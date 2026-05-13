Siêu SUV điện của Xiaomi lăn bánh trên đường, cận kề ngày ra mắt

Mẫu "siêu SUV điện" Xiaomi YU7 GT được bắt gặp đang chạy thử trên đường tại Trung Quốc, sẵn sàng ra mắt ngay tháng này.

Theo Car News China, hình ảnh Xiaomi YU7 GT với màu Cherry Red lăn bánh trên đường phố Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy mẫu SUV điện hiệu năng cao đã cần kề ngày ra mắt. Siêu SUV điện dự kiến ra mắt cuối tháng 5 tới đây, được định vị là một SUV du lịch mang đẳng cấp xe thể thao.

Phiên bản GT hiệu năng cao vẫn duy trì kiểu dáng nắp ca-pô dài đặc trưng ở Xiaomi YU7 tiêu chuẩn, tuy nhiên được bổ sung một số chi tiết hiệu suất. Cản trước thiết kế lại với bộ chia gió hầm hố hơn, hốc bánh trước cũng rộng hơn để tạo nên dáng vẻ cơ bắp.

Xiaomi đã trang bị cho YU7 GT tổng cộng 10 bộ hốc gió xuyên thấu, bộ khuếch tán gió sau cỡ lớn cùng một cánh gió sau với chi tiết nhô ra chính giữa - nhiều khả năng là nơi chứa các cảm biến phục vụ hệ thống trợ lái nâng cao.

Mâm xe kích thước 21 inch, trang bị các kẹp phanh màu đỏ. Xiaomi dự kiến sử dụng đĩa phanh carbon-ceramic cho mẫu SUV điện hiệu năng cao.

Các kích thước dài x rộng x cao của Xiaomi YU7 GT lần lượt 5.015 x 2.007 x 1.597 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm.

Xiaomi cho biết sử dụng tên gọi GT - Grand Tourer cho phiên bản này thay vì Ultra để nhấn mạnh tính cân bằng giữa hiệu suất cao và sự thoải mái trên các hành trình dài.

Nếu như SU7 Ultra là một "mãnh thú" trên đường đua thì Xiaomi YU7 GT nhắm đến cung cấp trải nghiệm du lịch sang trọng, song hành cùng tốc độ ấn tượng.

Thiết lập motor kép trên Xiaomi YU7 GT gồm một motor điện phía trước mạnh 386 mã lực của Inovance, cùng với một motor điện 604 mã lực trên trục sau do Xiaomi tự phát triển. Thiết lập này cho công suất đầu ra tối đa 990 mã lực, cho phép xe chạy tối đa 300 km/h.

Gói pin dung lượng 101,7 kWh cho phép mẫu siêu SUV điện chạy tối đa 705 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình CLTC.

Thông tin từ Xiaomi cho hay khách hàng có thể tùy biến mẫu SUV điện hiệu năng cao, bao gồm họa tiết đèn pha, gương chiếu hậu, cánh gió sau, logo trên nắp ca-pô bên cạnh nhiều thiết kế mâm xe và kẹp phanh khác nhau.

SUV thuần điện Xiaomi YU7 ra mắt tháng 6/2025 và nhanh chóng nhận được 200.000 đơn đặt cọc. Doanh số của mẫu SUV điện này lập đỉnh 39.089 xe vào tháng 12 năm ngoái.

Hồi tháng 3, Xiaomi bán được 13.558 xe YU7 cho khách hàng nội địa. Đây là sức bán khá khiêm tốn của mẫu SUV điện trước khi công suất nhà máy được Xiaomi tích cực tăng cường.