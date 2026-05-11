Tìm xe máy điện pin to, chạy lâu, đâu là lựa chọn đáng cân nhắc?

Đâu sẽ là những mẫu xe máy điện mạnh mẽ, sở hữu bộ pin lớn và đảm bảo phạm vi hoạt động dài cho người thường xuyên di chuyển.

Xe máy điện hiện nay không thiếu lựa chọn với đa dạng phân khúc giá. Với những người có nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện ưu tiên quãng đường di chuyển dài, hay các tài xế xe ôm công nghệ, phạm vi hoạt động, sức mạnh động cơ và pin sẽ là những yếu tố được cân nhắc.

Như vậy, những mẫu xe điện phù hợp với tệp khách hàng này là các sản phẩm được lắp pin cỡ lớn, cho phép xe di chuyển đường dài mà không cần tái sạc nhiều lần. Đây cũng nên là những mẫu xe được tinh chỉnh về kích thước, phù hợp nam giới hơn, không quá nhỏ nhắn như những mẫu xe máy điện bình dân.

Dưới đây sẽ là những mẫu xe phù hợp với các tiêu chí trên, giá dao động 30-50 triệu đồng.

VinFast Viper - 156 km/lần sạc

VinFast Viper sẽ là một trong những cái tên đáng nhắc đến nhất trong nhóm xe máy điện có khả năng di chuyển đường dài. Bỏ qua câu chuyện thiết kế, vốn cũng là một điểm cộng của Viper, ưu thế lớn nhất của mẫu xe nằm ở sức mạnh và khả năng di chuyển.

VinFast Viper được trang bị motor điện BLDC Inhub trên bánh sau, sản sinh công suất tối đa 3 kW và cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h. Cốp xe chứa 2 viên pin với phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 156 km.

VinFast Viper là "ứng cử viên" sáng giá khi nhắc đến các mẫu xe máy điện pin to, lái đường dài. Ảnh: Phúc Hậu.

Dù quãng đường dưới 160 km mỗi lần sạc, Viper vẫn là cái tên đáng nhắc đến trong danh sách nhờ hệ thống tủ đổi pin được lắp đặt và hoàn thiện ở nhiều nơi. Có thể nói nếu di chuyển tại các thành phố lớn, người dùng gần như không phải lo lắng về câu chuyện hết pin, bởi có thể linh hoạt đổi pin tại các tủ dọc đường.

Giá bán tiêu chuẩn của VinFast Viper là 39,9 triệu đồng chưa kèm pin, nhưng đã gồm một bộ sạc. Nếu mua xe kèm một pin, giá bán VinFast Viper tăng lên thành 45,5 triệu đồng.

Dat Bike Quantum

Cả 3 mẫu xe thuộc dòng Quantum của Datbike đều là những cái tên phù hợp cho khách hàng yêu thích xe máy điện có bộ pin to, di chuyển đường dài. Quantum là phiên bản đầu tiên của dòng xe, với bộ pin được lắp đặt dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động 270 km mỗi lần sạc. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe chỉ mất 60 phút để sạc đủ pin di chuyển 100 km.

Trong dải sản phẩm dòng Quantum, chiếc mang mã số 3 (Quantum S3) có giá bán dễ tiếp cận nhất là 34,9 triệu đồng. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 4,3 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 200 km/lần sạc.

Quantum là dòng xe máy điện dành số đông của Dat Bike, với đa dạng phiên bản. Ảnh: Phúc Hậu.

Dat Bike Quantum S2 được bán với giá 42,9-43,9 triệu đồng, thuộc phân khúc tầm trung của dòng sản phẩm. Xe được lắp bộ pin dung lượng đến 6,4 kWh, cho phép di chuyển khoảng 285 km trước khi tái sạc. Đây cũng có thể xem là mẫu xe có quãng đường hoạt động mỗi lần sạc dài nhất tại thị trường xe máy điện Việt.

Mẫu xe cao cấp nhất dòng Quantum là S1, với giá bán khởi điể 49,9 triệu và có thể tăng lên 50,9 triệu đồng với tùy chọn màu đặc biệt. Điểm "ăn tiền" của Quantum S1 là động cơ, cho phép tốc độ tối đa đến 100 km/h, tương đương các mẫu xe máy xăng trên thị trường.

Bộ pin dưới sàn xe 6,4 kWh tương tự S2 giúp người dùng có thể di chuyển khoảng 285 km/lần sạc. Đi cùng xe là bộ sạc 1.800 W, cho phép chiếc xe đầy lượng pin trong 4 giờ sạc.

Yadea Voltguard U

Trên các nền tảng mua sắm trực tuyến, Voltguard U đã "cháy hàng", thậm chí hiện tại nếu muốn tìm mua, khách hàng cũng cần nỗ lực "lùng sục" tại các đại lý hay đặt trước và chờ đợi trong nhiều ngày. Thế nhưng đây vẫn là cái tên đáng nhắc đến khi điểm danh các mẫu xe máy điện phù hợp nhu cầu di chuyển đường dài, động cơ tốt và vẻ ngoài không quá "nữ tính".

Yadea Voltguard U đang cháy hàng tại các đại lý. Ảnh: Yadea.

Xe được trang bị động cơ TTFAR cho công suất 5,84 mã lực, vận tốc tối đa 76 km/h. Bộ pin Lithium dưới sàn xe cho quãng đường di chuyển khoảng 112 km/lần sạc. Thời gian sạc dự kiến 4-6 giờ.

Trên sàn thương mại điện tử, Yadea Voltguard U được định giá khoảng 50 triệu đồng, đi kèm gói bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).