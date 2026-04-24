Porsche thoái vốn khỏi Bugatti Rimac

  • Thứ sáu, 24/4/2026 17:37 (GMT+7)
Porsche quyết định thoái toàn bộ vốn tại Bugatti Rimac và Rimac Group nhằm tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Porsche vừa công bố thỏa thuận bán toàn bộ cổ phần của mình tại Bugatti Rimac và Rimac Group cho một liên danh do HOF Capital dẫn đầu. Các thỏa thuận liên quan đã được ký kết vào ngày 24/4, tuy nhiên thương vụ vẫn cần đáp ứng các điều kiện thông lệ, bao gồm sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

Vào ngày 1/11/2021, Porsche chính thức nắm 45% cổ phần của liên doanh Bugatti Rimac, đồng thời nắm 22% cổ phần của Rimac Group. Đến tháng 4/2026, hãng xe thể thao đến từ Đức chính thức thoái vốn ở cả 2 tập đoàn này.

Liên doanh Bugatti Rimac được thành lập vào năm 2021 nhằm định hình tương lai cho thương hiệu siêu xe Bugatti, khi Porsche nắm 45% cổ phần và Rimac Group sở hữu 55%. Ngoài ra, hãng xe thể thao đến từ Đức cũng đang nắm giữ 20,6% cổ phần trực tiếp tại Rimac Group.

Theo thỏa thuận mới, Porsche sẽ thoái toàn bộ vốn tại cả Bugatti Rimac lẫn Rimac Group cho liên danh do HOF Capital dẫn dắt. Liên danh này bao gồm BlueFive Capital với vai trò nhà đầu tư lớn nhất, cùng một nhóm các nhà đầu tư tổ chức đến từ Mỹchâu Âu.

Sau khi hoàn tất, Rimac Group sẽ nắm quyền kiểm soát Bugatti Rimac, đồng thời thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với HOF Capital và BlueFive Capital nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. HOF Capital cũng sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Rimac Group, cùng với nhà sáng lập Mate Rimac - người đang giữ vị trí CEO của Bugatti Rimac.

Thương vụ dự kiến hoàn tất trước cuối năm 2026, tùy thuộc vào các phê duyệt pháp lý cần thiết. Giá trị tài chính của giao dịch không được tiết lộ với giới truyền thông, ngoại trừ những yêu cầu bắt buộc theo quy định báo cáo tài chính.

Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư của Porsche, trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô đang chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghệ điện hóa và phần mềm. Mối liên kết giữa Porsche - Bugatti - Rimac được hình thành vào tháng 11/2021 khi Porsche nắm 45% cổ phần Bugatti Rimac.

Từ khi nhậm chức CEO Porsche, ông Michael Leiters đã có nhiều bước đi táo bạo hơn người tiền nhiệm, đơn cử như tăng cường hợp tác cùng Audi để phát triển các sản phẩm tương lai, đồng thời tập trung trở lại vào các dòng xe thể thao truyền thống có biên lợi nhuận cao như 911, nhằm bù đắp thiệt hại sau một năm 2025 đầy biến động.

Doanh số Porsche giảm mạnh trong quý I/2026

Việc doanh số sụt giảm, thị trường biến động và việc khai tử Macan động cơ đốt trong đang đẩy Porsche vào giai đoạn đầy thách thức.

10:31 12/4/2026

Mate Rimac rời ghế CEO hãng siêu xe Rimac, tập trung cho Bugatti

Mate Rimac rời ghế CEO Rimac sau 17 năm để tập trung toàn lực cho Bugatti, nhưng vẫn giữ vai trò Chủ tịch và định hướng chiến lược cho đế chế siêu xe do mình sáng lập.

14:51 2/3/2026

Cổ đông 'vã mồ hôi' với chiến lược xe điện của Porsche

Porsche SE ghi nhận lợi nhuận 2025 suy giảm khi chi phí từ Volkswagen và Porsche AG tăng mạnh, trong bối cảnh chiến lược xe điện chững lại và nhu cầu tại Trung Quốc lao dốc.

09:35 27/3/2026

Porsche và Audi tăng cường hợp tác cứu Volkswagen

09:27 3/4/2026 09:27 3/4/2026

Trước áp lực từ nhu cầu EV suy yếu và chi phí leo thang, Porsche và Audi buộc phải gạt bỏ cạnh tranh nội bộ để tăng cường hợp tác, nhằm cứu vãn lợi nhuận cho tập đoàn Volkswagen.

Việt Hà

