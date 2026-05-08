Porsche 'trảm tướng' trong nỗ lực tái cấu trúc

Porsche thông báo sẽ cắt giảm số lượng thành viên ban điều hành từ 8 xuống còn 7 người như một phần trong kế hoạch tái cấu trúc chiến lược dưới thời CEO mới Michael Leiters.

Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Porsche sẽ tiếp nhận thêm mảng Car-IT kể từ ngày 1/7. Ông Sajjad Khan, thành viên hội đồng quản trị phụ trách phần mềm và hệ thống thông tin giải trí, sẽ rời ban điều hành và không có người thay thế vị trí này.

Porsche cho biết ông Khan vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ công ty trong tương lai, dù không còn đảm nhiệm vai trò trong ban lãnh đạo cấp cao. Trong cơ cấu mới, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Michael Steiner sẽ tiếp tục đứng đầu bộ phận R&D sau khi bộ phận này được mở rộng thêm chức năng công nghệ thông tin ôtô.

Sau chiến lược điện hóa đầy sai lầm, Porsche đã phải nhanh chóng sửa sai. CEO mới Michael Leiters cho biết thương hiệu sẽ quay lại với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong và những dòng sản phẩm mang đến biên lợi nhuận cao.

Porsche hiện đối mặt hàng loạt khó khăn, bao gồm doanh số lao dốc tại thị trường Trung Quốc, chi phí phát sinh từ các mức thuế quan và những bước đi chưa hiệu quả trong quá trình chuyển đổi sang xe điện. Các yếu tố này đang gây áp lực lớn lên biên lợi nhuận của hãng xe Đức.

Động thái tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh cả Porsche và tập đoàn mẹ Volkswagen đều chịu áp lực cắt giảm chi phí để cải thiện hiệu quả hoạt động. "Porsche đang ở trong một giai đoạn chuyển đổi đầy thách thức", Chủ tịch hội đồng giám sát Wolfgang Porsche nhận định trong thông cáo công bố quyết định tái cấu trúc.

Định hướng của vị CEO mới có thể phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ. Trước mắt, dòng xe bán chạy Porsche Macan sử dụng động cơ xăng sẽ dừng sản xuất, tuy nhiên Macan Electric lại không đủ sức thuyết phục khách hàng xuống tiền.

Sau khi có CEO mới, Porsche bắt đầu bước vào giai đoạn thay đổi chiến lược. Hãng chủ động hợp tác với Audi nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất khi chia sẻ công nghệ với nhau. Đồng thời, thương hiệu đã thoái toàn bộ vốn tại Bugatti Rimac và Rimac Group nhằm tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tuy nhiên, doanh số quý I/2026 của Porsche vẫn chưa có tín hiệu lạc quan, và đặc biệt hơn sự ra đi của dòng Macan sử dụng động cơ xăng có thể để lại khoảng trống doanh số nghiêm trọng khi Macan Electric vẫn chưa đủ thuyết phục khách hàng.