Xe điện Xiaomi YU7 GT mạnh hơn siêu xe Bugatti Veyron

Mẫu SUV điện hiệu suất cao Xiaomi YU7 GT gây chú ý khi sở hữu sức mạnh hơn 1.000 mã lực, công nghệ vận hành hướng đường đua và mức giá dự kiến dễ tiếp cận hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026, Xiaomi đã chính thức trình làng phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV YU7 - chiếc Xiaomi YU7 GT. Mẫu xe này gây chú ý khi sở hữu sức mạnh hơn 1.000 mã lực, đi kèm hàng loạt nâng cấp hướng đến hiệu suất nhưng vẫn giữ được tính thực dụng của một chiếc crossover gia đình.

YU7 GT là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV thuần điện Xiaomi YU7. Mẫu EV này sở hữu một số chi tiết ngoại thất tương đồng với mẫu sedan hiệu năng cao SU7 Ultra.

So với bản tiêu chuẩn, YU7 GT có ngoại hình "dữ dằn" hơn đáng kể. Xe được trang bị vòm bánh xe mở rộng, phần đầu thiết kế lại với lưới tản nhiệt sơn đen và các hốc hút gió riêng biệt. Trên nắp capo là logo đặc biệt làm từ sợi carbon kết hợp vàng 24K.

Xe sử dụng mâm 21 hoặc 22 inch, đi kèm hệ thống phanh nâng cấp. Phía sau cũng được tinh chỉnh khí động học với bộ khuếch tán cỡ lớn và cánh gió nhỏ. Tổng thể thiết kế khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu siêu xe Ferrari Purosangue.

YU7 GT được Xiaomi trang bi 2 động cơ điện, cho ra công suất tối đa 1.004 mã lực. Con số này thậm chí còn cao hơn mẫu hypercar Bugatti Veyron.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Xiaomi trang bị cho YU7 GT 1 động cơ điện tại cầu trước công suất 392 mã lực và 1 động cơ điện cầu sau 612 mã lực, mang đến tổng công suất tổng hợp 1.004 mã lực Dù vẫn kém xa mức 1.548 mã lực của Xiaomi SU7 Ultra, con số này vẫn vượt trội so với nhiều mẫu SUV thuần điện hiệu suất cao khác, bao gồm cả Porsche Macan Turbo Electric với công suất 639 mã lực.

Hãng xe đến từ Trung Quốc cho biết Xiaomi YU7 GT có thể đạt tốc độ tối đa 300 km/h, trong khi khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h được dự đoán ở mức khoảng hơn 2 giây. Xe cũng được phát triển tại đường đua Nürburgring, cho thấy định hướng hiệu năng cao rõ rệt.

Xiaomi YU7 GT được trang bị hệ thống treo khí nén mới, công nghệ phân bổ mô-men xoắn cầu sau (torque vectoring) và tinh chỉnh hệ thống kiểm soát lực kéo. Ngoài ra, khách hàng có thể tùy chọn phanh carbon-ceramic hiệu suất cao từ Brembo.

Mức giá chính thức chưa được công bố, nhưng dự kiến dao động từ 450.000 đến 500.000 NDT (khoảng 65.900 - 73.200 USD ), thấp hơn cả một số phiên bản của Macan Electric. Xiaomi kỳ vọng YU7 GT sẽ giúp vực dậy doanh số dòng YU7 tại Trung Quốc, vốn đã giảm mạnh từ gần 40.000 xe vào tháng 12/2025 xuống dưới 15.000 xe trong tháng 3/2026.