantis cũng đã công bố rằng mẫu EV tiếp theo của Opel sẽ sử dụng nền tảng công nghệ từ thương hiệu Leapmotor.

Không chỉ dừng lại ở việc hợp tác nghiên cứu, các hãng xe châu Âu đang dần lệ thuộc vào công nghệ từ các thương hiệu Trung Quốc, đồng thời "dâng" luôn các nhà máy lắp ráp ngay tại thị trường này.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác kỹ thuật, Stellantis còn xác nhận rằng một số mẫu xe của Leapmotor sẽ được sản xuất tại nhà máy Villaverde ở Madrid và quyền sở hữu nhà máy này có thể được chuyển giao cho chi nhánh Tây Ban Nha của liên doanh giữa hai bên. Theo các nguồn tin, tập đoàn này cũng đang cân nhắc bán thêm các nhà máy tại Pháp, Đức và Italy cho Dongfeng, đối tác lâu năm đến từ Trung Quốc.

Xu hướng này không chỉ giới hạn ở Stellantis mà còn lan rộng ra nhiều hãng xe khác tại châu Âu. Năm 2023, Chery đã mua lại một nhà máy cũ của Nissan tại Barcelona, giúp hãng có năng lực sản xuất lên tới 200.000 xe mỗi năm. Trong khi đó, Nissan được cho là đang xem xét bán nhà máy tại Sunderland (Anh) cho Chery hoặc Dongfeng.

Sau nhiều năm loay hoay với bài toán lợi nhuận, Stellantis đã đem bán nhiều nhà máy chủ lực tại Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Italy cho Dongfeng và Leapmotor. Trong khi đó, Nissan đã bán nhà máy Barcelona cho Chery, và dự định bán dây chuyền sản xuất tại Sunderland cho Chery hoặc Dongfeng.

Ford cũng được cho là sẽ chuyển nhượng một dây chuyền lắp ráp tại nhà máy ở Valencia cho Geely, nơi dự kiến sẽ sản xuất các dòng xe năng lượng mới, bao gồm HEV, BEV và PHEV dựa trên nền tảng công nghệ mới. Ngay cả Volkswagen cũng đang tìm cách mở rộng hợp tác với các đối tác Trung Quốc, bao gồm khả năng sản xuất hoặc nhập khẩu một số mẫu xe mới từ nước này vào châu Âu.

Lợi bất cập hại khi "dâng" nhà máy xe cho Trung Quốc

Trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao và ngành công nghiệp ôtô đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sang xe điện, việc bán nhà máy cho các đối tác Trung Quốc được xem là một giải pháp giúp duy trì hoạt động và tránh phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng đây có thể là con dao hai lưỡi.

Nhiều mẫu xe châu Âu chỉ còn "cái mác" thương hiệu, trong khi "ruột" lại đến từ các tập đoàn ôtô lớn tại Trung Quốc. Nghiêm trọng hơn, họ còn "dâng" luôn cả dây chuyền lắp ráp và nguồn lực địa phương cho các đối thủ ngay trong trái tim của "lục địa già".

Theo ông Bernard Jullien, chuyên gia về ngành công nghiệp ôtô tại đại học Bordeaux, việc lựa chọn bán nhà máy có thể hấp dẫn hơn so với việc chấm dứt hoạt động, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc trao lợi thế cho một đối thủ cạnh tranh mạnh ngay tại trung tâm châu Âu, từ đó tạo đòn bẩy giúp họ thâm nhập sâu hơn vào thị trường khu vực.

Với góc nhìn tổng thể, xu hướng "dâng nhà máy" này phản ánh những biến động lớn của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu trong kỷ nguyên điện hóa. Dù mang lại lợi ích trước mắt về kinh tế và việc làm, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi lớn về tương lai dài hạn của ngành công nghiệp ôtô châu Âu, đặc biệt là khả năng duy trì sức cạnh tranh trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của các hãng xe Trung Quốc.