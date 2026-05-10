Malaysia sẽ không nhập khẩu ôtô điện giá rẻ

Malaysia siết hoạt động nhập khẩu ôtô, ra quy định về ngưỡng giá vốn và công suất tối thiểu với ôtô nhập khẩu nguyên chiếc.

Theo The Business Times, Malaysia sẽ siết chặt hoạt động nhập khẩu ôtô điện nguyên chiếc từ tháng 7 tới đây - động thái được cho sẽ đẩy nhiều mẫu xe Trung Quốc giá rẻ ra khỏi thị trường Đông Nam Á này.

Bộ Đầu tư, thương mại và công nghiệp Malaysia (MITI) vừa ban hành Thông tư gửi đến các đơn vị nhập khẩu ôtô kèm theo các quy định mới, bao gồm giá bán tối thiểu và mức công suất tối thiểu áp dụng với ôtô điện bán ra tại Malaysia dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc.

Theo đó, MITI quy định giá CIF - bao gồm giá vốn, chi phí bảo hiểm và cước vận chuyển - ở nhóm phương tiện này phải đạt mức tối thiểu 200.000 RM, tương đương 51.000 USD .

Với quy định mới này, ôtô điện nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia có thể chạm ngưỡng tối thiểu 300.000 RM (khoảng 76.500 USD ) sau khi bao gồm các loại thuế phí. Trong trường hợp nhập khẩu từ châu Âu hoặc Hàn Quốc, giá xe có thể đội lên thành 360.000 RM, tương đương gần 92.000 USD .

Các xe điện nhập khẩu vào quốc gia này cũng cần sở hữu mức công suất tối đa ít nhất 245 PS, tức khoảng 180 kW. Điều khoản này được cho là nhằm loại bỏ các dòng xe điện cỡ nhỏ, giá rẻ thuộc phân khúc phổ thông khỏi danh mục nhập khẩu nguyên chiếc.

MITI cho biết chính sách mới sẽ thay thế cho chính sách nhập khẩu xe điện trước đây của Malaysia, sau khi các chương trình miễn thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu kết thúc. Các xe được nhập khẩu trước thời điểm 1/7 sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định mới.

Theo Paultan, quy định mới sẽ khiến BYD chỉ được phép bán 2 trong tổng số 7 mẫu xe đang phân phối tại thị trường Malaysia.

Trước đó vào tháng 3, nguồn tin từ The Edge Weekly cho biết BYD đang cân nhắc kế hoạch thành lập nhà máy lắp ráp ôtô tại Malaysia, chủ yếu do các quy định hạn chế số lượng xe lắp ráp trong nước được phép bán ra thị trường nội địa.

Tesla cũng là một trong những hãng xe điện đáng chú ý tại thị trường Malaysia, hiện bán tất cả sản phẩm ôtô điện của mình ở giá dưới 300.000 RM.

Truyền thông địa phương nhận định quy định này như bước đệm bảo vệ cho hãng xe nội địa Proton trước sức cạnh tranh từ Trung Quốc. Dù vậy, vẫn cần lưu ý rằng tập đoàn Zhejiang Geely Holding của Trung Quốc hiện sở hữu 49,9% cổ phần của Proton, còn ôtô điện Proton cũng được phát triển gần như dựa hoàn toàn trên các dòng xe điện Geely.

Cuối năm ngoái, Proton ra mắt xe điện e.MAS 5 với giá 56.800 RM (tương đương 14.484 USD ). Đây là xe điện bán chạy nhất tại thị trường Malaysia ở thời điểm hiện tại.

Theo thống kê của Paultan, nhiều dòng xe điện phổ biến tại Malaysia như BYD Dolphin, BYD Atto 3, GWM Ora Good Cat và MG4 sẽ không còn đủ điều kiện nhập khẩu vào Malaysia, bởi không đáp ứng ngưỡng công suất tối thiểu hoặc giá CIF tối thiểu.

Nhóm xe đã được lên kế hoạch lắp ráp tại Malaysia như Proton e.MAS 7, Wuling Bingo hay Volvo EX30 sẽ không bị ảnh ưởng. Proton e.MAS 5 củng nhận được quy chế miễn trừ đặc biệt dù là xe nhập khẩu.

Nhóm các thương hiệu như BMW và Mercedes-Benz gần như “an toàn” trước quy định này, bởi các mẫu ôtô điện của loạt thương hiệu hạng sang vốn dĩ đã ở trên ngưỡng giá và công suất quy định.