Chủ xe Subaru 'khóc thét' vì đỗ xe, tắt máy vẫn hết ắc quy

Chủ xe Subaru cho rằng chỉ sau một đêm đỗ tại bãi, chiếc xe đã cạn bình ắc quy dù xe hoàn toàn tắt máy.

Đơn kiện tập thể vừa được đệ trình lên Tòa án New Jersey (Mỹ) vào đầu tháng 5 nhắm trực tiếp vào Subaru Mỹ và tập đoàn Subaru toàn cầu.

Theo nội dung khiếu nại, các mẫu xe đời từ 2019 đến 2025 của hãng đang đối mặt với hiện tượng dòng điện rò (parasitic draw) nghiêm trọng. Thay vì chuyển sang chế độ nghỉ tiết kiệm điện sau khi tắt khóa, các mô-đun điện tử vẫn duy trì hoạt động ngầm, khiến bình ắc quy chết dần chỉ sau một đêm đỗ trong gara.

Tình trạng này không chỉ gây phiền toái khi xe không thể khởi động vào buổi sáng mà còn dẫn đến những tình huống nguy hiểm thực tế.

"Một chiếc Outback đời 2024 đã đột ngột tê liệt hoàn toàn khi đang di chuyển, gây tắc nghẽn giao thông trước khi phải gọi xe cứu hộ để giải tỏa", một nguyên đơn chia sẻ trong hồ sơ vụ kiện.

Nhiều khách hàng khác cho biết họ thường xuyên rơi vào cảnh xe không khởi động được, và dù đại lý đã thay ắc quy mới, lỗi này vẫn tái diễn sau vài tháng do gốc rễ vấn đề nằm ở thiết kế hệ thống điện tử thay vì chất lượng bình.

Danh sách các dòng xe bị ảnh hưởng trải dài gần như toàn bộ danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường Mỹ.

Những mẫu xe này có thể bị cạn bình ắc quy dù xe tắt máy, đỗ tại bãi. Ảnh: Subaru.

Nhóm SUV và Crossover chịu ảnh hưởng nặng nhất với các mẫu Outback (2021-2022), Forester (2021-2024), Ascent (2021-2022), Crosstrek (2019-2023) và cả biến thể Forester Wilderness đời mới nhất. Nhóm xe sedan và xe thể thao cũng không ngoại lệ với sự góp mặt của Legacy, Impreza và mẫu xe hiệu năng cao WRX đời 2021-2023.

Đáng chú ý, các luật sư đại diện cho nhóm người tiêu dùng cáo buộc Subaru đã biết về sự cố này từ sớm nhưng chưa có giải pháp xử lý triệt để.

Hồ sơ vụ kiện dẫn chứng một bản tin dịch vụ kỹ thuật nội bộ được ban hành vào tháng 10/2025, trong đó hãng hướng dẫn kỹ thuật viên cách chẩn đoán dòng điện rò và lưu ý kiểm tra các mô-đun truyền dữ liệu đời mới. Chi tiết này cho thấy hãng đã âm thầm điều tra lỗi trong khi khách hàng vẫn phải tự chi trả chi phí cứu hộ và thay thế phụ tùng ngoài bảo hành.

Đây không phải là lần đầu tiên Subaru vướng vào rắc rối liên quan đến hệ thống điện. Trước đó vào năm 2022, hãng xe Nhật từng phải chi trả một khoản dàn xếp lớn cho các lỗi tương tự trên các dòng xe đời cũ hơn.

Việc vụ kiện mới tiếp tục nổ ra cho thấy các nền tảng xe hiện đại nhất của Subaru dường như vẫn chưa khắc phục được triệt để tình trạng "ngốn" năng lượng bất thường này.