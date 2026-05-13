Top 10 xe bán chạy Trung Quốc tháng 4 chỉ có một xe xăng

Bảng xếp hạng xe bán chạy nhất tháng 4 tại Trung Quốc vừa được công bố, và trong số này chỉ có một mẫu xe xăng.

Tháng 4 đánh dấu bước ngoặt chưa từng có tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe hành khách Trung Quốc (CPCA), tỷ lệ thâm nhập của xe năng lượng mới (bao gồm xe thuần điện và Hybrid) - NEV, lần đầu tiên vượt ngưỡng 60%.

Cục diện thị trường thay đổi mạnh mẽ đến mức trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng, chỉ còn duy nhất một đại diện chạy xăng là Geely Binyue (Coolray) trụ lại ở vị trí thứ 8.

Sự "sụp đổ" của nhóm xe động cơ đốt trong (ICE) thể hiện rõ qua những con số biết nói. Trong khi tổng lượng xe bán ra đạt 1,384 triệu chiếc, doanh số xe xăng chỉ chiếm 530.000 chiếc, giảm tới 37% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 33% so với tháng trước đó. Ngược lại, xe điện và Hybrid áp đảo hoàn toàn với 849.000 chiếc tới tay khách hàng.

Các chuyên gia phân tích cho rằng giá dầu duy trì ở mức cao và sự chuyển dịch hoàn toàn trong niềm tin của người tiêu dùng đối với xe điện là nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này.

"Sức hút của các thương hiệu nội địa đang ở mức cao kỷ lục với tỷ lệ người mua xe điện lên tới 80,1%", một báo cáo từ Jiemian đã chia sẻ.

Trong khi đó, các liên doanh xe ngoại và phân khúc xe sang vẫn đang loay hoay với tỷ lệ thâm nhập xe xanh lần lượt là 14,1% và 26,1%.

Không chỉ bùng nổ trong nước, làn sóng "xe xanh + thương hiệu nội" còn đang bành trướng dần ở các thị trường toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, xe năng lượng mới chiếm hơn một nửa tổng lượng ôtô xuất khẩu của Trung Quốc.

Trong số 769.000 xe xuất khẩu, có tới 406.000 chiếc là xe NEV, tăng trưởng đột biến 111,8% so với năm 2025. BYD hiện là cái tên dẫn đầu xu hướng xuất khẩu này, theo sau là Chery và Tesla China.