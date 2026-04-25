Chốt thời điểm ra mắt siêu xe điện Xiaomi YU7 GT

Hãng xe điện Trung Quốc xác nhận sẽ sớm ra mắt mẫu SUV điện hiệu năng cao Xiaomi YU7 GT.

Trong khuôn khổ triển lãm ôtô Bắc Kinh đang diễn ra tại Trung Quốc, Xiaomi xác nhận mẫu "siêu SUV" thuần điện Xiaomi YU7 GT sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng 5.

Phiên bản GT - được xem là đối trọng của Xiaomi SU7 Ultra - sẽ kế thừa phần lớn thiết kế Xiaomi YU7 tiêu chuẩn, tuy nhiên được bổ sung tùy chọn màu sắc mới, gói khí động học và các linh kiện hiệu năng được nâng cấp.

Theo Car News China, Xiaomi YU7 GT dự kiến có giá bán dao động 450.000-500.000 NDT, tương đương khoảng 65.200- 72.500 USD .

Phiên bản hiệu năng cao của SUV điện Xiaomi YU7 được điều chỉnh nhỏ tại vị trí hốc gió khí động học trên cản trước. Cụm đèn pha hình giọt nước đặc trưng của xe điện Xiaomi vẫn hiện diện, bên cạnh tùy chọn logo sợi carbon 24K.

YU7 GT sở hữu bộ mâm 21 inch, đĩa phanh chất liệu carbon-ceramic. Một cánh gió xuất hiện ngay trên kính chắn gió sau. Xiaomi YU7 bản GT cũng được thiết kế lại phần khuếch tán gió ở cản sau.

Xiaomi YU7 GT là phiên bản hiệu năng cao của mẫu SUV thuần điện. Ảnh: Carscoops.

Các kích thước dài x rộng x cao của YU7 GT lần lượt 5.015 x 2.007 x 1.597 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm và khối lượng không tải ở mức 2,46 tấn.

Xiaomi YU7 GT sở hữu thiết lập motor kép, trong đó motor điện phía trước do Suzhou Inovance chế tạo mạnh 386 mã lực. Kết hợp với motor điện 604 mã lực phía sau do Xiaomi Automotive Technology thiết kế, mẫu SUV điện của Xiaomi sở hữu công suất đầu ra tối đa 990 mã lực, có thể đạt tốc độ tối đa 300 km/h.

Xiaomi cho biết YU7 GT có thể vận hành trên quãng đường tối đa 705 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình CLTC.