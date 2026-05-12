Xe điện Mercedes-Benz GLC EQ lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất

Mẫu SUV điện chủ lực Mercedes-Benz GLC EQ chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền Bremen, mở ra chương mới trong chiến lược điện hóa toàn cầu của hãng.

Nhà máy Mercedes-Benz tại Bremen (Đức) đang bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất chiếc GLC EQ, vốn ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2025. Sự kiện này tiếp tục khẳng định hiệu quả, tính linh hoạt và vai trò trung tâm của Bremen trong quá trình sản xuất các mẫu xe chủ lực của hãng trên toàn cầu.

Mercedes-Benz GLC EQ được sản xuất tại nhà máy Bremen

Mercedes-Benz GLC EQ mang đến ngôn ngữ thiết kế mới, công nghệ truyền động tiên tiến, hệ điều hành thông minh MB.OS và hiệu suất mạnh mẽ. Phản hồi từ thị trường rất tích cực: chỉ trong 3 tháng đầu năm, mẫu EV này đã ghi nhận số lượng đơn đặt hàng cao nhất trong tất cả các mẫu xe điện của thương hiệu.

Xe được sản xuất tại Hall 9 của nhà máy Bremen, khu sản xuất lớn nhất tại đây, vận hành liên tục theo mô hình 3 ca trong hơn một thập kỷ. Điểm đáng chú ý là dây chuyền sản xuất tại Hall 9 có tính linh hoạt cao.

Mercedes-Benz GLC EQ được lắp ráp song song với các phiên bản GLC động cơ đốt trong, hybrid, cũng như mẫu EQE. Điều này cho phép hãng dễ dàng điều chỉnh sản lượng theo nhu cầu thị trường và đa dạng hóa hệ truyền động.

Trong mạng lưới sản xuất toàn cầu, Bremen được xem là một trong những nhà máy tiên phong về điện hóa. Ngay từ năm 2019, Mercedes-Benz EQC, chiếc xe điện đầu tiên của hãng, đã được đưa vào sản xuất hàng loạt tại đây. Kể từ đó, Bremen đã bao phủ toàn bộ các công nghệ truyền động hiện đại. Với GLC EQ hoàn toàn mới, nhà máy này đang sản xuất mẫu xe thuần điện thứ 3 trong danh mục.

Chuỗi cung ứng tối ưu cho Mercedes-Benz GLC EQ

Hệ thống sản xuất của Mercedes-Benz còn thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà máy toàn cầu. Pin cho GLC EQ được cung cấp bởi Accumotive tại Kamenz (Đức) từ năm 2026. Thế hệ pin mới sử dụng kiến trúc điện 800 V, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc: chỉ trong 10 phút có thể bổ sung đủ năng lượng để di chuyển tới 305 km. Phiên bản GLC 400 EQ 4MATIC có phạm vi hoạt động tối đa lên đến 715 km.

Hệ thống truyền động điện được sản xuất tại nhà máy Sebeș (Romania), nơi đã mở rộng danh mục sản xuất để phục vụ xe điện. Đây là cơ sở thứ 2 trong mạng lưới toàn cầu (sau Untertürkheim) có khả năng cung cấp hệ truyền động điện cho các nhà máy lắp ráp xe.

Bên cạnh đó, nhà máy Mercedes-Benz Hamburg đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất cầu điện và các thành phần cốt lõi khác của hệ truyền động. Từ năm 2022, Hamburg đã cung cấp cầu điện cho EQE và hiện nay tiếp tục sản xuất linh kiện cho GLC EQ.

Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ sở sản xuất, Mercedes-Benz đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc chuyển đổi sang kỷ nguyên xe điện, trong đó GLC EQ được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu của dòng xe này trên thị trường toàn cầu.