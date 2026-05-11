Gần 2.500 SUV tiền tỷ của Ford cần triệu hồi dù đã dừng bán

Ford Explorer cần triệu hồi để thay thế thanh giằng điều khiển độ chụm phía sau, dù mẫu SUV tiền tỷ này đã không còn nằm trong danh mục xe đang bán của hãng tại Việt Nam.

Trên website chính thức, Ford Việt Nam đăng tải thông tin về chương trình triệu hồi với dòng SUV tiền tỷ Ford Explorer tại Việt Nam để thay thế thanh giằng điều khiển độ chụm phía sau.

Có tổng cộng 2.446 xe Ford Explorer tại Việt Nam thuộc diện ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi. Số xe này được lắp ráp tại nhà máy Ford ở Chicago (Mỹ) trong giai đoạn từ ngày 28/9/2017 đến ngày 25/2/2019.

Theo thông báo triệu hồi, các xe bị ảnh hưởng có thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau có thể bị gãy. Vấn đề này có thể gây ra tiếng kêu lục cục hoặc làm lệch độ chụm bánh sau, khiến xe vận hành bất thường và có thể tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Hiện, tập đoàn Ford chưa ban hành hướng dẫn ngừng lái xe theo chương trình triệu hồi an toàn này. Ford Việt Nam khuyến cáo khách hàng nên liên hệ đại lý để đặt lịch hẹn khắc phục xe sớm nhất có thể.

Ford Việt Nam cho biết hiện tượng này được phát hiện trong quá trình lắng nghe khách hàng và sự chủ động giám sát chất lượng toàn cầu của Ford. Ngay khi tiếp nhận các báo cáo, Ford đã lập tức vào cuộc phân tích, kiểm tra kỹ thuật chuyên sâu và nhanh chóng triển khai biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

Ford Việt Nam cho biết đã gửi thư thông báo cho toàn bộ khách hàng thuộc diện ảnh hưởng. Tất cả 2.446 xe Ford Explorer bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi sẽ được đại lý Ford kiểm tra và thay thế các thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau hoàn toàn miễn phí.

Thời gian cần thiết cho hoạt động thay thế thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau dự kiến ít hơn một ngày làm việc. Tuy nhiên, Ford Việt Nam lưu ý các đại lý có thể lưu giữ chiếc xe trong khoảng thời gian dài hơn, tùy thuộc kế hoạch sửa chữa của từng đại lý.

Hiện, mẫu SUV tiền tỷ này đã không còn nằm trong danh mục sản phẩm của hãng xe Mỹ tại thị trường Việt. Trước khi dừng bán, Ford Explorer có giá 2,099 tỷ đồng và là đối thủ của loạt SUV 3 hàng ghế như Volkswagen Teramont/Teramont X, Hyundai Palisade và VinFast VF 9.

Năm ngoái, Ford Explorer tích lũy được doanh số 133 xe, trung bình hơn 12 xe/tháng. Tư vấn bán hàng tại đại lý Ford từng xác nhận những chiếc Explorer cuối cùng đến tay khách Việt trong năm 2025 vẫn thuộc lô xe mang số VIN 2022-2023.

Ford Explorer cũng từng là ôtô duy nhất được Ford cho nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Bán tải Ford Ranger có các phiên bản lắp ráp bên cạnh các bản nhập khẩu Thái Lan, Ford Territory lắp ráp trong nước, Ford Everest nhập khẩu Thái Lan còn Ford Mustang Mach-E là sản phẩm nhập khẩu Mexico.