Hyundai giới thiệu động cơ điện mới, nhỏ hơn, lắp mọi loại xe

Hyundai Mobis vừa phát triển thành công hệ truyền động điện mới, giúp giảm chi phí sản xuất và có khả năng tương thích với nhiều dòng xe điện khác nhau.

Thay vì sản xuất theo phương thức cũ, Hyundai Mobis - nhà cung cấp linh kiện thuộc tập đoàn Hyundai - đã tiêu chuẩn hóa và mô-đun hóa các bộ phận then chốt của hệ thống truyền động. Đơn vị dẫn động "tất cả trong một" này tích hợp môtơ điện, bộ biến tần và hộp giảm tốc vào trong một vỏ bọc duy nhất.

Hệ truyền động mới sở hữu công suất 160 kW, tương đương 215 mã lực. Đây là đơn vị tích hợp thứ 2 được Hyundai Mobis tự phát triển tại nội bộ, sau phiên bản hiệu suất cao 250 kW. Dự kiến trong nửa đầu năm nay, hãng sẽ tiếp tục tung ra phiên bản 120 kW với chi phí tối ưu hơn, dành riêng cho các dòng xe đô thị cỡ nhỏ.

Điểm khác biệt của đơn vị dẫn động này nằm ở cách tiếp cận thiết kế mô-đun. Bằng cách tiêu chuẩn hóa ở cấp độ hệ thống, các bộ phận như stator, bộ biến tần và mô-đun nguồn có thể hoán đổi linh hoạt giữa các hệ truyền động khác nhau.

Cách làm này không chỉ giúp đẩy nhanh tốc độ sản xuất mà còn giảm đáng kể giá thành linh kiện.

Theo đại diện hãng, việc tích hợp công nghệ làm mát mới và chất bán dẫn điện hiệu quả hơn giúp motor có mật độ công suất cao hơn 16% so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, trong khi kích thước tổng thể giảm gần 20%.

Đáng chú ý, các hãng xe có thể lắp cùng lúc 2 motor này ở trục trước và sau để tăng gấp đôi công suất cho phương tiện. Việc làm chủ công nghệ thiết kế và sản xuất hàng loạt hệ truyền động riêng giúp Hyundai Mobis tự tin sở hữu danh mục giải pháp cho mọi loại xe điện, từ xe di chuyển cá nhân siêu nhỏ đến xe hiệu suất cao.

Đồng thời, thiết kế moduke cũng giúp việc sửa chữa các mẫu xe tương lai của Hyundai, Kia và Genesis trở nên nhanh chóng và tiết kiệm hơn cho người dùng.