Mitsubishi Xforce 2026 ra mắt - tăng giá, thêm cam 360, ghế chỉnh điện

So với bản tiền nhiệm, Mitsubishi Xforce 2026 được nâng cấp nhiều công nghệ và trang bị an toàn như camera 360, ghế lái chỉnh điện, hệ thống âm thanh hay cảm biến lùi.

Mitsubishi Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu SUV hạng B Xforce. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm ra mắt, Xforce được nâng cấp. Ở lần điều chỉnh này, mẫu xe không có sự thay đổi về thiết kế nhưng lại được bổ sung hàng loạt công nghệ.

Như đã nói, Xforce 2026 không khác biệt so với bản tiền nhiệm. Xe vẫn sở hữu đường nét theo ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng, hệ thống đèn LED T-Shape đặc trưng đồng bộ từ trước ra sau mang lại hiệu ứng thị giác bề thế. Phiên bản GLX nay được bổ sung trang bị đèn chiếu sáng bóng LED thay vì Halogen, phía trước cũng có thêm đèn sương mù dạng LED.

Điểm nhấn của lần nâng cấp này nằm ở bên trong cabin. Mitsubishi Xforce 2026 phiên bản Luxury và Ultimate nay được trang bị ghế lái chỉnh điện. Ở tùy chọn GLX, Mitsubishi đã nâng số lượng loa từ 4 lên 6 loa. Một trong những sự bổ sung đáng chú ý là hệ thống camera 360 độ, nay đã xuất hiện trên phiên bản Ultimate. Trong khi đó, cảm biến lùi nay là trang bị tiêu chuẩn ở cả 3 phiên bản.

Mitsubishi Xforce Ultimate nay được bổ sung camera 360. Ảnh: Mitsubishi Việt Nam.

Xforce 2026 tiếp tục sở hữu động cơ xăng 1.5L MIVEC, cho công suất khoảng 104 mã lực, mô men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5,5 lít/100 km.

Mitsubishi Xforce 2026 được bán với 3 phiên bản, giá lần lượt là 605 triệu cho GLX, 665 triệu cho bản Luxury và 720 triệu đồng với bản Ultimate. So với mẫu xe tiền nhiệm, giá của bản GLX cao hơn khoảng 6 triệu, trong khi bản Luxury tăng khoảng 25 triệu đồng. Phiên bản Ultimate 2026 có giá nhỉnh hơn khoảng 15 triệu so với mẫu xe tiền nhiệm.

Với việc tăng nhẹ giá bán, bổ sung công nghệ, Mitsubishi đang thể hiện sự nỗ lực giữ vững vị trí dẫn đầu trong phân khúc. Ở thời điểm mà nhóm SUV đô thị đang có quá nhiều đại diện mới như Omoda C5 SHS-H, Geely Coolray hay BYD Dolphin nâng cấp, Xforce 2026 cho thấy SUV Nhật Bản không chịu kém cạnh trong cuộc đua công nghệ, ngay cả khi có sẵn sức mạnh từ thương hiệu.