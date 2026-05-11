Xe điện Trung Quốc công bố đi được 500 km nhưng thực tế chỉ 300 km?

Nhiều chủ xe điện tại Trung Quốc bất bình khi phạm vi hoạt động của xe sụt giảm nghiêm trọng sau các bản cập nhật phần mềm, dấy lên nghi vấn hãng xe tự ý can thiệp để tránh cháy nổ

ảnh: CCTV.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMSG) vừa công bố báo cáo chi tiết về tình trạng được gọi là "khóa pin" trên các dòng xe năng lượng mới (NEV). Theo phản ánh, nhiều mẫu ôtô điện có tầm vận hành thực tế khoảng 500 km đã bị kéo tụt xuống dưới 300 km sau khi thực hiện các bản cập nhật qua mạng (OTA) nhằm thay đổi thông số quản lý pin.

Tình trạng "khóa pin" được mô tả là việc các nhà sản xuất ôtô âm thầm điều chỉnh hệ thống quản lý pin (BMS) từ xa hoặc thông qua phần mềm tại đại lý. Việc này làm giảm dung lượng pin khả dụng, giới hạn công suất sạc hoặc hạn chế độ sâu xả pin mà không thông báo rõ ràng cho khách hàng.

"Trước khi cập nhật, xe tôi có thể sạc hơn 100 kWh, nhưng sau đó chỉ còn nhận khoảng 80 kWh dù chỉ số sức khỏe pin vẫn báo đạt 95%", một chủ xe đã chia sẻ về sự hụt hơi của phương tiện sau khi nâng cấp phần mềm.

Theo chuyên gia nghiên cứu Zhang Xiang, các hãng xe có thể triển khai những hạn chế này để hạ thấp rủi ro mất kiểm soát nhiệt và làm chậm quá trình thoái hóa pin. Tuy nhiên, cái giá phải trả là quãng đường di chuyển ngắn hơn và thời gian sạc nhanh DC bị kéo dài, có trường hợp tăng từ 40 phút lên đến 70 phút.

Cuộc điều tra nhắm đến các hãng xe điện tại Trung Quốc bị nghi ngờ cố tình giới hạn phạm vi hoạt động của xe. Ảnh: Carscoops.

Trước phản ứng dữ dội từ người dùng, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc đã ban hành quy định mới vào tháng 3 vừa qua. Quy định này thiết lập "4 lệnh cấm" đối với cập nhật OTA, trong đó nghiêm cấm hành vi tự ý khóa pin mà không công bố, ép buộc cập nhật ngầm hoặc dùng OTA để né tránh việc triệu hồi xe lỗi.

Dù có nhiều tin đồn cho rằng 8 hãng xe lớn đã bị triệu tập và 3 công ty đang bị điều tra chính thức, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) đã lên tiếng phủ nhận và cho biết thông tin này không có nguồn xác thực. Các thương hiệu lớn như BYD, Tesla và Zeekr cũng bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc cố ý cắt giảm dung lượng pin của khách hàng.

Dưới góc độ pháp lý, việc tự ý thay đổi thông số phương tiện khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu có thể vi phạm luật tài sản và quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc xác minh độc lập rất khó khăn vì dữ liệu thông số thường được lưu trữ trên hệ thống đám mây của hãng xe.