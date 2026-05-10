Trung Quốc đang bán ôtô rẻ đến mức nào?

Giá trung bình của ôtô mới tại Mỹ đã vượt 51.000 USD, trong khi thị trường xe mới tại Trung Quốc có hơn 200 lựa chọn ôtô rẻ có giá dưới 25.000 USD.

Theo Carscoops, triển lãm ôtô quốc tế tại Bắc Kinh vừa kết thúc với quy mô được xác nhận lớn nhất lịch sử, gồm hơn 180 mẫu xe mới hoàn toàn cùng tổng số xe trưng bày vượt mốc 1.400 xe. Tại đây, nhiều concept thú vị và thiết kế xa xỉ đã trình làng, bên cạnh hằng hà sa số các lựa chọn ôtô rẻ đến mức bất ngờ.

Chuyên trang Reuters dẫn báo cáo từ Kelley Blue Book cho thấy giá trung bình của ôtô mới tại Mỹ đạt 51.456 USD trong tháng 3. Trong khi đó tại Trung Quốc, dữ liệu của DCar cho thấy có hơn 200 lựa chọn ôtô, bao gồm cả xe hybrid cắm sạc (PHEV), đang được bán với giá quy đổi dưới 25.000 USD .

Một trong những lựa chọn rẻ hàng đầu là Geely EX2, với giá khởi điểm 10.060 USD . Đây cũng là ôtô bán chạy nhất toàn thị trường Trung Quốc trong năm 2025. Xe trang bị cốp trước, màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch và sở hữu phạm vi hoạt động tối đa 410 km ở bản cao cấp nhất.

Nếu giá bán này chưa thể làm hài lòng khách hàng, Wuling Hongguang MiniEV ở giá quy đổi 6.560 USD thậm chí còn là ôtô rẻ hơn với giá bán đáng chú ý. Ôtô điện đô thị cỡ nhỏ này được kéo dài thân xe ở phiên bản 2026, sở hữu cấu hình 4 cửa, hàng ghế sau rộng rãi hơn.

Theo Carscoops, Wuling Hongguang MiniEV là mẫu xe nhỏ tới mức thùng hàng của Ford F-150 có thể chứa vừa 2 chiếc thuộc đời cũ. Mẫu xe này chạy tối đa 100 km/h, tầm hoạt động tối đa 204 km theo chu trình CLTC.

Wuling Bingo Pro là một mẫu xe to hơn của thương hiệu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để được phép chạy trên cao tốc, đi kèm giá khởi điểm quy đổi hơn 8.000 USD , tầm hoạt động tối đa 402 km.

BYD Seagull - hay Atto 1, Dolphin Mini hoặc Dolphin Surf tại vài thị trường nước ngoài - cũng là mẫu xe đáng chú ý ở giá khởi điểm 10.200 USD , giúp BYD có chỗ đứng trong thị trường xe điện cỡ nhỏ.

Dù định vị ở phân khúc giá rẻ, Seagull 2026 vẫn có tùy chọn cảm biến LiDAR cho gói trợ lái, tính năng chuyển làn, đi cùng công nghệ sạc nhanh và phạm vi hoạt động tối đa 505 km.

Không chỉ các mẫu ôtô điện đô thị cỡ nhỏ, thị trường Trung Quốc cũng đang không thiếu các lựa chọn ôtô cỡ lớn hơn với giá bán cực kỳ rẻ. Chẳng hạn, sedan cỡ C Volkswagen Sagitar S có giá khởi điểm tại Trung Quốc chỉ xấp xỉ 11.600 USD , thấp hơn một nửa so với Volkswagen Jetta - vốn có giá 23.995 USD tại thị trường Mỹ.

Không chỉ Volkswagen, hãng xe Nhật Bản Toyota cũng vừa trình làng bZ7 sedan có chiều dài lớn hơn Model S nhưng giá khởi điểm chỉ 21.500 USD .

Theo Carscoops, những tên tuổi của thị trường ôtô Trung Quốc như Geely, Chery và BYD đang lấp đầy các khoảng trống ở từng phân khúc bằng các mẫu sedan, SUV 3 hàng ghế và bán tải với giá bán thậm chí chưa bằng khoản trả góp cho ôtô đã qua sử dụng mà khách Mỹ phải trả hàng tháng.