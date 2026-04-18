Ấn Độ sẽ cấm xe xăng?

Theo dự thảo mới nhất, nhiều khả năng từ 2027, Ấn Độ sẽ bắt đầu lộ trình cấm đăng ký mới dần với các mẫu xe xăng, từ 2 bánh đến 3 bánh.

Ảnh: Harish Tyagi/European Pressphoto Agency.

Thủ đô Delhi (Ấn Độ) vừa công bố dự thảo Chính sách Xe điện (EV) giai đoạn 2026-2030 với những quy định cực kỳ quyết liệt nhằm làm sạch bầu không khí. Đây được coi là một trong những lộ trình chuyển đổi giao thông mạnh mẽ nhất tại khu vực Nam Á, trực tiếp tác động đến thói quen mua sắm của hàng triệu người dân.

Không đăng ký xe xăng mới từ 2027

Theo dự thảo, các dòng xe hai bánh sử dụng động cơ đốt trong (ICE) sẽ dần bị loại bỏ khỏi danh mục đăng ký mới.

Từ tháng 4/2028, Delhi sẽ chính thức ngừng cấp đăng ký mới cho tất cả các loại xe máy và xe tay ga chạy xăng. Lệnh cấm này không áp dụng cho các xe máy xăng đã đăng ký trước đó. Người dân vẫn có thể sử dụng xe cũ bình thường cho đến hết vòng đời của phương tiện.

Ngoài ra, Chính phủ quốc gia này cũng đề xuất mức hỗ trợ lên tới 10.000 Rupee cho người dân thực hiện tiêu hủy xe máy xăng cũ để chuyển sang mua xe điện mới.

Xe 3 bánh, xe máy chạy xăng có thể bị cấm đăng ký mới từ 2027, nhường chỗ cho xe điện. Ảnh: Search EV.

Trong khi đó với nhóm xe 3 bánh - phương tiện giao thông quen thuộc của người Ấn, lộ trình chuyển đổi còn diễn ra gấp rút hơn. Từ tháng 1/2027, tất cả các đăng ký mới cho xe 3 bánh (kể cả xe chạy xăng và khí nén CNG) sẽ bị dừng lại. Chỉ những chiếc xe 3 bánh thuần điện (e-autos) mới được phép đăng ký mới.

Người mua xe 3 bánh điện cũng có thể nhận được mức trợ cấp chuyển đổi từ Chính phủ, giá trị của gói trợ cấp giảm dần theo thời gian. Cụ thể, mức trợ cấp năm đầu là 50.000 Rupee, 40.000 Rupee (năm 2) và 30.000 Rupee (năm 3).

Ưu đãi "khủng" cho xe điện, hybrid

Chính sách mới cũng "mở rộng" với người dùng ôtô điện để thúc đẩy thị trường. Theo đề xuất, tất cả ôtô điện có giá niêm yết dưới 3 triệu Rupee (khoảng 910 triệu đồng) sẽ được miễn hoàn toàn thuế đường bộ và phí đăng ký cho đến hết tháng 3/2030.

Các dòng xe plug-in hybrid (PHEV) cũng nhận được mức giảm 50% thuế đường bộ và phí đăng ký. Đây có thể coi là một sự công nhận của Chính phủ về vai trò chuyển đổi của công nghệ hybrid này.

Người dùng tiêu hủy ôtô cũ đạt chuẩn khí thải BS-IV trở xuống để mua ôtô điện (dưới 3 triệu Rupee) sẽ được tặng thêm phiếu ưu đãi trị giá 100.000 Rupee (khoảng 30 triệu VNĐ).

Hiện nay, khí thải từ phương tiện giao thông đóng góp tới 23% lượng ô nhiễm không khí tại Delhi. Trong đó, xe hai bánh và ba bánh chiếm tới 67% tổng lượng phương tiện lưu thông. Việc đặt ra các thời hạn "cứng" về đăng ký sẽ buộc các hãng xe phải đẩy nhanh quá trình sản xuất xe điện và giúp hạ tầng trạm sạc phát triển đồng bộ.

Các mẫu xe điện, hybrid sẽ được hưởng ưu đãi. Ảnh: Tata.

Hiện nay, khí thải từ phương tiện giao thông đóng góp tới 23% lượng ô nhiễm không khí tại Delhi. Trong đó, xe 2 bánh và 3 bánh chiếm tới 67% tổng lượng phương tiện lưu thông. Việc đặt ra các thời hạn "cứng" về đăng ký sẽ buộc các hãng xe phải đẩy nhanh quá trình sản xuất xe điện và giúp hạ tầng trạm sạc phát triển đồng bộ.

Dự thảo này đang được mở để lấy ý kiến đóng góp từ công chúng trong vòng 30 ngày trước khi chính thức trở thành luật. Nếu được thông qua, diện mạo giao thông của Delhi sẽ thay đổi hoàn toàn chỉ trong chưa đầy 5 năm tới.