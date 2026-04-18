Hơn 1,1 triệu xe Hyundai bị triệu hồi từ đầu năm

  • Thứ bảy, 18/4/2026 15:10 (GMT+7)
Dù chỉ vừa bước qua quý II, Hyundai đã thông báo hàng loạt vụ triệu hồi với các lỗi nguy hiểm, ảnh hưởng hơn 1,1 triệu xe tại Mỹ.

Việc triệu hồi xe là một quy trình thiết yếu để đảm bảo an toàn cho người dùng, nhưng đối với Hyundai, con số thống kê trong hơn 3 tháng đầu năm 2026 thực sự gây áp lực lớn. Tính đến đầu tháng 4, hãng xe Hàn Quốc đã ban hành tổng cộng 8 đợt triệu hồi, ảnh hưởng đến hơn 1,1 triệu chiếc ôtô tại thị trường Mỹ.

Mẫu SUV chủ lực Palisade đang là tâm điểm của những rắc rối pháp lý và an toàn nghiêm trọng nhất. Đợt triệu hồi lớn nhất diễn ra vào cuối tháng 1/2026, ảnh hưởng đến 568.576 chiếc Palisade đời 2020-2025. Nguyên nhân do túi khí rèm bên hông có thể bung không đúng cách khi xảy ra va chạm.

Tổng hợp các đợt triệu hồi của Hyundai tính đến đầu tháng 4. Số liệu: Motor1.

Thậm chí, Palisade 2026 mới nhất đã bị triệu hồi vào ngày giữa tháng 3 do lỗi ghế sau chỉnh điện có thể khiến người ngồi bị mắc kẹt. Sự cố này đã dẫn đến cái chết thương tâm của một trẻ em, khiến Hyundai phải ban hành lệnh dừng bán (stop-sale) tạm thời đối với mẫu ôtô này để tìm phương án khắc phục.

Các lỗi về pin hay lỗi hiển thị cũng xuất hiện ở những mẫu xe khác như Ioniq 5, 9 hay Tucson, Santa Fe, Kona trong xuyên suốt quý I năm nay. Dù số lượng xe bị ảnh hưởng không nhiều, song lỗi nào cũng gây nguy hiểm.

Đan Thanh

