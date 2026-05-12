'Bán nhà' cũng chưa chắc đủ mua chiếc xe này

Theo truyền thông quốc tế, chiếc xe cổ Shelby Cobra đời 1966 có thể được định giá vượt mốc 3 triệu USD.

Việc tìm kiếm một chiếc Shelby 427 Cobra Roadster nguyên bản đời 1966 giống như "mò kim đáy bể", và nhà đấu giá Mecum (Mỹ) vừa tìm thấy một báu vật như thế. Đây là một trong số 16 chiếc Cobra 427 Roadster nguyên bản sở hữu màu sơn đen và là một trong khoảng 155 chiếc được chế tạo với khối động cơ lớn (big-block) danh tiếng.

Chiếc xe sở hữu cấu hình chế hòa khí kép (dual-quad) mà mọi tay chơi Shelby thực thụ đều khao khát. Dưới nắp ca-pô là khối động cơ V8 427 inch khối đi kèm hộp số sàn 4 cấp nguyên bản.

Điều làm nên giá trị khác biệt của chiếc xe chính là thân vỏ và khung gầm vẫn được giữ nguyên vẹn từ khi xuất xưởng, một tuyên bố cực kỳ hiếm hoi trong thế giới Shelby Cobra, nơi hầu hết xe đều đã trải qua các vụ va chạm hoặc trùng tu lớn.

Chiếc Shelby Cobra 1966 gần như không bị hư hại hay trải qua đợt trùng tu nào. Ảnh: Mecum Auction.

Ngoại thất xe trông như mới với các thanh cản trước sau mạ chrome bóng loáng và bộ vành cổ điển. Bên trong khoang lái, nội thất bọc da đen, núm cần số bằng kim loại cùng vô-lăng ba chấu ốp gỗ tạo nên một không gian đậm chất di sản, giống như vừa mới rời khỏi dây chuyền sản xuất của hãng vào thập niên 60.

Dòng Cobra 427 cổ điển thường được chốt giá ở những con số gây choáng váng. Những mẫu xe có giá trị lịch sử cao từng đạt mức hơn 3 triệu USD . Ngay cả những chiếc phổ biến hơn với số ODO cao cũng hiếm khi có giá một triệu USD.

Dù số tiền này đủ để mua một căn biệt thự hạng sang, giới sưu tầm tại Mỹ tin rằng không có bất động sản nào sở hữu được giá trị lịch sử và sức hút mãnh liệt như "huyền thoại" 427 Cobra này. Cuộc đấu giá sắp tới được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng những người đam mê xe cổ trên toàn thế giới.