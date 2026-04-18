Geely Coolray facelift ra mắt, sẽ đến Việt Nam?

Geely Coolray facelift tiếp tục được ra mắt tại thị trường mới sau Malaysia, và nhiều khả năng mẫu xe cũng sớm được Tasco mang đến Việt Nam trong tương lai.

Sau khi trình làng tại Brunei, Trinidad và Tobago trở thành thị trường xuất khẩu thứ 2 đón nhận mẫu Geely Coolray facelift. Tương tự Malaysia hay Brunei, mẫu xe được bán dưới tên Proton X50. Tại thị trường Mỹ Latinh này, Coolray được bán với duy nhất bản Premium.

Geely Coolray facelift sở hữu thiết kế có phần khác biệt bản hiện hành tại Việt Nam. Mặt ca lăng với lưới tản nhiệt họa tiết ngang, kích thước lớn hơn hẳn. Xe được trang bị giá nóc màu bạc, kẹp phanh màu đỏ thể thao và mâm hợp kim 18 inch phối 2 tông màu.

Bên trong khoang lái, Geely Coolray facelift sở hữu loạt trang bị hiện đại như ghế lái chỉnh điện 6 hướng, bọc da tổng hợp, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh 6 loa và cốp điện. Đặc biệt, xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn tích hợp camera 360 độ.

Để tối ưu giá thành, phiên bản ra mắt tại thị trường này sẽ không có cánh gió đuôi kiểu 'Batmobile', nội thất phối hai màu, trần xe màu đen, gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động.

Sức mạnh của mẫu SUV đến từ khối động cơ 1.5L i-GT tăng áp 4 xy lanh, cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Xe cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,6 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản hiện hành tại Việt Nam.

Geely Coolray facelift tại Malaysia có thiết kế mới, động cơ nâng cấp. Ảnh: Paultan.

Theo nhà sản xuất, Coolray nâng cấp sẽ vận hành êm ái hơn, giảm rung động (NVH) và phản hồi chân ga nhạy bén hơn bản tiền nhiệm nhờ sự kết hợp với hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp (7-speed wet DCT).

Xe cũng được trang bị hệ thống ADAS đầy đủ với phanh khẩn cấp tự động (AEB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS).

Tại thị trường Mỹ Latinh, ANSA Motors đã là đối tác của Proton tại thị trường này từ năm 2013. Với sự góp mặt của X50 Facelift bên cạnh các dòng xe như Saga, X90 và mẫu xe điện e.MAS 7. Trong khi đó, một số hình ảnh từng rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy Coolray facelift cũng đã xuất hiện tại Việt Nam.

Dù chưa được Tasco xác nhận thông tin nào về thời gian mở bán, thông tin trên vẫn gây hứng thú cho nhóm khách hàng yêu thích mẫu SUV.

Nếu được ra mắt tại Việt Nam với khoảng giá tương tự bản hiện hành và có chiến lược truyền thông hiệu quả hơn, nhiều khả năng Geely Coolray sẽ tạo được doanh số ổn.

Hiện, phiên bản thế hệ cũ vẫn đang được bán tại thị trường Việt với giá 538-628 triệu đồng. Mẫu xe sẽ cạnh tranh với các đại diện SUV cỡ B như Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng), Mazda CX-3 (522-641 triệu đồng), Hyundai Creta (599-699 triệu đồng), Kia Seltos (599-799 triệu đồng) hay Omoda C5 (539-669 triệu đồng).