Porsche cắt giảm 500 việc làm, đóng cửa luôn bộ phận xe đạp điện

Porsche vừa thông báo sẽ cắt giảm 500 việc làm và đóng cửa bộ phận sản xuất động cơ xe đạp điện, trong bối cảnh công ty tái cấu trúc nhằm tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là xe thể thao.

Porsche đóng cửa bộ phận sản xuất động cơ xe đạp điện

Porsche eBike Performance trước đây chuyên phát triển các động cơ xe đạp điện hiệu suất cao cho các nhà sản xuất xe đạp khác, với mục tiêu mang trải nghiệm lái đặc trưng của Porsche lên hai bánh. Công ty cho biết đơn vị này sẽ bị đóng cửa do "điều kiện thị trường đã thay đổi một cách căn bản".

Dù vậy, Porsche vẫn tiếp tục bán các mẫu xe đạp điện mang thương hiệu của mình, nhưng việc sản xuất sẽ do công ty Đức Rotwild đảm nhiệm. CEO Michael Leiters cho biết việc thu hẹp các hoạt động ngoài lĩnh vực cốt lõi là "nền tảng không thể thiếu cho một quá trình tái định vị chiến lược thành công".

Porsche đang đối mặt với sự sụt giảm lợi nhuận đáng kể, nguyên nhân đến từ thuế quan tại Mỹ và chi phí lớn trong việc điều chỉnh chiến lược điện hóa. Kể từ khi tiếp quản vị trí lãnh đạo đầu năm nay, ông Leiters đã thúc đẩy chiến lược phục hồi dựa trên việc tăng đầu tư vào xe xăng và hybrid, đồng thời thu hẹp tham vọng xe điện.

Porsche tái cấu trúc mạnh mẽ, hàng nghìn lao động mất việc

Việc đóng cửa mảng xe đạp điện sẽ ảnh hưởng đến 360 nhân viên tại Đức và Croatia. Bên cạnh đó, Porsche cũng xác nhận sẽ chính thức đóng cửa đơn vị phát triển pin xe điện Cellforce, vốn đã được thu hẹp đáng kể từ năm ngoái, dẫn đến thêm 50 việc làm bị cắt giảm. Trước đó, hãng cũng đã đóng cửa bộ phận phần mềm truyền thông, khiến khoảng 90 nhân viên bị ảnh hưởng.

Kể từ khi nhậm chức CEO, ông Michael Leiters đã mạnh tay cắt giảm những chi phí khổng lồ trong việc đầu tư vào xe điện, bán cổ phần trong liên doanh Bugatti Rimac, đẩy mạnh hợp tác với Audi...

Tổng số việc làm bị cắt giảm lần này tương đương khoảng 1% lực lượng lao động của Porsche, và nối tiếp các biện pháp tái cấu trúc lớn hơn được công bố từ năm ngoái, bao gồm việc cắt giảm 1.900 vị trí. Tháng trước, Porsche đã bán toàn bộ 45% cổ phần của mình trong liên doanh Bugatti Rimac, công ty sở hữu thương hiệu siêu xe Bugatti, vốn được thành lập cùng hãng siêu xe điện Rimac.

Cả Porsche và công ty mẹ Volkswagen đều phát tín hiệu rằng sẽ cần thêm các biện pháp cắt giảm chi phí để đối phó với tác động của thuế quan Mỹ và cải thiện lợi nhuận. Volkswagen đang xem xét mở rộng chương trình tái cấu trúc, vốn đã bao gồm kế hoạch cắt giảm hàng chục nghìn việc làm và giảm công suất tại châu Âu. Tập đoàn này cũng chịu áp lực phải bán bớt các tài sản không mang tính chiến lược và đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp.