Khách Trung Quốc chốt mua 80.000 sedan điện Xiaomi SU7

Hãng xe điện Xiaomi xác nhận đã có 80.000 đơn hàng đảm bảo được ghi nhận dành cho sedan điện Xiaomi SU7 bản nâng cấp.

Theo Car News China, Xiaomi Auto vừa xác nhận sedan điện Xiaomi SU7 bản nâng cấp vừa vượt mốc 80.000 đơn hàng đảm bảo, chỉ trong 48 ngày kể từ thời điểm ra mắt chính thức hồi 20/3 vừa qua. Đây là số lượng các đơn hàng đã được xác nhận và thanh toán tiền cọc.

Xiaomi SU7 bản nâng cấp hiện bao gồm 3 phiên bản, giá từ 219.900 NDT (khoảng 32.200 USD ) đến 303.900 NDT (khoảng 44.500 USD ). Khách hàng Trung Quốc đủ điều kiện sẽ được hưởng ưu đãi trong giai đoạn từ ngày 6/5 đến ngày 31/5.

Hiện, các phiên bản Standard và Pro của sedan điện SU7 đang nhận gói ưu đãi 42.000 NDT (khoảng 6.150 USD ), trong khi bản Max được áp dụng gói ưu đãi 61.000 NDT (khoảng 8.930 USD ). Những ưu đãi này bao gồm ghế không trọng lực có massage, ngăn chứa đồ bổ sung và hệ thống trợ lái Xiaomi HAD.

Xiaomi SU7 tiếp tục sử dụng động cơ V6S Plus tự sản xuất trên tất cả phiên bản. Thiết lập này ở bản Standard và Pro cho công suất tối đa 315 mã lực, còn bản Max sở hữu thiết lập motor kép cho công suất đầu ra tối đa 681 mã lực.

Dung lượng pin ở các phiên bản Standard, Pro và Max lần lượt 73 kWh, 96,3 kWh và 101,7 kWh, cho phép sedan điện Xiaomi vận hành trên quãng đường tối đa tương ứng lần lượt 720 km, 902 km và 835 km, công bố theo chu trình CLTC.

Dữ liệu của China EV DataTracker cho thấy doanh số nội địa của Xiaomi đạt 21.440 xe trong tháng 3, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai tháng đầu của năm 2026, doanh số hãng này đạt 39.002 xe và 20.414 xe.

Nguồn tin từ Y-Auto cho hay lượng xe Xiaomi bàn giao trong tháng 4 đã vượt mốc 30.000 xe, cho thấy sự phục hồi đáng kể. Phiên bản GT hiệu năng cao của Xiaomi YU7 dự kiến ra mắt chính thức vào cuối tháng 5.